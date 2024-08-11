AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı Teşkilat Pikniği düzenlendi

Politika

AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı tarafından partinin 23'üncü yıl dönümü nedeniyle organize edilen Teşkilat Pikniği, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili olan Hamza Dağ ile Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın'ın katılımıyla yapıldı.

Kütahya Yolu üzerinde bulunan Eskişehir Orman Fidanlığı'nda gerçekleştirilen Teşkilat Pikniği saat 11.00'da başladı. Programa partililerin yanı sıra haftasonunu aileleriyle birlikte değerlendirmek isteyen yüzlerce vatandaş katıldı. Misafirlere çeşit çeşit yiyecek ve içecek ikramları yapılırken, çocuklar için özel oyun alanları kuruldu. Yarışmaların da düzenlendiği Teşkilat Pikniği'nde vatandaşlar doyasıya eğlenirken, parti mensupları bolca sohbet etme fırsatı buldu.

Başkan Dağ, çocuklara pamuk şeker dağıttı

Piknik alanına gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partililer ve vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı. Fidanlıktaki birçok yeri ziyaret eden Başkan Dağ, katılımcılar ile bolca sohbet edip fotoğraf çekildi. Oyun alanını da ziyaret eden Başkan Hamza Dağ, bir stantta çocuklara pamuk şeker de dağıttı. Bu esnada Başkan Dağ'a AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez ve Ayşen Gürcan'ın yanı sıra çok sayıda partili eşlik etti.

Genişletilmiş İl Meclisi Danışma Toplantısı gerçekleştirildi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın ziyaretleri sonrasında Divan Kurulu'nun toplanmasıyla Genişletilmiş İl Meclisi Danışma Toplantısı için Teşkilat Pikniği'ne ara verildi. Toplantı programı, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Program çerçevesinde, ilk olarak katılımcılara teşkilat faaliyetlerini anlatan bir video izletildi. Ardından açılış konuşmasını yapmak üzere AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak kürsüye çıktı.

"Bu ikram belediyeciliği ekibi 25 yıla yakın sürede sadece 24 konutu bile bitiremedi"

Konuşmasında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ni hedef alan Başkan Albayrak, "Bundan tam 23 yıl önce, 2001 yılının ağustos ayında, milletimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Partimizi kurdu. İster bizi sevsin, ister sevmesin, bu ülkedeki aklı ve vicdanı olan herkes şunu bilir ve kabul eder hatta biraz zorlasak ikrar da eder, bu ülkeye demokraside ve ekonomide cumhuriyet tarihindeki en büyük atılımı AK Parti yapmıştır. Bugün, Türk siyaset tarihine hizmete sevdalı insanların kurduğu AK Partimizin doğum günü. İlk günkü aşkla, azimle ve heyecanla çalışmalarımıza durmaksızın ediyoruz, devam edeceğiz. Değinmeden geçmek olmaz. 17 Ağustos, 6 Şubat gibi büyük felaketler hala hafızamızda mıh gibi dururken bu ikram belediyeciliği ekibi 25 yıla yakın sürede sadece 24 konutu bile bitirip vatandaşımıza teslim edememiştir. Buna mukabil son 5 yılda 250 civarı konser ve bunun benzeri etkinlikler yapmıştır. Konser yapılmasın demiyoruz lakin önümüzde deprem gerçeği varken bu denli vurdumduymazlığı asla kabul etmiyoruz. Bu rezilliklerine rağmen şehrimize yaklaşık 15 binden fazla konut kazandıran TOKİ'yi eleştirmeleri ne denli bir aymazlık ve mitomani yani yalan söyleme hastalığı içinde olduklarının bariz göstergesidir. Bir yanda 20 yıldan bu yana şehri için dertlenen ve kamu binalarından hastanesine, batçıklardan hemen her konuda şehri imar ve inşa eden bizler, bir yanda bülten vekilciliği, bülten ve ikram belediyeciliği ile şehri gerçek gündeminden uzaklaştırmaya çalışanlar" dedi.

