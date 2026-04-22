AK Parti Sözcüsü Çelik, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen\'in açıklamalarını değerlendirdi Açıklaması

AK Parti Sözcüsü Çelik, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'in açıklamalarını değerlendirdi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AK Parti Sözcüsü Çelik, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'in açıklamalarını değerlendirdi

AK Parti Sözcüsü Çelik, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'in açıklamalarını değerlendirdi
22.04.2026 17:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Von der Leyen'in, Balkanlar konusundaki açıklaması, vizyonsuzluğun bir tezahürü olarak ele alınması gereken bir şey. Burada Avrupalıların, meseleye bu şekilde yaklaşması, Balkanlar'daki gerilim hatlarını daha çok tetikleyecek, stres üretecek bir yaklaşım" - "Türkiye'yi, Avrupa Birliği'ne aday ülkeyi, büyük bir NATO ülkesini, bir rakip olarak konumlandırmak aslında Avrupa Birliği'nin bütün siyasi zembereklerinden boşaldığını, Avrupa Birliği'nin herhangi bir şekilde bırakın bölgesel gelişmeleri, Akdeniz'i, Karadeniz'i bir vizyonla ele almayı, hemen burnunun dibindeki Balkanlar konusunda bile ne kadar içeriksiz olduğunu gösteren bir şey"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Von der Leyen'in, Balkanlar konusundaki açıklaması, vizyonsuzluğun bir tezahürü olarak ele alınması gereken bir şey. Burada Avrupalıların, meseleye bu şekilde yaklaşması, Balkanlar'daki gerilim hatlarını daha çok tetikleyecek, stres üretecek bir yaklaşım." dedi.

Çelik, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in "Avrupa kıtasını tamamlamayı başarmalıyız ki Rus, Türk veya Çin etkisine girmesin." ifadelerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Von der Leyen'in ifadelerinin, uzun zamandır AB'nin, genişleme vizyonundan ve Avrupa entegrasyonundan ne anladığıyla ilgili ortaya koydukları eleştirileri ve kritikleri haklılaştıran bir açıklama olduğunu belirten Çelik, AB Komisyonunun, Avrupa entegrasyonunu ve genişleme sürecini organik ve değerlere dayalı bir yaklaşım olmaktan çıkardığını ifade etti.

Komisyon'un, bunu, mekanik ve bir bakıma da "Hristiyan kulübü" diyebilecekleri bir yaklaşımla ele aldığına işaret eden Çelik, von der Leyen'in açıklamasının birkaç açıdan çok ağır sorun ve çok vahim bir yaklaşım içerdiğini söyledi.

Ömer Çelik, şunları kaydetti:

"Birincisi, Avrupa Birliği'ne aday ülke olan Türkiye'yi, Avrupa Birliği'nin rakibi olarak görüyor. Halbuki Balkanlar'da bir entegrasyon arayacaksa, burada en büyük kolaylaştırıcılardan bir tanesi, en büyük vizyon sahiplerinden bir tanesi Türkiye'dir. Türkiye'nin Balkan vizyonu, barışa dayalı, Balkanizasyon dediğimiz parçalama politikalarına karşı ve daha çok değerler üzerinden oluşan bir şeydir. Burada von der Leyen'in, Avrupa Birliği'nin karşıtı olarak konumlandırdığı ülkeler içerisinde Türkiye'yi sayması, gerçekten çok vahim bir zihinsel ve siyasi çelişki."

"Avrupa Birliği içerisinde bir bütünlük yok"

AB'nin Balkan vizyonunun ne olduğuna da bakmak gerektiğini dile getiren Çelik, "Uzun zamandır Balkanlar'daki ülkelerin, AB üyesi olanların bile oylamalarda farklı yaklaşımları oluyor ve bu uzun zamandır Avrupa Birliği için bir sorun oluyor. Burada merkezi Avrupa'yla Balkan Avrupa'sı, merkezi Avrupa'yla yani Fransa-Almanya hattını kastediyorum, Akdeniz-Avrupa'sı arasındaki çelişkilerin giderek derinleştiğini görüyoruz. Bunun sebeplerinden bir tanesi vizyonsuzluk meselesi." diye konuştu.

