AK Parti 'Mobil AKİM' Projesini Başlattı - Son Dakika
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Politika

AK Parti 'Mobil AKİM' Projesini Başlattı

AK Parti \'Mobil AKİM\' Projesini Başlattı

AK Parti, parti tabanının nabzını ölçmek ve vatandaşların taleplerini dinlemek amacıyla 'Mobil AKİM' projesini hayata geçiriyor. Proje, yerli otomobil Togg ile Türkiye'nin çeşitli bölgelerine uygulanacak ve elde edilen veriler analiz edilerek milletvekillerine rehberlik yapacak.

18.12.2024 14:29  Güncelleme: 14:30
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AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı'na bağlı AK Parti İletişim Merkezi (AKİM), parti tabanının nabzını ölçmek ve vatandaşların talep ve önerilerini dinlemek için 'Mobil AKİM' projesini başlatıyor.

AK Parti, tabanın nabzını ölçmek, vatandaşı dinlemek için 'Mobil AKİM' projesini hayata geçiriyor. 'Mobil AKİM' projesi ile ekipler, Türkiye'nin yerli otomobili Togg ile kırsaldan başlayarak Türkiye'nin her yerini gezecek. Vatandaşların beklenti ve önerileri veri toplama araçları üzerinden doğrudan AKİM Sistemi'ne işlenecek. İşlenen verilerle bölgedeki öneriler ve taleplerle ilgili bir analiz hazırlanacak. Bu analizler daha sonrasında bölgede ziyarette bulunacak milletvekillerine, teşkilat mensuplarına ve Merkez Karar Yönetim Kurulu üyelerine rehberlik etmek üzere kullanılacak. Mobil AKİM ilk olarak Ankara, Afyonkarahisar, Bolu, Çankırı, Eskişehir, Konya, Aksaray, Kırıkkale ve Karabük olmak üzere 10 pilot ilde uygulanacak. Uygulama sonrasında yapılacak stratejik analiz ile proje Türkiye genelinde yaygınlaştırılacak.

'AKİM'İ SAHAYA İNDİRİYORUZ'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Belgin Uygur, parti genel merkezinde gerçekleştirdiği basın toplantısıyla, 'Mobil AKİM'i tanıttı. Uygur, "AKİM, 2003'ten itibaren AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı bünyesinde çalışmalarına devam ediyor. Biz milletin içinden doğan, odak noktasına milletimizin her bir ferdini alan bir siyasi hareketiz. Hizmetlerimizi ve politikalarımızı, milletimizin görüşleri ve önerileri doğrultusunda şekillendirdik. Her daim sahada ve milletinin her bir ferdinin yanında olan teşkilat olarak, AKİM'i kırsaldan başlamak üzere sahaya indiriyoruz. Köy köy, mahalle mahalle her zaman olduğu gibi her yerde olacağız" dedi.

Uygur, proje kapsamında ziyaret edilen vatandaşlara hediyeler verileceğini de belirtti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika AK Parti 'Mobil AKİM' Projesini Başlattı - Son Dakika

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