Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva toprağa verildi! Cenazedeki kilim detayı dikkat çekti

4 gün önce hastaneye kaldırılan ve dün akşam vefat eden Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva'nın cenazesi, Bakü'deki 2. Fahri Hıyaban'da toprağa verildi. Cenazeye yüzlerce kişi katılırken; tabutun altına kilim serildi, cenazenin üzerinde ise güller yer aldı.

YÜZLERCE KİŞİ KATILDI

Geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitiren Paşayeva'nın cenaze namazı, başkentteki Haydar Camisi'nde kılındı. Cenaze töreninde Paşayeva'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda milletvekili ile yüzlerce kişi yer aldı. Namazın ardından Paşayeva'nın naaşı, devlet mezarlığı olan 2. Fahri Hıyaban'da defnedildi.

AK PARTİ VEKİLİ VE BÜYÜKELÇİ DE ORADA

Paşayeva'yı son yolculuğuna uğurlayanların arasında AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ile Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı da yer aldı.

4 GÜN ÖNCE HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Kaynağı bilinmeyen hipotonik durum tanısıyla 24 Eylül'de başkent Bakü'de hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alınan Paşayeva, dün yaşam mücadelesini kaybetmişti.

GANİRE PAŞAYEVA KİMDİR?

Ganire Paşayeva, 24 Mart 1975'te Azerbaycan'ın Tovuz şehrinde doğdu. Azerbaycan Tıp Üniversitesi Pediatri Bölümü ile Bakü Devlet Üniversitesi Uluslararası Hukuk Bölümü'nden mezun olan Paşayeva, 1998'de televizyonculuğa başladı. Paşayeva, 2005'te Haydar Aliyev Fonu'nun Halkla İlişkiler Departmanı'nın başına geçti. Kısa süre sonra 6 Kasım 2005'te yapılan parlamento seçiminde Tovuz Milletvekili seçilen Paşayeva, mecliste çeşitli görevlerde bulundu. Paşayeva, son olarak Milli Meclisin Kültür Komisyonu Başkanlığını yürütüyordu. Türkiye'de sayısız etkinliğe katılan, Türk dünyası üzerine çok sayıda yazı ve konuşmaları bulunan Paşayeva, "Türkiye'nin güçlü olmasının Türk dünyasının güçlü olması" anlamına geldiğini savunuyordu. Bekar olan Paşayeva, İngilizce ve Rusça biliyordu.