"Mevcut idareyi arkasından itmek için ne gerekiyorsa yapıyoruz"

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, "Eskişehir sahipsiz ve kimsesiz bırakmayacağız. Milletvekillerimiz, il başkanımız, teşkilatımız geceli gündüzlü çalışıyor. Mevcut idareyi arkasından itmek için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Hiç merak etmeyin, bizlere güvenin. 25 yılın ardından bir 5 yılın daha boş geçmesine müsaade etmeyeceğiz. Kıymetli AK Partili kardeşlerim, çok iyi bildiğiniz üzere AK Parti bir dava partisidir. Bundan tam 23 yıl önce aziz milletimizin ortaya koyduğu iradeyle kurulmuştur. Partimiz gerçek bir halk hareketidir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti resmen küllerinden yeni doğmuştur. Genç kardeşlerimiz bunları hatırlamaz ama bizler eski Türkiye'yi çok iyi hatırlıyoruz. Büyük mücadeleler ile ne zorluklar aşıldı da bugünlere gelebildik. Mücadelemiz de halen devam ediyor. Bundan sonra da inşallah devam edecek. Dünyadaki o ekonomik kriz ortamı, bölgemizdeki siyasi istirarsızlık, başımızın belası terör, say say bitmiyor. Ancak bu kutlu dava neferleri ve liderimiz mücadelesini asla bırakmadı. Bırak yolun sonu nereye varırsa varsın" şeklinde konuştu.

"Biz defaatle toplu bir uyutulma olmayacak dememize rağmen ısrarla bu konu mecrasından saptırılarak bir algıyı yaymaya çalıştılar"

Önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olan AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez ise, son dönemlerde tartışma konusu olan sokak hayvanları yasasıyla ilgili şunlara değindi:

"Kamuoyumuzu meşgul eden bir başka konu da hepinizin de bildiği gibi sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili çıkan tasarısı oldu. Herhalde 1 haftaya yakın meclisimizde yoğun olarak tartışıldı. Hem komisyonda hem de genel kurulda ama şunu üzülerek ifade etmeliyim ki; biz defaatle toplu bir ölüm, uyutulma, katliam, adına ne derseniz deyin olmayacak dememize rağmen ısrarla bu konuyu mecrasından saptırarak sanki sahipsiz köpeklerin tamamı toplanacak ve itlaf edilecek gibi bir algıyı vatandaşlarımız arasında yaymaya çalıştılar. Kanunu açıp okusunlar. Kanunun hiçbir yerinde sebepsiz ve gerekçesiz bir itlaf söz konusu değil. Aslında mevcut yani eski kanunla yeni kanun arasındaki en temel fark şu, sahipsiz hiçbir köpeği hayvanı sokakta bırakmayalım. Daha önce belediyeler yapabildiği kadar hayvanları alıyor, tedavisini yapıyor, kısırlaştırıp, aldığı yere bırakıyordu. Şimdi biz dedik ki, yine alacaksın, toplayacaksın ama aldığın yere bırakmayacaksın. Barınak yapacaksın, bakım evi yapacaksın ve köpeklere orada bakacaksın. Ne zamana kadar? Sahiplendirinceye kadar. Başka bir ifadeyle, sahipsiz köpeğin sahibi artık bundan sonra belediyeler. Bugün Eskişehir'de yapılan barınakların büyük bir kısmı da yine bizim belediye başkanlarımızın yönetimleri esnasında yapılmış barınaklar. Arazi istediler, verdik. Şimdi buradan tekrar ifade ediyorum; eğer mevcut arazi yetmiyorsa gelin Tarım Orman Bakanlığı'na müracaat edin, ne kadar arazi istiyorsanız yine arazi de verelim."

Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili olan Hamza Dağ ile Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın'ın yanı sıra AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, MHP İl Başkanı İsmail Candemir, AK Parti Belediye ve İlçe Başkanları ile teşkilatın MKYK mensupları katılım sağladı. - ESKİŞEHİR