AK Parti'den BM'ye müdahale tepkisi: KKTC'nin egemenlik haklarına kimse saygısızlık yapamaz - Son Dakika

AK Parti'den BM'ye müdahale tepkisi: KKTC'nin egemenlik haklarına kimse saygısızlık yapamaz

Son Güncelleme: 19.08.2023 16:35

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne tam destek verdiklerini belirterek, Birleşmiş Milletler'in Pile-Yiğitler Yolu Projesi'ne engel olma çabalarını eleştirdi. Çelik, Kıbrıs Türklerinin Pile'deki arazilerine ulaşımını kolaylaştırmak için yapılan yol projesinin insani bir amaç taşıdığını vurguladı ve BM Barış Gücü'nün bu projeye karşı takındığı tutumu kabul edilemez bulduğunu ifade etti.

KKTC'nin BM kontrolündeki Yeşil Hat üzerinde yer alan Pile köyüne kolay ulaşımı sağlamak üzere uygulamaya konulan yol projesi, dün sabah saatlerinden itibaren BM Barış Gücü askerlerince engellenmeye çalışılmıştı. KKTC güvenlik güçlerinin BM askerlerini geri itmesi sonrasında çalışmalar bugün yeniden başlarken, yaşanan gelişmeye tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "KKTC'nin egemenlik haklarına kimse saygısızlık yapamaz" dedi.

AK PARTİ'DEN BM'NİN MÜDAHALESİNE SERT TEPKİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü'nün, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Pile-Yiğitler Projesi yolunun inşa sürecine ilişkin takındığı tutumun kabul edilemez olduğunu bildirdi.

BM askerlerinin yol projesine müdahalesine AK Parti'den tepki: KKTC'nin egemenlik haklarına kimse saygısızlık yapamaz

"BU TAVIR ASLA KABUL EDİLEMEZ"

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türklerinin Pile'deki arazilerine ulaşımını kolaylaştırmak için yapılan Pile-Yiğitler yolunun, insani bir amaç taşıdığını belirterek "Buna karşılık Kıbrıs'ta görev yapan BM Barış Gücü'nün Pile-Yiğitler Projesi yolunun inşa sürecine ilişkin takındığı tavır kabul edilemez ve son derece yanlış olmuştur." ifadesini kullandı.

"BARIŞ GÜCÜ'NÜN TUTUMU ÇİFTE STANDART İÇERMEKTEDİR"

Barış Gücü'nün, Rum kesimini memnun etmeye dönük söz konusu tavrının, bizatihi Kıbrıs'taki varlığını ve itibarını zedelediğine işaret eden Çelik, "Barış Gücü, Rumlar tarafından Türk arazileri istimlak edilmek suretiyle inşa edilen Larnaka-Dikelya-Ayia Napa ile Pile-Voroklini yol yapımlarına izin vermiştir. Dolayısıyla Barış Gücü'nün bugün Kıbrıs Türk tarafına karşı takındığı tutum, çifte standart içermektedir ve Barış Gücü'nün tarafsızlığına ağır darbe vurmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

"KKTC'NİN EGEMENLİK HAKLARINA KİMSE SAYGISIZLIK YAPAMAZ"

Türkiye'nin, bu süreçte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne desteğinin tam olduğunu bildiren Çelik, son gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti. Çelik, hiç kimsenin Kıbrıs Türkü'nün iyi niyetini istismar etmeye kalkmaması gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti; "Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün Kıbrıs Türklerine eşit mesafede, tutarlı ve çifte standart içermeyen tutum sergilemesi beklentimizdir. Cumhurbaşkanımızın BM platformlarında açık ve net şekilde dile getirdiği gibi herkes Kıbrıs'ta iki eşit egemen halk olduğu gerçeğine tam saygı göstermelidir. KKTC'nin egemenlik haklarına kimse saygısızlık yapamaz."

BM askerlerinin yol projesine müdahalesine AK Parti'den tepki: KKTC'nin egemenlik haklarına kimse saygısızlık yapamaz
BM askerlerinin yol projesine müdahalesine AK Parti'den tepki: KKTC'nin egemenlik haklarına kimse saygısızlık yapamaz
BM askerlerinin yol projesine müdahalesine AK Parti'den tepki: KKTC'nin egemenlik haklarına kimse saygısızlık yapamaz
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti'den BM'ye müdahale tepkisi: KKTC'nin egemenlik haklarına kimse saygısızlık yapamaz - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'den BM'ye müdahale tepkisi: KKTC'nin egemenlik haklarına kimse saygısızlık yapamaz - Son Dakika
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