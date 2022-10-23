İYİ Parti'de çarşamba günü çifte rozet Fakıbaba'nın yanında MHP'li Oktay Vural'a da rozet takılabilir - Son Dakika
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İYİ Parti'de çarşamba günü çifte rozet Fakıbaba'nın yanında MHP'li Oktay Vural'a da rozet takılabilir

23.10.2022 11:10
İYİ Parti'de çarşamba günü çifte rozet Fakıbaba'nın yanında MHP'li Oktay Vural'a da rozet takılabilir

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba'nın partisinden ve milletvekilliğinden istifa ederek İYİ Parti'ye geçeceğini açıklaması Ankara'da deprem etkisi yaratırken, MHP'li Oktay Vural'ın da İYİ Parti saflarına katılacağı iddia edilmişti. Çarşamba günü İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Ahmet Eşref Fakıbaba'nın yanında Oktay Vural'a da rozet takacağı iddia edliyor.

Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, partisinden ve milletvekilliğinden istifa ettiğini Twitter hesabından yaptığı açıklama ile duyurarak , "Siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan bazı kişilerle bundan böyle beraber olmayacağım için mutluyum" ifadelerine yer vermişti. Çarşamba günü Akşener'in, Fakıbaba'nın yanında bir kişiye daha rozet takacağı iddia ediliyor.

SIRADAKİ İSİM OKTAY VURAL İDDİASI

İYİ Parti'nin bir diğer transferi ise Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre MHP'li Oktay Vural'ın olacağı iddia edilmişti. Son olarak Vural'a Çarşamba günü Akşener'in rozet takması beklendiği iddia ediliyor.

İYİ PARTİ'YE KATILIMLAR SÜRÜYOR

İYİ Parti bu hafta ise Türk dünyasına yönelik çalışmalarıyla bilinen Prof. Dr. Kürşad Zorlu'yu saflarına kattı. Zorlu, partide de iki yıl önce lağvedilen sözcülük görevine getirilirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski doktoru ve eski AK Parti Balıkesir Milletvekili Op. Dr. Turhan Çömez de geçen hafta partiye katıldı ve genel başkan başdanışmanı oldu.

YORUMLAR
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İYİ Parti'nin transferleri sürüyor! Partiye katılan eski AK Partili milletvekili Talip Kaban'ın rozetini Meral Akşener taktı İYİ Parti'nin transferleri sürüyor! Partiye katılan eski AK Partili milletvekili Talip Kaban'ın rozetini Meral Akşener taktı İYİ Parti'ye geçeceği iddia edilmişti! MHP'li Oktay Vural'ın aylar önce iktidara yönelik sözleri iddiaları doğrular nitelikte İYİ Parti'ye geçeceği iddia edilmişti! MHP'li Oktay Vural'ın aylar önce iktidara yönelik sözleri iddiaları doğrular nitelikte

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Son Dakika Politika İYİ Parti'de çarşamba günü çifte rozet Fakıbaba'nın yanında MHP'li Oktay Vural'a da rozet takılabilir - Son Dakika


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SON DAKİKA: İYİ Parti'de çarşamba günü çifte rozet Fakıbaba'nın yanında MHP'li Oktay Vural'a da rozet takılabilir - Son Dakika
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