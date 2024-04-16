Alanya Belediyesi\'nin 1 milyar TL\'den fazla borcu olduğu ortaya çıktı

Politika

Antalya'nın Alanya ilçesinde 31 Mart Yerel Seçimleri sonrasında CHP'den Belediye Başkanı seçilen Osman Tarık Özçelik, seçim öncesinde verdiği sözü tutarak, belediyenin borç listesini ve aylık gelir gider dengesini ana binaya astı. Listeye göre Alanya Belediyesi'nin toplamda kısa vadede ödenmesi gereken 1 milyar 122 milyon 258 bin 556 TL borcu bulunuyor.

BORÇ LİSTESİNİ ANA BİNAYA ASTI

31 Mart Yerel Yönetimler Seçimlerinde Alanya'da sandıktan galibiyetle çıkan Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, seçim döneminde halka verdiği sözü yerine getirdi. Başkan Özçelik, önceki dönemin borç çizelgesinden oluşan dev afişi, belediye binasına astırdı. Binanın ön cephesinde tüm detaylarıyla birlikte sergilenen afişte, Belediyenin nakit ve bankada mevcut varlıklarının yanı sıra, banka kredileri hesabı, piyasaya borçlar, diğer borçlar, ödenecek vergi ve fonlar hesabı, SGK prim borçları, YİKOP Kültür Payı, Büyükşehir Belediyesi Payı ile Alanya Belediyesi Personel Limited Şirketi'nin vergi, SGK ve bireysel emeklilik sistemi borçları listelendi.

Tabloya göre, Alanya Belediyesi her ay 73 milyon TL finansman açığı verirken, yıl sonunda 657 milyon TL yeni borcu oluşacak. Aylık finansman açığı baz alındığında Alanya Belediyesi'nin borcu, mevcut borç ile birlikte 2024 yılı sonunda 1 milyar 779 milyon TL'ye ulaşacak.

Alanya Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, eski yönetimin yapılan sözleşmeler dolayısıyla 2024 yılı bütçesinde 1 milyar 761 milyon liralık ödeme taahhüdüne yer verdiği, 2024 yılı bütçesinde 1 milyar 800 milyon TL'lik gayrimenkul satışı yapmayı planladığı ifade edildi.

PERSONELİN SGK VE BES PRİMLEİR ÖDENMEMİŞ

Alanya Belediyesi'nin cari borçlarına ilişkin tabloda belediye işçinin bünyesinde bulunduğu Alanya Belediyesi Personel Limited Şirketi'nin çalışanlarının SGK primlerini, gelir vergisi kesintilerini, bireysel emeklilik sistemi katkı paylarını ödemediği ifade edildi. Alanya Belediyesi'nin 449 kadrolu personeli ile Personel Limited Şirketi'nin 2 bin 336 çalışanı için toplam 363 milyon liralık karşılık ayrıldığı, ancak kasada ya da hazır değerlerde böyle bir varlık bulunmadığı açıklandı.

FATURALANMAMIŞ HAKEDİŞLERİN TUTARI BİLİNMİYOR

Alanya Belediyesi'nden yapılan açıklamada, devam eden yatırımlar dolayısıyla müteahhit firmaların henüz faturalandırmadıkları hakkediş tutarlarının bilinmediği, bu nedenle kısa vadeli borç miktarının daha da artmasının beklendiği ifade edildi.

BELEDİYEYE AÇILMIŞ TAZMİNAT DAVALARI

Alanya Belediyesi'ne karşı açılmış tazminat davaları olduğu, bu davalar dolayısıyla nasıl bir borç tutarıyla karşılaşılacağının ise bilinmediği belirtildi.

5 Nisan itibariyle Alanya Belediyesi'ni devraldıklarını ifade eden Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, ilk önce nasıl bir mali yapı devraldıklarına baktıklarını, Alanya Belediyesi'nin mevcut finansal yapısının sürdürülemez olduğu ifade etti. Başkan Özçelik, mümkün olan en kısa sürede Alanya Belediyesi'ni finansal dengesini sağlayacaklarını, çalışanlarının mali haklarını eksiksiz yerine getireceklerini, bütçeyi sürdürülebilir hizmetin finanse edilebileceği bir yapıya kavuşturacaklarını, Alanya Belediyesi'ni israftan, verimsizlikten hızla uzaklaştıracaklarını, projelerini çok rahat finanse edebilen bir Belediye haline getireceklerini belirtti. Özçelik, belediyenin mali yapısı konusunda yasaların izin verdiği ölçüde şeffaf olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.