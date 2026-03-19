Üye Girişi
Son Dakika Logo

AK Parti Sözcüsü Çelik, MHP Adana İl Başkanlığını ziyaretinde konuştu Açıklaması

19.03.2026 17:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin her zaman barıştan yana olduğunu belirterek, "Kimsenin toprağında gözümüz olmadığı gibi toprağımıza göz dikene de hiçbir şekilde müsamaha göstermeyiz." dedi.

Kentteki programları kapsamında MHP Adana İl Başkanlığını ziyaret eden Çelik, bir araya geldiği partililerle bayramlaştı.

Çelik, burada yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı'nın birlik ve beraberliği için ortaya önemli gayret koyduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, ittifakın duruşunu iç ve uluslararası siyasette en güçlü şekilde gösterdiğini dile getiren Çelik, kendilerinin de bunu aynı şekilde temsil ettiğini anlattı.

"İçimizden bir kişiyi bile sökememeleri bu gücün ne kadar kuvvetli olduğunu gösteriyor"

Çelik, İran halkının ABD ve İsrail koalisyonu tarafından haksız ve hukuksuz saldırıya uğradığını belirterek, "Türkiye bir barış adası olarak birliğini, dirliğini koruyarak bütün bu türbülanslı dönemden güçlü şekilde geçmek için gayret ediyor." dedi.

Birlik ve beraberliğin önemini vurgulayan Çelik, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye'nin dış politikasına müdahale etmek, dışarıda ortaya koyacağı iradeyi sarsmak için genelde içeride birtakım operasyonlar yapılır. Türkiye'yi yönetenlerin bağımsız karar alma iradesine saldırılır ya da birtakım provokasyon ve manipülasyonlarla Türkiye'nin bağımsız hareket etme kabiliyeti sakatlanmaya ya da engellenmeye çalışılır. Şimdi ise net şekilde görülüyor ki hem Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliği hem Sayın Bahçeli'nin dirayetli siyaseti bütün bu politikalarda en net duruşu ortaya koyarken bütün kardeşlerimizin bu salonlarda, meydanlarda kol kola birlik içerisindeki duruşu, içimizden herhangi bir kişiyi bile sökememeleri bütün bu gücün ne kadar kuvvetli olduğunu hem iç siyasette hem dış siyasette gösteriyor."

"Can Azerbaycan'la aramıza fitne sokmaya çalışanları elimizin tersiyle bir kenara itiyoruz"

Çelik, İsrail'in, Lübnan'a yönelik saldırılarının da kara harekatıyla sürdüğünü ifade ederek, "Bildiğimiz anlamda dünya düzeni, uluslararası hukuk ortada kalmamıştır. Onun için en önemli mesele Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ve Sayın Bahçeli'nin dediği gibi iç cephemizi, iç bünyemizi sağlam, bağışıklığımızı yüksek tutmaktır. Bu bizim için son derece kıymetli." diye konuştu.

Türkiye ile Azerbaycan arasına "fitne sokulmaya" çalışıldığını gördüklerini dile getiren Çelik, şöyle devam etti:

"Her devletin diğer bir devletle bütün politikalarda aynı davranacağı şeklinde bir husus yok. Herkesin şartlarının birbirinden farklılaştığı konular var ama günün sonunda Azerbaycan'la olan kardeşliğimiz konjonktürel değil ebedi kardeşliktir. Onun için can Azerbaycan'la aramıza fitne sokmaya çalışanları elimizin tersiyle bir kenara itiyoruz. 'İki devlet tek millet' olarak sonsuza kadar bu kardeşliğimizi koruyacağız. Son zamanlarda Türkiye ile Azerbaycan arasına fitne sokmaya çalışan odakların hangi yurt dışı bağlantıları olduğunu, neyi amaçladığını çok iyi görüyoruz ve buna hiçbir şekilde müsaade etmeyeceğiz."

