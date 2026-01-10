Alevi Bektaşi derneklerinden Leyla Şahin Usta'ya destek - Son Dakika
Alevi Bektaşi derneklerinden Leyla Şahin Usta'ya destek

10.01.2026 12:06
AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta'nın TBMM Genel Kurulu'ndaki sözlerine Alevi Bektaşi derneklerinden destek geldi. Açıklamada, "Biz Alevisi ve Sünnisi ile biriz. Hepimiz Müslüman Türk milletiyiz. Bir olursak iri ve diri oluruz. Birliğimiz ve dirliğimiz daim olsun" ifadesine yer verildi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Leyla Şahin Usta'nın TBMM Genel Kurulu'nda tepki çeken sözlerine Alevi Bektaşi derneklerinden destek geldi.

"DİLİ, DİNİ, IRKI VE KİMLİK SİYASETİ ÜZERİNDEN KONUŞMAYALIM"

Leyla Şahin Usta, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Suriye'nin Halep kentinde Suriye geçici hükümeti ile terör örgütü PKK/SDG arasında yaşanan çatışmalara dikkat çekmiş, 10 Mart Mutabakatı'na "acilen uyulması" çağrısında bulunmuştu. Türkiye'nin savaş sürecinde Suriyelilere dil, din, ırk ve köken ayrımı yapmaksızın kapılarını açtığını vurgulayan Usta, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etmişti.

Usta, konuşmasında "Yıllarca, on üç yıl boyunca Suriye'de Müslümanlar katledilirken gıkını çıkarmayanlar bugün 'Aleviler öldürülüyor' diye ortalığı ayağa kaldırıyor. İnsanca olun, insanca konuşalım; dili, dini, ırkı ve kimlik siyaseti üzerinden konuşmayalım" sözlerini kullanmıştı. Bu ifadelerin bağlamından koparılarak Alevi karşıtı bir söylem gibi sunulduğu ve bilinçli bir algı operasyonu yürütüldüğü belirtildi.

USTA'DAN AÇIKLAMA

Tepkilerin ardından yazılı bir açıklama yapan Leyla Şahin Usta, sözlerinin çarpıtıldığını vurgulayarak, Suriye'de yaşanan insanlık dramına kimlik ayrımı yapmaksızın karşı durulması gerektiğinin altını çizdi. CHP'nin "iki yüzlü bir siyaset" izlediğini savunan Usta, şu ifadeleri kullandı:

"Acının dini, dili, mezhebi, ırkı olmaz. Suriye'de katledilen her bir masum insan için, kimliğine bakılmaksızın herkesin aynı vicdanî tepkiyi göstermesi gerekir. Alevi kardeşlerimizin de diğer tüm insanların da kılına zarar gelmemesi için gayret gösteriyoruz. Alevi vatandaşlarımız üzerinden algı oluşturmaya çalışan bu yaklaşım boşa düşecektir."

ALEVİ BEKTAŞİ DERNEKLERİNDEN ORTAK TEPKİ

Derneklerin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Biz biliyoruz ki; Leyla Şahin Usta, Aleviliği bilen, Alevileri tanıyan ve Alevilerin de 'dostuna dost, düşmanına düşman olan' yani tevella ve teberra ilkesiyle yaşayan samimi bir mümin canımızdır.

Alevilik, İslam'ın özü ve Türkmen batınî yorumudur. Alevilerin dini İslam, kutsal kitabı Kur'an, peygamberi Hz. Muhammed Mustafa'dır (s.a.a)."

Açıklamada, Leyla Şahin Usta'ya yönelik saldırıların tesadüfi olmadığı belirtilerek, bu çevrelerin Alevi inancını kendi ideolojik hedefleri doğrultusunda istismar etmeye çalıştığı ifade edildi:

"Leyla Şahin Usta'ya saldıran zihniyeti biliyoruz ve temsilcilerinin çoğunu çok iyi tanıyoruz. Bunlar, Ali'siz ve Ehlibeyt'siz bir anlayışı savunanlardır. Alevi inancını tarihsel köklerinden koparmaya çalışan bu yaklaşımı Alevi toplumu reddetmektedir."

"ALEVİLİK KİMLİK SİYASETİNİN MALZEMESİ YAPILAMAZ"

Açıklamada, Alevi inancının asırlardır bu topraklarda barış, hoşgörü ve kardeşlik üzerine kurulu olduğuna dikkat çekilerek, kimlik siyaseti üzerinden yürütülen ayrıştırıcı dile karşı net bir duruş sergilendi:

"Yolumuzda dil, din, ırk, renk ve cinsiyet ayrımı yoktur. Yetmiş iki millete aynı nazarla bakarız. Yolumuz sevgi, muhabbet, şefkat ve erdem yoludur. Alevilik, çatışmanın değil birliğin adıdır."

Dernekler, Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı gibi kurumlara karşı yürütülen ideolojik saldırıların da Alevi toplumunun hafızasında yer ettiğini vurgulayarak, bu girişimlerin samimiyetsiz olduğunu ifade etti.

BÖLGESEL GERGİNLİKLERE KARŞI BİRLİK ÇAĞRISI

Açıklamanın devamında, Türkiye'nin ve bölgenin kritik bir süreçten geçtiği hatırlatılarak, Suriye ve Gazze başta olmak üzere yaşanan insani trajedilere karşı ortak vicdan çağrısı yapıldı:

"Vatanımız ateş çemberinin içindeyken, Suriye'nin bütünlüğü için Alevi-Sünni demeden birlik olmak varken; Alevi kimliği üzerinden kaos üretmeye çalışanlara fırsat verilmemelidir. Gazze'de süren katliama ses yükseltmek varken, ayrışmayı körükleyen söylemler kabul edilemez."

Açıklama, güçlü bir birlik ve kardeşlik vurgusuyla son buldu:

"Biz Alevisi ve Sünnisi ile biriz. Hepimiz Müslüman Türk milletiyiz. Bir olursak iri ve diri oluruz. Birliğimiz ve dirliğimiz daim olsun."

Ortak açıklamaya,

  • Hüseyin Gazi Vakfı Alevi Ocakları Federasyonu,
  • Çankaya Cemevi Yaptırma Derneği,
  • Hüseyin Gazi Alevi Bektaşi Cemevi Derneği,
  • Ankara Alevi Birlik İmam Hüseyin Cemevi Derneği,
  • Etimesgut Horasan Erenleri Derneği,
  • Serçeşme Alevi Bektaşi Derneği,
  • Mazlum Abdal Cemevi Derneği,
  • Erenler Cemevi Derneği,
  • Anadolu Kadın Erenleri Derneği,
  • Hacıbektaş Horasan Erenleri Derneği imza attı.