Çelik, Türkiye'nin, "Avrupa değerleri" diye bahsettiğiyle Komisyon'un anladığı şeyin aynı olmadığının bir kere daha ortaya çıktığına işaret ederek, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz aslında her zaman siyasi değerlere bağlı bir entegrasyondan bahsediyoruz. Ama AB Komisyonu dönüyor, dolaşıyor, o dar alanda merkezi Avrupa'nın, Avrupa'nın geri kalanını domine ettiği bir yaklaşım ortaya koymaya çalışıyor. Bunun sonuçlarını sadece Türkiye ile ilgili politikalarında yaşamıyorlar. Bunun sonuçlarını bugün 'Avrupa Birliği kendi içinde bir bütün müdür?' sorusuna verilecek cevabın zayıflığında da yaşıyorlar. Mesela şöyle bir şey soralım, Ukrayna-Rusya arasındaki savaşta, AB ülkeleri arasında üzerinde tam anlaşılmış bir politika var mıdır? En önemlisi de bu politikanın ne kadarını hayata geçirmiştir?

İkincisi, Gazze konusunda, AB ülkeleri arasında değerler ve siyasi pratikler düzeyinde üzerinde anlaşılmış bir politika var mıdır? Kesinlikle yok. Örneğin, Almanya'dan İsrail'e dönük yaklaşımla İspanya'dan İsrail'e dönük yaklaşım arasında dağlar kadar fark var. Almanya'dan, Alman siyasilerden yapılan açıklamalarda daha çok İsrail'in eylemlerini mazur, meşru göstermeye dönük yaklaşımlar varken, İspanya ise tarihin doğru tarafında duruyor ve siyonist, katliamcı şebekeye karşı güçlü bir tavır ortaya koyuyor. Örneğin, İspanya ve benzeri ülkelerden gelen, en son Belçika'dan da geldi, İsrail'le savunma anlaşmalarının iptali, İsrail'e silah satışının durdurulması gibi konularda Avrupa Birliği içerisinde bir bütünlük var mıdır? Yoktur. Yani bu vizyonsuzluk aslında diğer alanlara da sirayet eden bir şey."

"Avrupa Birliği'nin siyasi olarak ortaya koyduğu ağırlık yok"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sık sık "Avrupa Birliği, küresel güç olacaksa, Türkiye'yi içine almalıdır, Türkiye'yi tam üye yapmalıdır." dediğini anımsatan Çelik, şu değerlendirmede bulundu:

"Buna direnmenin sonucunda bugün Avrupa, ekonomik olarak bir dev ama siyasi olarak maalesef etkisiz eleman durumunda. Bugün NATO ile ilgili tartışmalara, İran'a dönük ABD-İsrail saldırısıyla ortaya çıkan tabloya, Gazze konusuna, Ukrayna-Rusya arasındaki savaşa bakın, Avrupa Birliği'nin siyasi olarak ortaya koyduğu ağırlık yok ve bir sıklet merkezi teşkil etmiyor burada Avrupa Birliği.

Şimdi bu çerçevede değerlendirdiğinizde von der Leyen'in Balkanlar konusundaki bu açıklaması, aslında bu vizyonsuzluğun bir tezahürü, birebir sonucu olarak ele alınması gereken bir şey. Burada onların, Avrupalıların, bu sözleri, meseleye bu şekilde yaklaşması, Balkanlar'daki gerilim hatlarını daha çok tetikleyecek, stres üretecek bir yaklaşım. Türkiye'yi, Avrupa Birliği'ne aday ülkeyi, büyük bir NATO ülkesini, bir rakip olarak konumlandırmak aslında Avrupa Birliği'nin bütün siyasi zembereklerinden boşaldığını, Avrupa Birliği'nin herhangi bir şekilde bırakın bölgesel gelişmeleri, Akdeniz'i, Karadeniz'i bir vizyonla ele almayı, hemen burnunun dibindeki Balkanlar konusunda bile ne kadar içeriksiz olduğunu gösteren bir şey."

