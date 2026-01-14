AK Partili İnan, Ali Mahir Başarır\'a ateş püskürdü: O hadsiz diline hakim olacak

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın açıklamalarına ilişkin yazılı bir değerlendirme yaptı. İnan, açıklamasında Ali Mahir Başarır'ın siyasi kariyerini liyakatle değil, "çantacılık" anlayışıyla inşa ettiğini savunarak, bu durumun Mersin'de ve CHP kamuoyunda bilindiğini ifade etti.

"KENDİ SİYASİ BAŞARISI DEĞİL"

Başarır'ın bugün CHP Grup Başkanvekili sıfatını taşımasının bir siyasi başarı olmadığını belirten İnan, bu durumun Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile kurulan ilişkilerin bir sonucu olduğunu ileri sürdü.

İnan açıklamasında, Ali Mahir Başarır'ı muhatap almalarının şahsına duyulan bir saygıdan değil, işgal ettiği makamın kurumsal ağırlığına duyulan hürmetten kaynaklandığını vurguladı. Başarır'ın siyasi ağırlığının ve ederin kendi nezdinde belli olduğunu kaydetti.

"İFADELERİ MECLİS'İN SEVİYESİNİ DÜŞÜRÜYOR"

Gazi Meclis çatısı altında kullanılan dili de eleştiren İnan, milletin oylarıyla seçilmiş milletvekillerine yönelik "köpek" benzetmesi ve "soytarı" gibi ifadelerin kabul edilemez olduğunu belirterek, bu söylemlerin Meclis'in seviyesini düşürdüğünü ifade etti.

AK Parti Grubu olarak bu tür ifadeleri reddettiklerini belirten İnan, Ali Mahir Başarır'ın kullandığı dile dikkat etmesi gerektiğini vurguladı. İnan, aksi halde söz konusu tutumlara siyasetin ve hukukun meşru zemini içinde en sert şekilde karşılık verileceğini ifade ederek açıklamasını tamamladı.

