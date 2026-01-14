AK Partili İnan, Ali Mahir Başarır'a ateş püskürdü: O hadsiz diline hakim olacak - Son Dakika
AK Partili İnan, Ali Mahir Başarır'a ateş püskürdü: O hadsiz diline hakim olacak

14.01.2026 13:32
Meclis'teki "sersem" ve "vurguncu" tartışması sürüyor. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın açıklamalarına tepki gösteren AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, "Başarır siyasi kariyerini liyakat değil, 'çantacılık' üzerine inşa etmiş birisidir. CHP Grup Başkanvekili sıfatını taşıması onun siyasi başarısı değil İmamoğlu'nun haram parası ve Özel ile sıra dışı ilişkilerinin diyet borcunun bir sonucudur. O hadsiz diline hakim olacak" dedi.

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın açıklamalarına ilişkin yazılı bir değerlendirme yaptı. İnan, açıklamasında Ali Mahir Başarır'ın siyasi kariyerini liyakatle değil, "çantacılık" anlayışıyla inşa ettiğini savunarak, bu durumun Mersin'de ve CHP kamuoyunda bilindiğini ifade etti.

"KENDİ SİYASİ BAŞARISI DEĞİL"

Başarır'ın bugün CHP Grup Başkanvekili sıfatını taşımasının bir siyasi başarı olmadığını belirten İnan, bu durumun Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile kurulan ilişkilerin bir sonucu olduğunu ileri sürdü.

İnan açıklamasında, Ali Mahir Başarır'ı muhatap almalarının şahsına duyulan bir saygıdan değil, işgal ettiği makamın kurumsal ağırlığına duyulan hürmetten kaynaklandığını vurguladı. Başarır'ın siyasi ağırlığının ve ederin kendi nezdinde belli olduğunu kaydetti.

"İFADELERİ MECLİS'İN SEVİYESİNİ DÜŞÜRÜYOR"

Gazi Meclis çatısı altında kullanılan dili de eleştiren İnan, milletin oylarıyla seçilmiş milletvekillerine yönelik "köpek" benzetmesi ve "soytarı" gibi ifadelerin kabul edilemez olduğunu belirterek, bu söylemlerin Meclis'in seviyesini düşürdüğünü ifade etti.

AK Parti Grubu olarak bu tür ifadeleri reddettiklerini belirten İnan, Ali Mahir Başarır'ın kullandığı dile dikkat etmesi gerektiğini vurguladı. İnan, aksi halde söz konusu tutumlara siyasetin ve hukukun meşru zemini içinde en sert şekilde karşılık verileceğini ifade ederek açıklamasını tamamladı.

Açıklamanın tamamı bu şekilde:

Ali Mahir Başarır; siyasi kariyerini liyakat değil, 'çantacılık' üzerine inşa etmiş birisidir.

Bu şahsın nasıl bir 'çantacı' olduğunu, hangi karanlık ilişkiler ağını yöneterek o koltuklara tırmandığını Mersin ve CHP kamuoyu gayet iyi bilmektedir.

Bugün CHP Grup Başkanvekili sıfatını taşıması da onun siyasi başarısı değil; Ekrem İmamoğlu'nun haram parası ve iradesi rehin alınmış Özgür Özel ile sıra dışı ilişkilerinin diyet borcunun bir sonucudur.

Bu şahsı muhatap alıyorsak; şahsına duyduğumuz saygıdan değil, maalesef işgal ettiği ve kirlettiği o makamın kurumsal ağırlığına olan hürmetimizdendir. Yoksa siyasi sıkletin ve ederin bizim nezdimizde bellidir.

Şunu aklına iyi yazmalı! Gazi Meclis'in çatısı altında kimse 'değneksiz köyde' dolaştığını sanmasın. Milletin oylarıyla seçilmiş vekillerimize 'köpek' benzetmesi ve 'soytarı' gibi galiz ve aşağılık ifadelerle saldırmak, bu zatın haddini de boyunu da aşar!

AK Parti Grubu olarak; bu şahsın hadsiz, Meclis'in seviyesini düşüren alçaklıklarına asla prim vermeyiz!

O hadsiz diline hakim olacak.

Aksi takdirde; ona o haddini siyasetin ve hukukun diliyle en sert şekilde bildireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın!"

NE OLMUŞTU?