Von der Leyen'in açıklamalarının ardından Komisyon sözcüsü ve sözcülük tarafından açıklamalar yapıldığını anımsatan Çelik, "Bazı aktörler, sözcüler vesaire toparlamaya çalışıyor ama bu toparlanacak bir durum gibi gözükmüyor. Burada esas mesele, yazılımın değiştirilmesi lazım. Avrupa Birliği'nin hem Balkanlar'a dönük kullandığı yazılım hem Türkiye'ye dönük kullandığı yazılım baştan aşağı yanlıştır." diye konuştu.

Türkiye'nin, AB adaylığı sürecinde müzakerelerin tamamen durdurulduğunu hatırlatan Çelik, fasılların müzakerelerinin bile yapılmadığını, bu durumun, "kategorik olarak karşı karşıya gelme" anlamı taşıdığını söyledi.

"Bu vizyonsuzluğa aynı vizyonsuzlukla cevap vermeyeceğiz"

Türkiye'nin, güçlü bir Balkan, Karadeniz, Akdeniz, Asya ve Avrupa devleti olduğunu vurgulayan Çelik, son olaylara bakıldığında, Avrupa demokrasilerini kurtaran birçok yaklaşımı Türkiye'nin ürettiğinin altını çizdi.

Ömer Çelik, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla Türkiye ile ilgili kurulan bu cümleler bir kere daha gösteriyor ki Avrupa Birliği, kendisine dışarıda rakip aramasın. Avrupa Birliği'nin en büyük rakibi kendi vizyonsuzluğudur. Biz bu vizyonsuzluğa aynı vizyonsuzlukla cevap vermeyeceğiz. Bir aday ülke olarak, Avrupa vizyonunun, bugünkü çatışmaların dünyasında nasıl olması gerektiğini söylemeye devam edeceğiz. Avrupa Birliği'nin bir Hristiyan kulübü değil, bir değerler Avrupa'sı olması gerektiğini söylemeye devam edeceğiz. Avrupa güvenliğini başka ülkelere karşı, bir siyasi şantaj gibi kullananlara karşı daha vizyoner olmalarını ifade etmeye devam edeceğiz.

Yani günün sonunda Avrupa Birliği üyesi olan Yunanistan, sözde Rum kesimi gidiyor, Akdeniz'de İsrail'le işbirliğine giriyor. Ama bir Avrupa Birliği üyesi olan İspanya ise İsrail'in bu soykırımcılığına karşı yüksek, asil bir tavır ortaya koyuyor. Avrupa'nın siyaset üretme konusunda entegre olmadığı gözüküyor. Dolayısıyla (von der Leyen'in) Türkiye'ye dönük söyledikleri, Türkiye'ye hiçbir şekilde zarar verecek sözler değil. Kendi vizyonsuzluklarının, kendileri tarafından tescil edildiği sözler. Bu, o sözcünün falan düzelteceği bir mesele de değil, doğrudan von der Leyen tarafından düzeltilmesi gereken bir mesele."

"Çok büyük bir saygısızlık, çok niteliksiz bir yaklaşım"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine de değinen Çelik, "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ismini, Netanyahu gibi bir katille aynı cümlede yan yana zikretmesi, hem çok büyük bir saygısızlık hem de siyasi olarak çok niteliksiz bir yaklaşım." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, Özel'in bu sözlerinin, siyasetin nasıl yapılmayacağının bir mottosu olduğunu ifade etti.

