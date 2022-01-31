AK Partili Turan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na: Bir gecede otele o parayı vereceğine, hanımefendiye ver de dolapları değiştirsin - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Lapseki Belediyesi tarafından yaptırılan kapalı pazar yeri temel atma görenine katıldı.

MUHALEFETE YÜKLENDİ

Burada konuşan Turan, muhalefet partilerini eleştirerek, "Biz, cumhuriyet tarihinin en önemli yatırımlarını yaparken, dünyanın en uzun köprüsünü 1915 Çanakkale Köprüsünü daha erken nasıl açarız derdinde konuşurken, birileri de bizi bu konuda eleştirmek, daha iyisini yapalım demek ihtimali varken, 'yok efendim oturma düzeni nasıl olacak? İsim sırası mı, soyisim sırası mı, boy sırası mı, ayak numarası sırası mı' diye tartışma yapıyorlar. Buradan söylüyorum, yapacağınız iş ne boy sırası, ne ayakkabı numarası, en çok yalan atan, en çok iftira yapan kim varsa o sıraya göre o işleri yapın. Artık geldiğimiz yerde maalesef iyi yaptığımıza iyi, kötüye kötü değil, her şeye kızan, her şeye hakaret eden, her şeyi eleştiren bir anlayış ülkemizin gündemini boğuyor. Bu doğru bir yaklaşım değil. Daha bir sandalyeyi paylaşamayan insanların, bir iktidarı nasıl paylaşacakları sizin takdirinize sunuyorum" dedi.

İşte Kılıçdaroğlu'nun tartışma yaratan o fotoğrafı...

"TABİRİ CAİZSE TROLLENDİ"

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da arkadaşları tarafından trollendiğini ifade eden Turan, "Dün başka bir lider çıkmış, trol ve trol başını açıklayacağım diyor. Üzülerek takip ettim. Her gün gariban bir mutfaktan fotoğraf veren, arkada eski mutfaktaki görüntülerin ve dolapların olduğu bir paylaşım yaparken, dün günlüğü 100 bin lirayı bulan odadan yayın yaptığını kendi arkadaşları deşifre etti. Tabiri caizse trollendi. Trolü açıklayacağım derken, tam bir trol ordusunun karşısında olduğunu kendisi görmüş oldu. Kendi arkadaşları paylaştı fotoğrafı. Benim en çok üzüldüğüm ne oldu biliyor musunuz? En çok hanımefendiye üzüldüm. Bir gecede otele o parayı vereceğine, ver o parayı hanımefendiye ver de dolapları değiştirsin. Daha iyisi olmaz mıydı. Biz sosyal medya yasası düzenledik. İncelemeden hemen karşı çıktılar. Şimdi ifade ediyorum. Trolden ve trol başından rahatsızsan gel o sosyal medya düzenlemesine destek ver, beraber geçirelim. Ama bizim o sosyal medya düzenlemesine 'evet' derler mi, demezler. Neden? Trol de bunlar, trol başı da bunlar. İsteriz ki ülkemizde bu tarz gereksiz kavgalar olmadan yolumuza devam edelim" diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan

TEMEL ATMA TÖRENİ YAPILDI

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde Lapseki kapalı pazar yerinin temel atma töreni gerçekleştirildi. Törene; AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Lapseki Kaymakamı Fatih Çelikkaya, belediye başkanları, siyasi parti ve STK temsilcilerinin yanı sıra vatandaşlar katıldı.