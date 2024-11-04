AK Partili Saygılı: "Kültür Yolu Festivali ile halkımıza sanatın her rengini sunduk" - Son Dakika
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Politika

AK Partili Saygılı: "Kültür Yolu Festivali ile halkımıza sanatın her rengini sunduk"

AK Partili Saygılı: "Kültür Yolu Festivali ile halkımıza sanatın her rengini sunduk"

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği Kültür Yolu Festeivali'nde, tiyatro, opera, bale, konserler, sergiler ve dijital sanat gösterileriyle şehrin sokaklarını adeta bir açık hava müzesine dönüştürüldüğüne dikkat çekerek, "Tarihi dokusu, kadim kültürü...

04.11.2024 10:43
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AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği Kültür Yolu Festeivali'nde, tiyatro, opera, bale, konserler, sergiler ve dijital sanat gösterileriyle şehrin sokaklarını adeta bir açık hava müzesine dönüştürüldüğüne dikkat çekerek, "Tarihi dokusu, kadim kültürü ve çağdaş yapısıyla İzmir, sanatın ve kültürün buluşma noktası olarak öne çıkmaktadır. Kültür Yolu Festivali kapsamında yüzlerce etkinliğe ev sahipliği yaparak, halkımıza sanatın her rengini sunduk." dedi

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği Kültür Yolu Festivali'nde, Alsancak Sanat Fabrikası'nda, Hülya Koçyiğit'in söyleşi programına katılırken Naci El Ali'nin Hanzala sergisini gezdi. Başkan Saygılı ardından Tarihi Alsancak Gar eski gişelerde bulunan Refik Anadol'un Yeryüzü Rüyaları: Anadolu sergisini gezip, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yurt içi gezilerinde kullandığı trendeki 'Atatürk Vagonu'na bindi.

Festival ile ilgili değerlendirme yapan Başkan Saygılı, " Türkiye'nin kültür ve sanat yolculuğunda AK Parti'nin ortaya koyduğu vizyon, her bir vatandaşımızın değerli katkısıyla gelişen güçlü bir miras oluşturmuştur. Bu vizyonun en somut göstergelerinden biri de Kültür ve Turizm Bakanlığımızın İzmir'de gerçekleştirdiği Kültür Yolu Festivali'dir. 26 Ekim - 3 Kasım tarihleri arasında İzmir'i sanatın, kültürün, müziğin, tiyatronun ve daha birçok etkinliğin merkezi haline getiren bu festival, şehirde derin bir iz bırakmıştır. AK Parti olarak, kültür ve sanata olan desteğimiz sadece bir görev değil, aynı zamanda toplumsal gelişimin temel taşlarından biri olarak gördüğümüz bir sorumluluktur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, ülkemizi bir kültür merkezi haline getirmeye yönelik attığımız adımlar, yerelden ulusala taşınan sanat ve kültür değerlerimizi dünyaya tanıtmada öncü bir rol oynamaktadır. İzmir, bu vizyonun çok önemli bir parçasıdır. Tarihi dokusu, kadim kültürü ve çağdaş yapısıyla İzmir, sanatın ve kültürün buluşma noktası olarak öne çıkmaktadır." dedi.

Şehrin sokakları adeta bir açık hava müzesine dönüştürüldü

"Kültür Yolu Festivali kapsamında yüzlerce etkinliğe ev sahipliği yaparak, halkımıza sanatın her rengini sunduk." diyerek sözlerine devam eden AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, "Bu süreçte Bakanlığımız tiyatro, opera, bale, konserler, sergiler ve dijital sanat gösterileriyle şehrin sokaklarını adeta bir açık hava müzesine dönüştürdü. Her yaş grubuna hitap eden bu festival, kültürün toplumumuzdaki önemini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Çocuk etkinliklerinden atölyelere kadar her alanda geniş bir yelpazeyle halkımızı sanatla buluşturduk. AK Parti olarak, kültür ve sanat yatırımlarımızla tüm illerimizde olduğu gibi İzmir'de de geleceğimizin teminatı olan gençlerimize kültürle zenginleşmiş bir şehir bırakmayı hedefliyoruz. İzmir'in kültür ve sanata olan ilgisini her fırsatta artıracak projelerle destekliyoruz. Kültür Yolu Festivali de bu hedefin bir parçası olarak, İzmirli hemşehrilerimize sunulmuş bir hizmettir. Bu festivaldeki coşku, ülkemizin dört bir yanındaki diğer şehirlerimize de örnek teşkil etmektedir. Kültürel değerlerimizi korumak, geliştirmek ve genç nesillere aktarmak, AK Parti'nin en büyük önceliklerinden biridir. İzmir'e olan bu bağlılıkla, şehrimizin kültürel ve sanatsal dokusunu koruyarak, ulusal ve uluslararası platformda hak ettiği yeri alması için çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle Kültür Yolu Festivali'ne katkı sunan herkese ve bu projeyi İzmirlilerle buluşturan Kültür ve Turizm Bakanlığımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz." diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Partili Saygılı: 'Kültür Yolu Festivali ile halkımıza sanatın her rengini sunduk' - Son Dakika

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