CHP milletvekillerinin, TBMM Genel Kurulu'nda asgari ücretin 39 bin lira olması ve en düşük emekli aylığının da bu seviyeye yükseltilmesi amacıyla 8 Ocak'ta başlattığı "Meclis'i terk etmeme" eylemi sürüyor.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın "Saat gecenin 12'si. Cumhuriyet Halk Partisi hala Meclis'te. Size sahip çıkmayan AK Parti'yi affetmeyin. Onlara af yok!" paylaşımına AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, "Bir avuç vurguncu…" şeklinde yanıt vermişti.

İnan'ın paylaşımına "Saat gece 4'e yaklaşıyor… Meclis'te milyonlarca emeklinin hakkını savunduğumuz için bize "vurguncu" diyenlere söylüyoruz: Biz CHP Grubu olarak emeklinin, yurttaşın hakkı için nöbetteyiz. O yüzden asıl senin seviyene inersek biz vurgun yeriz! Utanmaz adam!" şeklinde yanıt veren Başarır'a AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, "Dikkat edin de gece gece sersemleyip kafanızı taşlara vurmayın! Üzülürüz. Gerçi siz sersemliğe alışkınsınızdır, iyi nöbetler." şeklinde tepki göstermişti.

Bunun üzerine giderek alevlenen tartışmada Ali Mahir Başarır Meclis'teki konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Eyyüp Kadir İnan ve Leyla Şahin Usta. Normalde bunlara selam vermem, ciddiye almam. Ciddiye alınacak da tipler değil. Ama maalesef ki biri AKP'nin genel sekreteri, biri grup başkanvekili. Düşünebiliyor musunuz ülkenin geldiği noktayı? Türkiye'yi yaratan parti, AKP'nin genel sekreteri Eyyüp Kadir. Normalde bir partide onu vestiyer yapmazlar ama genel sekreter yapmışlar ve milyonlarca emekliyle bizle dalga geçiyor. Leyla Şahin Usta, daha geçen hafta milyonlarca Alevi yurttaşımıza hakaret eden, onları Müslüman olarak görmeyen bir hadsiz, densiz. Bugün sersemlikten bahsediyor. Şu 600 milletvekili içerisinde senin kadar sersem bir dili olanı görmedim. Ama ne yazık ki cevap vermek zorunda kalıyoruz. Biri grup başkanvekili biri genel sekreter. 'Sersem'. Bunu bana söylemiyor, millete söylüyor. Bu iki densiz, bu iki utanmaz. Biri müteahhit arkadaşının ofisinden İzmir'den bana tweet atacak, biri sıcak yuvasından tweet atacak, gecenin 4'ünde 5'inde burada oturan milletvekillerine hakaret edecek. Siz kimsiniz ya? Siz ne oldunuz, ne hale geldiniz? Asıl sersemlik, asıl vurgunculuk milyonlarca emekliyi, işçiyi, insanı açlık sınırının altında yaşatmaktır. Asıl sersemlik, vurgunculuk kur korumalı mevduat adı altında 3 trilyonu yakın paranızı bir avuç kodamana, zengine vermektir. Asıl sersemlik, asıl vurgunculuk emekliye en düşük 1000 lira zam farkı bu Meclis'e getirmektir. Ama dediğim gibi normal hayatta selam vermeyeceğimiz insanları bu partide önemli görevlere getirmişler. Zaten Türkiye'nin en büyük sorunu da bu. Liyakatsiz, biçimsiz, halktan kopmuş, aklını başına almayan tipler. Bir daha söylüyorum, Eyyüp Kadir denen o tiplemeyi bir partide vestiyer yapmam genel sekreter yapmışlar. Grupta yazman yapmam Leyla Şahin Usta'yı grup başkanvekili yapmışlar. Gerçekten yazık. Biz onları millete şikayet ediyoruz. Bu hakaretler bize değil, milyonlarca emekliye, millete yapılan hakaretler. Çünkü biz onlar adına buradayız. Biz 86 milyon adına bu Meclis'teyiz. Eyyüp Kadir ve Leyla Şahin Usta gibiler ise 3-5 tane şirket müteahhit kodaman için burada. Aramızdaki fark bu."

AK Partili İnan, Ali Mahir Başarır'a ateş püskürdü: O hadsiz diline hakim olacak
