AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (2)

Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa'da aşırı sağın yükselişine ilişkin, "Biz, aşırı sağ ile mücadele konusundaki hassasiyetimizi en üst düzeyde tutacağız. Avrupa Parlamentosunda, Avrupa Konseyinde ve diğer bulunduğumuz bütün mekanizmalar içerisinde bu konuyu gündeme getireceğiz." dedi.

Çelik, parti genel merkezinde AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin basın açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temmuz ayının başında belediye başkanlarıyla bir araya geleceğini belirten Çelik, kampta yerel siyasetin değerlendirileceğini, vatandaşa kaliteli hizmetin götürülmesi bakımından neler yapılacağının konuşulacağını dile getirdi.

Bugün, Ekonomi İşleri Başkanlığı ve İnsan Hakları Başkanlığının sunum yaptığını, Kızılcahamam kampı ve grup başkanvekillerinin milletvekilleriyle gerçekleştirdiği toplantının değerlendirildiğini aktaran Çelik, TBMM çalışmalarının da gündeme geldiğini söyledi.

Çelik, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP heyeti ile bir araya geldi. Bu görüşmeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Normalleşme süreci kapsamında bu tür görüşmeler devam edecek mi?" sorusunu Çelik, "Biz, öz güvenli bir hükümete sahibiz. Dolayısıyla ekonomi konusunda uyguladığımız Orta Vadeli Program hem Türkiye'nin doğru kazanımlar elde etmesi hem de dünyaya Türkiye ekonomisiyle ilgili doğru mesajlar verilmesi ve doğru sonuçlara ulaşılması için gereken sonuçları üretiyor. Bununla ilgili bilgi almak isteyen olursa tabii ki bakanlarımız bu bilgileri verirler." diyerek yanıtladı.

Bakan Şimşek'in CHP heyeti ile görüşmesinde hükümetin nasıl adımlar attığını, hangi sonuçlar ürettiğini hem Türkiye'nin geçmişteki uygulamaları hem de dünya örnekleriyle mukayeseli şekilde paylaştığını ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

"Onlar bir açıklama yapmışlar, 'Biz, öneri getirdik ama çok kabul görmedi.' diye. Herkes öneri getirebilir, herkes önerisini sunabilir. Sonuçta gündemine hakim bir hükümet var. Türkiye'de çok uzun yıllardır ekonomi konusunda, dış politikada, iç politikada, sosyal alanda büyük devrimlere imza atmış kadrolarımız var. Ekonomi yönetimimiz de ne yaptığını biliyor ve öngördükleri takvim kusursuz bir şekilde işliyor. Sonuçlara daha iyi neticeler elde ederek ulaşıyorlar. Bu şekilde devam edecek. Tabii ki Mecliste grubu bulunan partilerden bakanlarımızdan bilgi almak isteyenler olursa onlara gereken bilgiler veriliyor. Zaten bakanlarımızın Mecliste nöbetleri de var. O nöbetler çerçevesinde de muhalefet milletvekilleri de bu bilgileri alabiliyorlar."

"Son kararların verileceği toplantılar yapılmadı"

"Yurt dışı çıkış harçlarına yapılacak zam bugünkü toplantıda ele alındı mı? Yurt dışı çıkış harcı 3 bin liraya yükseltilir mi?" sorusu üzerine Çelik, "Son kararların verileceği toplantılar yapılmadı. Onlar yapıldığı zaman ne olduğu ortaya çıkacak. Bu toplantılar yapılıp, kararlar verilip, netice açıklanana kadar bunların hepsinin bir taslaktan, bir spekülasyondan ibaret olduğunu ifade etmiş olayım." yanıtını verdi.

Çelik, esas siyasi amacın, gelir dağılımındaki adaletsizliği giderecek ve vergi adaletini sağlayacak düzenlemeler yapmak olduğunun altını çizdi.

"AK Parti'de il başkanları düzeyinde değişimlerin yaşandığını görüyoruz. Önümüzdeki günlerde hangi illerde değişiklik bekleniyor?" sorusuna karşılık Çelik, AK Parti Teşkilat Başkanlığının çeşitli çalışmalar yaptığını, süreçler bütün boyutlarıyla incelenerek gerekli değişimlerin yapıldığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşkilat konusunda çok özel bir hassasiyetinin bulunduğunu dile getiren Çelik, bunun bir bayrak yarışı olduğunu ifade etti.

Çelik, vekaletle idare edilen illere asaleten il başkanı atanacağını, bunu kamuoyuyla paylaşacaklarını anlattı.

"NATO'da bir çelişki olmaması gerekir"

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi için Washington'a gidecek. NATO Genel Sekreterliği konusunda bütün üyeler, Hollanda Başbakanı Mark Rutte konusunda mutabık kaldı. Türkiye'nin yeni dönemde NATO'dan beklentileri neler olacak? Terörizm konusunda beklentiler neler?" sorusu üzerine Çelik, Türkiye'nin NATO'da en güçlü aktörlerin başında geldiğini söyledi.

