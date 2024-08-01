AK Parti Milletvekili Hatipoğlu, CHP Genel Başkanı Özel'in SGK borçları açıklamasına tepki gösterdi - Son Dakika
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Politika

AK Parti Milletvekili Hatipoğlu, CHP Genel Başkanı Özel'in SGK borçları açıklamasına tepki gösterdi

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Eskişehir'de belediyelerin SGK borçlarına ilişkin yaptığı açıklamaya tepki gösterdi. Hatipoğlu, Özel'in belediyelerin borçlarının tahsil edilmesini istediğini belirterek, AK Parti'li belediyelerin de aynı şekilde borçlarının tahsil edildiğini ifade etti. Hatipoğlu, Özel'in çöp kamyonlarına haciz konulması iddiasının da yanlış olduğunu söyledi.

01.08.2024 17:37
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AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Eskişehir'de belediyelerin SGK borçlarına ilişkin yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.

Hatipoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Özel'in "CHP'li belediyeler çalışamasın" diye SGK borçlarının hükümet tarafından tahsil edilmesini istediğini söylediğini belirterek, istenenin belediyelerin birikmiş borçları olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin bir ekonomi programının olduğunu anımsatan Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"Bu tahsilat önem arz ediyor. Peki CHP'li belediyelerden isteniyor da AK Parti'li belediyelerden istenmiyor mu? Tabii ki isteniyor. 5 dönemdir AK Parti'li belediyeler olan Samsun, Kayseri, Konya, Kocaeli bu belediyelerden de aynı tahsilat isteniyor. Neymiş efendim bu borçlar AK Parti döneminde yapılmış. Külliyen yalan. Örneğin Ankara Büyükşehir Belediyesi... 2019 yılında 225 milyon lira olan borç ki biliyorsunuz faiz borçlar hukukunda son derece düşük işler olmuş 5 milyar 751 milyon lira. Tam 22,5 kat. Haydi Ankara, AK Parti'den geçti. Eskişehir'e ne demeli? 5 dönemdir CHP'de buna bahaneniz nedir? SGK borcunda ikinci sıradaki İzmir, 5 dönemdir CHP'de buna ne diyorsunuz Sayın Özel? Muğla, Aydın, Edirne'ye bahaneniz ne? Neredeyse 20 milyon nüfuslu koskoca İstanbul'un 3,3 milyar lira SGK borcu varken, 1 milyon nüfuslu Eskişehir'in nasıl 700 milyon lira SGK borcu biriktirildi? Bu konu da içler acısıdır. Yine ne diyor Özgür Efendi; 'CHP'li belediyelerin çöp kamyonlarına haciz konulacakmış da çöplerin birikmesine yol açılacakmış.' Vatandaşa hizmet sunan hiçbir belediye aracına haciz konulamaz. Kanunla korunuyor. Sen emekçinin sigortasını yatırma, devletin sırtına bindir, devlet artık bu duruma katlanamıyorum deyince de 'siyasi darbe' diye ortaya çık."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti Milletvekili Hatipoğlu, CHP Genel Başkanı Özel'in SGK borçları açıklamasına tepki gösterdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Milletvekili Hatipoğlu, CHP Genel Başkanı Özel'in SGK borçları açıklamasına tepki gösterdi - Son Dakika
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