Ankara'da siyaset kulisleri bu iddiayı konuşuyor: Fakıbaba'dan sonra MHP'li Oktay Vural da İYİ Parti yolunda - Son Dakika
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Ankara'da siyaset kulisleri bu iddiayı konuşuyor: Fakıbaba'dan sonra MHP'li Oktay Vural da İYİ Parti yolunda

21.10.2022 09:48

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba'nın partisinden ve milletvekilliğinden istifa ederek İYİ Parti'ye geçeceğini açıklaması siyaset gündeminde büyük yankı uyandırırken, bir bomba iddia daha ortaya atıldı. İYİ Parti'nin iktidar cephesinden yeni isimleri kadrosuna katmaya devam edeceği ve sıradaki ismin MHP'li Oktay Vural olacağı ileri sürüldü.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, partisinden ve milletvekilliğinden istifa ettiğini duyurdu. Fakıbaba, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan bazı kişilerle bundan böyle beraber olmayacağım için mutluyum" ifadelerine de yer verdi. Fakıbaba, İYİ Parti'ye katılacağını açıklarken, rozetinin gelecek hafta grup toplantısında Meral Akşener tarafından takılacağı belirtiliyor.

İYİ PARTİ'DEN ART ARDA BOMBA TRANSFERLER

İYİ Parti'ye katılımlar sürerken yeni isimlere partide kritik görevler veriliyor. Geçen mayısta İYİ Parti'ye katılan emekli hâkim Albay Ahmet Zeki Üçok Genel Başkan Danışmanlığı görevine getirildi.

ERDOĞAN'IN DOKTORU BAŞDANIŞMAN OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski doktoru ve eski AK Parti Balıkesir Milletvekili Op. Dr. Turhan Çömez de geçen hafta partiye katıldı ve genel başkan başdanışmanı oldu.

Ankara bu iddiayı konuşuyor: Fakıbaba'nın ardından MHP'li Oktay Vural da İYİ Parti'ye katılıyor

PROF. DR. ZORLU SÖZCÜLÜK GÖREVİNE GETİRİLDİ

İYİ Parti bu hafta ise Türk dünyasına yönelik çalışmalarıyla bilinen Prof. Dr. Kürşad Zorlu'yu saflarına kattı. Zorlu, partide de iki yıl önce lağvedilen sözcülük görevine getirildi.

Ankara bu iddiayı konuşuyor: Fakıbaba'nın ardından MHP'li Oktay Vural da İYİ Parti'ye katılıyor

SIRADAKİ İSİM OKTAY VURAL İDDİASI

Cumhuriyet gazetesinde yer alan haberde İYİ Parti'ye katılımların devam edeceği belirtilirken sıradaki ismin MHP'li Oktay Vural olabileceği ifade ediliyor.

YORUMLAR
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Son seçim anketi Z kuşağı ile yapıldı! Zirve ne AK Parti'nin, ne CHP'nin ne de İYİ Parti'nin oldu Son seçim anketi Z kuşağı ile yapıldı! Zirve ne AK Parti'nin, ne CHP'nin ne de İYİ Parti'nin oldu AK Parti'den istifa edip İYİ Parti'ye geçeceğini açıklayan Fakıbaba'ya soruldu: Akşener sizi nasıl ikna etti? AK Parti'den istifa edip İYİ Parti'ye geçeceğini açıklayan Fakıbaba'ya soruldu: Akşener sizi nasıl ikna etti?

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Son Dakika Politika Ankara'da siyaset kulisleri bu iddiayı konuşuyor: Fakıbaba'dan sonra MHP'li Oktay Vural da İYİ Parti yolunda - Son Dakika


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