Özel'in, sık sık İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i referans verdiğini ancak Sanchez'in Filistin konusundaki tavrının baştan itibaren çok net olduğunu belirten Çelik, "Sanchez, Cumhurbaşkanı'mızın en güçlü sesi olduğu insanlık ittifakının, son derece değerli seslerinden bir tanesi. Halbuki Özgür Özel, olayların başında 'Hamas'a terör örgütü' dedi. Filistinli çocuklara 'İsrailli çocuklar' diyor. Bunu hiçbir şekilde düzelten bir yaklaşım da görmüyoruz. Sonra gelen tepkiler üzerine ne dedi? 'Ben Hamas'a terör örgütü demedim, terör yapıyor dedim.' dedi. Özgür Özel, bu olaylar başladığından beri en savruk, en niteliksiz açıklamaları yapan siyasetçilerin başında geliyor, bu şekilde markalaştı ve kendisini maalesef bu hale getirdi." diye konuştu.

CHP adına konuşanlara, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin hassasiyetini sorgulayan bu sözleri Filistin'de, Gazze'de, Batı Şeria'da, Kudüs'te söylemeleri çağrısında bulunan Çelik, Filistinlilerin CHP'lilere ne cevap vereceğinin o zaman görülebileceğini kaydetti.

"Özgür Özel'in bu duruma düşmesini istemezdim"

Çelik, Netanyahu zihniyetinin iki şekilde destek bulduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir doğrudan Netanyahu'yu destekleyen birtakım liderler, siyasetçiler var ve bunlar kendilerine farklı bir dinden bile olsalar siyonist olarak bir sıfat takıyorlar. 'Siyonistim' diyen bir sürü lider, siyasetçi vesaire var. Bunlar doğrudan destek veriyorlar. Bir de Netanyahu zihniyetine verilen dolaylı bir destek var. O da şudur, Cumhurbaşkanı'mız gibi, İspanya Başbakanı Sanchez gibi, İsrail'in soykırımcı şebekesi karşısında net duruş sergileyenleri yıpratmaya çalışmak, onların bu konudaki duruşunu kendilerince yanlış bir temelde sorgulamaya çalışmak, gölge düşürmeye çalışmak şeklinde faaliyet yürütenler var. Özgür Özel'in bu duruma düşmesini doğrusu istemezdim. Ama uzun zamandır Özgür Özel'in en büyük mesaisi, İsrail'e ve Netanyahu zihniyetine karşı olmaktan çok, Cumhurbaşkanı'mızın Filistin hassasiyetini sorgulamaya sarf edilmiş durumda. Biz buradaki yazılımı, tavrı görmüyor değiliz. Bunun hangi çıktıyı elde etmeye çalıştığını görmüyor değiliz.

Özgür Özel, bu sözleri Gazze'de, Batı Şeria'da, Kudüs'te söylese ne ile karşılaşır, kendisi bunu çok iyi biliyor. Orada Cumhurbaşkanımızı bu şekilde sorgulayan birisinin niteleneceği sıfat, 'Netanyahu'nun yandaşı'dır. Dolayısıyla bu yandaşlık bazen doğrudan destek şeklinde, bazen de bu şekilde dolaylı destek şeklinde ortaya çıkar. Yani Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'nı bu sözlerle ifade etmeye çalışan kişi, o sözleri kendisi için bir etiket haline getirmiş olur ve gerçekten üzüntü verici bir durumdur onun için, siyasetinin düştüğü durum için, bu trajedi için."

Özel'in sözlerine dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Çelik, "Cumhurbaşkanı'mızın Filistin hassasiyetini sorgulamanın doğal neticesi, bunu sorgulayan her kimse, Cumhurbaşkanı'mızın Filistin hassasiyetine saldıran her kimse onun kendini konumlandırdığı yer, Netanyahu yandaşlığıdır, bu açık ve nettir." dedi.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Dış Politika, Karadeniz, Balkanlar, AK Parti, Politika, Güvenlik, Akdeniz, Türkiye, Ekonomi, Stres, Nato, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 18:42:52. #7.12#
SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Çelik, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'in açıklamalarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.