"İran halkının yanındayız"

Çelik, "Terörsüz Türkiye" süreciyle hem yurt içinde hem de bölgede önemli adımlar attıklarını vurgulayarak, "Türkiye'de hiçbir zaman, hiçbir şekilde Türk ile Kürt, Alevi ile Sünni arasına kimse girememiştir. Bizim kardeşliğimiz ebedidir ve Türkiye'nin içerisinde bu kardeşlik en zor zamanlarda her sınavını en güçlü şekilde vermiştir. Onun için bu bayram vesilesiyle Türk ile Kürt, Alevi ile Sünni birbirine daha çok sarılacak. Dünyanın sarsıldığı bir dönemde gücümüzü, birliğimizi, beraberliğimizi ve dirliğimizi öncelikle iç cephemizin gücü olarak göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye ve İran'ın ayrı politikalarının olabileceğine işaret eden Çelik, şöyle konuştu:

"İran'la çeşitli konularda ayrı düştüğümüz zamanlar oldu. Oranın birtakım sistemik problemleri olduğunu ifade ettik ama bugün haksız saldırıya uğradığında tabii ki İran halkının yanındayız. İran halkının meşru haklarını tabii ki savunuyoruz. Amerika ve İsrail tarafından başlatılan saldırı makul ve meşru bir zemine dayanmıyor. Tamamen gayrimeşrudur, çok vahşi bir saldırıdır. O sebeple bugün 'kimin mezhebi Sünni'dir, kimin mezhebi Şii'dir' tartışmasını yapmanın zamanı değil. Biz, bizim mezhebimizden bile olsa eğer o kişi zalimlik yapıyorsa ona karşı çıkarız. Bir kişi mazlumsa ama bizim mezhebimizden değilse öbürüne karşı çıktığımız gibi buna da sahip çıkarız. Dolayısıyla burada mesele nedir? Öncelikle insan, Müslüman olmak. Orada Sünni ve Şii'nin hakkını bu hak, adalet, ilkeler temelinde korumak zorundayız."

Çelik, uğradıkları saldırı karşısında İran halkının yanında olduklarını belirterek, "Biz tabii bugün İran halkının uğradığı saldırı karşısında, uğradıkları bu haksızlık karşısında onların yanındayız ama hiç kimsenin de bizim ülkemize füze atmasına, ülkemizi hedef almasına göz yumamayız. Herkes sağduyulu davranmalıdır. Esas bu saldırganlara karşı çıkmanın, saldırıları durdurmanın yolu bulunmalıdır." diye konuştu.

Siyasi mezhepçiliğin yanlış olduğunun altını çizen Çelik, "Bugün Lübnan'a yapılan saldırılar haksızdır. Gazze'ye yapılanlar vahşi bir saldırganlıktır, birer soykırımdır, insanlık dışı saldırılardır. Bugün İran halkının, oradaki kız çocuklarının bombalanması vahşi, insanlık dışı saldırılardır. Bunların hukuk, hak, adaletle hiçbir ilgisi yoktur. Bizim topraklarımız, devletimiz her zaman haktan, adaletten yana oldu, bugün de bunu en güçlü şekilde temsil ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Çelik, yaşanan gelişmelerden sonra Cumhur İttifakı'nın birlik ve dirlik içerisinde olmasının önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Şimdi bazen şöyle şeyler söylüyorlar, 'Sıra Türkiye'ye gelmiş, bundan sonrası Türkiye'ymiş.' Onlara söylediğimiz şudur, bununla ilgili çok fazla şey söylemeye gerek yok. Türkiye her zaman barıştan yana oldu. Kimsenin toprağında gözümüz olmadığı gibi toprağımıza göz dikene de hiçbir şekilde müsamaha göstermeyiz. Türkiye'nin milli güvenliği hiç kimsenin pazarlık konusu değildir. Türkiye'nin milli güvenliğinde bir erteleme, tenzilat söz konusu olamaz. Bizler milli güvenliğimiz konusunda en yüksek hassasiyete sahibiz. Onun için dış politika ve güvenliğimizi korumak açısından tarihin doğru yerinde duruyoruz."

Programa, MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı, AK Parti İl Başkanı Tamer Dağlı ve MHP İl Başkanı Yusuf Kanlı da katıldı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Ömer Çelik, Güvenlik, Politika, AK Parti, Türkiye, Adana, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2026 19:09:35. #.0.4#
SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Çelik, MHP Adana İl Başkanlığını ziyaretinde konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.