AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana'da partisinin ilçe kongresinde konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana'da partisinin ilçe kongresinde konuştu Açıklaması

AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana\'da partisinin ilçe kongresinde konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul'daki "Yenidoğan çetesi" soruşturmasına ilişkin, "Bu cinayet şebekesiyle mücadele konusunda en güçlü, kararlı şekilde hareket edeceğimizden, hiçbir konuda zerre kadar taviz verilmeyeceğinden ve bu cinayet şebekesinin...

20.10.2024 17:19
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul'daki "Yenidoğan çetesi" soruşturmasına ilişkin, "Bu cinayet şebekesiyle mücadele konusunda en güçlü, kararlı şekilde hareket edeceğimizden, hiçbir konuda zerre kadar taviz verilmeyeceğinden ve bu cinayet şebekesinin kökünü kazıyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

Çelik, Ramazanoğlu Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Çukurova 7. Olağan İlçe Kongresi'nde, Cumhur İttifakı'nın seçim için değil millet için birlik olduğunu söyledi.

Dünyada İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan düzenin artık sonuna gelindiğini dile getiren Çelik, şunları kaydetti:

"Gerçekten şimdi canavarlar zamanı olduğunu Gazze'de soykırım gerçekleştiren bu şebeke örneğinde net şekilde görüyoruz. Dünyada en çok insan haklarından bahseden, başka ülkeleri demokrasi ve hukuk konusunda uyaran ülkelerin bugün siyonizmin en büyük destekçileri olması, siyonizm karşısında sürekli geri adım atmaları ibretlik durumdur."

Ömer Çelik, İsrail'in "arzı mevud" hayalinin Türkiye'nin topraklarının bir kısmını da içerdiğini vurgulayarak, "Cumhur İttifakı örneğinde olduğu gibi birliğimizi yani Türkiye'nin iç cephesini sağlam tutmamız belki de bütün cumhuriyet tarihi boyunca en kritik düzeyde yapmamız gereken işlerin başında gelmektedir. Çünkü bütün bölgeye, bölge halklarına ve barış isteyen herkese düşman olan bu cinayet ve soykırım şebekesi durmayacaktır." diye konuştu.

İsrail'in her yeri işgal etmek istediğini vurgulayan Çelik, "Soykırım şebekesi, adalet ve hakkaniyet adına buna 'dur' demesi ve fiziki güç kullanması gereken Batı'daki pek çok yeri işgal etmiştir ama Gazze'yi işgal edememiştir. Gazze ayaktadır." ifadesini kullandı.

Çelik, İsrail'e karşı geri adım atmayan tek liderin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirtti.

CHP'nin daha önce Hamas'ı "terör örgütü" şeklinde tanımladığını hatırlatan Çelik, "İlk başta bunu yadırgadılar, eleştirdiler ama şimdi gelinen noktada onlar da artık bu kurdukları cümleden geri adım atmış durumdalar. Maalesef Türkiye'deki muhalefet partilerinin savrulması işimizi daha çok zorlaştırmaktadır. Her şeye rağmen birlik, dirlik çağrısı yapmaya, Türkiye'nin iç cephesini sağlam tutmaya devam edeceğiz." dedi.

"Yenidoğan çetesi" soruşturması

AK Parti Sözcüsü Çelik, İstanbul'daki "yenidoğan çetesi" soruşturmasındaki detayların herkesi çok üzdüğünü ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Sayın Cumhurbaşkanımız konunun bizzat takipçisidir. Aynı şekilde Sağlık, Adalet ve İçişleri bakanlıklarımız büyük ve tam bir koordinasyonla meselenin üstüne gitmektedir. Gerçekten masum bebeklere dönük olarak ortaya çıkan bu cinayet şebekesi, şebekenin diyalogları, yaptıkları hepimizi günlerdir uyutmamaktadır. İnsanlığımız yaralandı, hepimizin vicdanı kanıyor. Şimdiye kadar bu şebekenin kurbanı olmuş bütün evlatlarımız, bebekler için gerçekten büyük üzüntü duyuyoruz ve vicdanımız kanıyor. Bu cinayet şebekesiyle mücadele konusunda en güçlü, kararlı şekilde hareket edeceğimizden, hiçbir konuda zerre kadar taviz verilmeyeceğinden ve bu cinayet şebekesinin kökünü kazıyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."

"Bir kere daha görülmüştür ki dünyanın vicdanı Türkiye'dir"

Her türlü şer ve vesayet cephesine karşı mücadele edip bugünlere geldiklerini dile getiren Çelik, AK Parti'yi ve Cumhur İttifakı'nı Adana'nın en güçlü siyasi hareketi yapmaya devam edeceklerini vurguladı.

Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hepimizin sorumluluğu çok yüksek. Gazze'de kadınlara ve çocuklara dönük gerçekleştirilen soykırımın boyutunu hep beraber görüyoruz. Onun için gece gündüz durmadan bu mücadeledeki saflarımızı yükseltmemiz lazım. Biz bunu sadece iktidar olmak, siyasi başarıyı elde etmek için yapmıyoruz. Bir kere daha görülmüştür ki dünyanın vicdanı Türkiye'dir ve insanlığın asil değerlerini yaşatacak, bu değerler konusunda 'Dünya beşten büyüktür' diyecek olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu yolu en güçlü, kararlı şekilde yürüyeceğiz. Bu kongrelerimizle dayanışmamızı artıracağız, ahdimizi güçlendireceğiz ve geleceğe hep beraber bu imzayı atacağız. Rusya- Ukrayna savaşı, güneyimizde Gazze soykırımı, doğumuzda İran'la ilgili ortaya gelen gündem, batımızda Balkanlar'daki kaynamalar bizim Türkiye'nin geleceği ve istikrarı konusunda çok daha hassas olmamız gerektiğini göstermektedir."

Kongreye, AK Parti Adana milletvekilleri Faruk Aytek, Abdullah Doğru ve Sunay Karamık, AK Parti İl Başkanı Ozan Gülaçtı ile MHP İl Başkanı Yusuf Kanlı da katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana'da partisinin ilçe kongresinde konuştu Açıklaması - Son Dakika

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