Çelik, NATO'nun prensiplere, ilkelere uygun hareket etmesinin önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"NATO'nun pratikleriyle ilkeler arasında bir çelişki olmaması gerekir. En önemli meselelerden bir tanesi, NATO üyesi ülkelere dönük tehditle ortak mücadele etmektir. Bunun başında da terörizm gelmektedir ama Türkiye Cumhuriyeti Devletini tehdit eden bir terör örgütüne NATO içerisindeki müttefik başka ülkeler silah aktarırlarsa, ona destek verirlerse bu, NATO'nun ilkeleriyle uyumlu olmayan bir pratik üretmek anlamına gelir. Sırf DEAŞ'la mücadele ediyor diye PKK terör örgütüne Suriye'de silah desteği ya da eğitim desteğinde bulunan birtakım NATO üyesi ülkeler var. Dolayısıyla bu, ne oluyor? NATO'nun temel prensipleriyle çelişen bir durum ortaya çıkarıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin, bu noktada NATO'nun bu prensiplerle uyumlu pratikler üretmesi ve bütün müttefik ülkelerin hukukunu aynı prensipler çerçevesinde koruması konusundaki hatırlatmaları tabii ki devam edecektir."

NATO içindeki bazı ülkelerin devlet başkanlarının, Rusya- Ukrayna çatışması ile Avrupa ve NATO'nun geleceğiyle ilgili tansiyonu yükselten yanlış açıklamalarının olduğuna dikkati çeken Çelik, yeri geldiğinde bunların da gündem olacağını söyledi.

"Görünmez onlarca Berlin Duvarı inşa edildi"

"Avrupa Parlamentosu seçiminde aşırı sağ güçlendi. Bu konuda bir yol haritanız var mı?" sorusu üzerine Çelik, aşırı sağın, Türkiye, İslam, Avrupa Birliği ve demokrasi düşmanlığı gibi çok geniş bir yelpazede konuşmalar yaptığını hatırlattı.

Bunların, Avrupa'yı geçmişteki birtakım çatışmalarla yüzyüze getirebilecek çok sıkıntılı siyasi dinamikler ürettiğine dikkati çeken Çelik, bunun çok büyük bir tehlike olduğunu vurguladı.

Çelik, aşırı sağın, İslam ve Türkiye düşmanlığı konusunda büyük bir ajandasının bulunduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsan hakları, demokrasi gibi değerlere inananların, bu siyasi, hukuki değerleri savunanların, aynı zamanda da temel insanlık değerlerini savunanların aşırı sağın bu değerlerine karşı ortak mücadele etmesi gerekmektedir. Bunlar, ilk görünürde Müslümanları, Türkleri hedef alıyor gibi gözükseler de esasında bunu başka şeyleri açıkça söyleyemedikleri için bu şekilde ifade etmiş oluyorlar. Avrupa'daki demokrasiye, insan haklarına ait bütün değerleri hedef alan bir motivasyonları var. Biz, aşırı sağ ile mücadele konusundaki hassasiyetimizi en üst düzeyde tutacağız. Bulunduğumuz kurumlarda, Avrupa Parlamentosunda, Avrupa Konseyinde ve diğer bulunduğumuz bütün mekanizmalar içerisinde bu konuyu gündeme getireceğiz."

Esas problemin Avrupa demokrasisi için olduğunu belirten Çelik, "Bir Berlin Duvarı'nın yıkılması yıllar aldı, bunun için büyük bedeller ödendi. Şu anda etnik, mezhebi temelde aşırı sağ, faşizm tarafından üretilmiş görünmez onlarca Berlin Duvarı inşa edildi Avrupa'da. Kimse bunu görmüyor." diye konuştu.

Çelik, Türkiye'nin aşırı sağa karşı mücadelesini, Avrupa Konseyi ve Avrupa Parlamentosu başta olmak üzere temel mekanizmalarda sürdüreceğini yineleyerek, AK Parti'nin de Avrupa'da bu konuda işbirliği yapabileceği bütün partilerle bir araya gelerek beraber mücadelenin arayışını sürdüreceğini söyledi.

"Alman demokrasisi için çok ciddi bir uyarı"

" Almanya'da yayımlanan Anayasayı Koruma Teşkilatının 2023 Durum Raporu'nda PKK terör örgütü üyesi sayısında artış olduğu tespiti yer aldı. Aynı raporda PKK'nın bağış adı altında zorla para topladığı ifade edildi. Türkiye'nin bu konuda diplomatik bir girişimi olacak mı?" sorusu üzerine Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem PKK hem de FETÖ terör örgütleriyle ilgili bütün belgeleri Almanya'ya verdiğini, görüşmelerde bunlardan bahsettiğini hatırlattı.

Almanya'nın buna karşı yeterince güçlü bir tutum almadığını dile getiren Çelik, "Bir doz sonra artık bu mesele, Türkiye'nin meselesi olmayı geçecek, Alman demokrasisinin meselesi haline gelecektir. Bunu da hep birlikte göreceğiz." dedi.

Çelik, terörün şehirlerde baskı kurmasının, parasal faaliyetlere girmesinin engellenmesinin mümkün olduğuna işaret ederek, "Bunun Anayasayı Koruma Konseyi raporuna kadar girmiş olması, Alman demokrasisi için çok ciddi bir uyarıdır. Umarım gereğini yaparlar." ifadelerini kullandı.

Basın toplantısı sonrası Çelik, orman yangınlarına karşı herkesin hassas olması çağrısında bulundu.

(Bitti)