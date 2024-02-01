Ataşehir Belediyesi, İYİ Parti\'nin CHP\'yi teröre suçlaması afişlerinin sorumluluğunu reddetti

15 yıldır başkanlık yapan ve Ataşehir Belediye Başkanı adayı olarak gösterilmeyen Battal İlgezdi partisi CHP'den istifa etmişti. İlgezdi "CHP'de hiçbir dönemde böyle bir kıyım yapılmadı" diyerek CHP'de Kürt ve Alevi tasfiyesi yapıldığını ifade etmişti.
Aday yapılmadığı için isyan bayrağı açan İlgezdi, İYİ Parti'nin CHP'yi "teröre alan açmakla" suçladığı afişleri ilçedeki billboardlarda yayınlamasına izin verdi.
Konuya ilişkin Ataşehir Belediyesi'nden açıklama geldi. İddiaların yalanlandığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bahse konu olan LED ekranlar, Ataşehir Belediyesi tarafından 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren MSO Açıkhava Reklam Pazarlama İnş. San. ve Tic. A.Ş.'ye sözleşme yapılarak kiralanmıştır. Dolayısıyla, firma tarafından ticari amaçla kiralanan bu LED ekranlarda yayımlanan reklam ve ilanlar üzerinde Belediyemizin bir sorumluluğu ve telkini bulunmamaktadır. İlgili firma, yasalar çerçevesinde ihale alıp firma ve siyasi parti reklamlarını LED ekranlar ve billboardlarda yayımlamaktadır. Ataşehir Belediyesi'nin bu yayımlanan reklamlara müdahalesi söz konusu değildir. Ayrıca firma, kendisine ait Türkiye genelindeki billboard ve LED ekranları YSK'ya da bildirmiştir.
Bu reklamlarla ilgili olarak, MSO Açıkhava Reklam Pazarlama Şirketi ve iş ortakları, İYİ Parti'nin de aralarında bulunduğu siyasi partilere tekliflerini göndermiştir. İYİ Parti'ye teklif 1 Ocak 2024 tarihinde firma tarafından sunulmuştur. MSO Şirketi ve ortakları, İYİ Parti'nin reklam ajansından 25 Ocak tarihinde mail üzerinden yayın onayı almıştır. Yukarıda da belirttiğimiz üzere, bahse konu reklamlar sadece Ataşehir'de yayımlanmamaktadır. Söz konusu açıklamamızın ekinde Ankara Kızılay'da bulunan LED ekranda yayımlanan reklam görülmektedir. Bir partinin reklamından, siyasi rant elde etmek en hafif deyimiyle ahlaki, insani değildir. Yapılan bu haberler ve sosyal medya paylaşımları yalan ve iftiradan ibarettir, hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır."
Meral Akşener İYİ Parti'nin TBMM Grup Toplantısında CHP tarafından İstanbul, Ankara ve İzmir'de seçim pankartlarının engellemesine, "Beştepe değil, Saraçhane tarafından engelleniyoruz" ifadelerini kullanarak billboardlarda kendilerine sansür uygulandığını dile getirmişti.
Akşener, "Bugün de birileri istiyor ki; billboardsız seçim kampanyası yapalım ama bu defa, öncekilerden farklı ve ilginç olarak; önümüze bu engeli çıkartan iktidar değil, ana muhalefet. Bizi sansürlemek isteyen; saray değil belediye. Bizi engellemeye çalışan; Beştepe değil, Saraçhane!" ifadelerini kullanmıştı.
CHP'nin aday göstermediği Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, İYİ Parti'nin CHP'yi "teröre alan açmakla" suçladığı afişleri ilçedeki billboardlarda yayınladığı açıklanmıştı. Konuya ilişkin açıklama yapan Ataşehir Belediyesi iddiaları yalanlayarak, "Firma tarafından ticari amaçla kiralanan bu LED ekranlarda yayımlanan reklam ve ilanlar üzerinde Belediyemizin bir sorumluluğu ve telkini bulunmamaktadır" dedi.
Yerel seçimlerde CHP'den yeniden aday gösterilmeyen ve duruma tepki gösteren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, DEM Parti'den aday olacağı iddialarına açıklık getirdi. Soyer'in basın danışmanı iddialara ilişkin "Adaylıkla ilgili herhangi bir görüşme yok." ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen 'Kahramanlar-48' operasyonunda yabancı uyruklu 15 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
İnşaat sektöründe elaman sorunu giderek büyüyor. İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerde kalifiyeli eleman sıkıntısı çektiklerini belirten sektör temsilcileri, günlük 2 bin liraya çalışacak işçi bulamadıklarını söyledi.
AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasında İstanbul özelinde ittifak kurulup kurulmayacağına ilişkin soru işaretleri devam ediyor. Heyetlerin 5.kez bir araya geleceği öğrenildi. Daha önce yapılan dört görüşmeden sonuç çıkmadı. YRP'nin meclis üyeliği teklifi kabul görmedi. AK Parti ise yeniden görüşme talebinde bulundu.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın Adana'nın Karaisalı, Saimbeyli ve Yumurtalık ilçe başkanlıklarının kapatıldığını, Siyasi ve Yerel İşlerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Hüseyin Sözlü'nün de görevden alınıp merkez disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı. Yalçın gerekçenin, yerel seçim çalışmaları sırasında parti disiplini ve politikalarına aykırı davranışlar sergilemeleri olduğunu belirtti.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TİP'li Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili olarak, ''Teamüller gereği Ankara'da olsaydım da Can Atalay'la ilgili kararı Sayın Bozdağ okutacaktı. Buradan doğacak siyasi tartışmaları sokakta halletmeye kalkmak doğru değil.'' ifadelerini kullandı.
Sosyal medyada "Diyarbakırlı Ramazan Hoca" olarak bilinen Ramazan Pişkin, Fatih'te bulunan çay ocağında bıçaklanarak hayatını kaybetti. Pişkin'in cenazesi Diyarbakır'da defnedildi. Kardeşinin yanına defnedilen Ramazan Hoca'nın ablası ise gazetecilere sinirlendi. Pişkin, "Sizin yüzünüzden öldürüldü. İnşallah siz de öyle öldürülürsünüz" dedi.
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