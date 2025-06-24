Bahçeli'den BM'ye İsrail mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Birleşmiş Milletler derhal kuvvet kullanmalı, suçlular tarih ve adalet önünde cezalandırılmalıdır. Vakit kaybetmeksizin İsrail terör devletine karşı ortak bir direniş hattı kurulmalıdır." dedi.

Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin nasıl yönetileceği, nasıl korunacağı, nasıl denge ve düzen sağlanacağı, sorunlarının nasıl aşılacağı konusunda, asırların bilgeliğine ve birikimine itibar edilmediği taktirde istikbalin zifiri bir karanlığa ve meçhul bir karmaşaya hızla kayacağını söyledi.

Tedbir ve temkini elden bırakmamanın şart olduğunu ifade eden Bahçeli, " Orta Doğu'dan Balkanlar'a, Asya'dan Afrika'ya, Kafkaslar'dan Okyanus kıyılarına varıncaya kadar hep bir hesap, hep bir plan, hep bir istila ve şiddet senaryosu devredir. Bu kadar geniş bir coğrafyada uyuşukluğun ve uyuklamanın sonucu erime ve esarettir." diye konuştu.

Cepheleşmeleri diri tutmanın, siyasi ve ideolojik sertleşmeleri okşamanın mahsur ve maliyeti kahredici gelişmeleri tetikleyeceğini kaydeden Bahçeli, şöyle devam etti:

"Su uyusa bile düşman emeller canlıdır ve cüretkardır. Unutmayınız, tehdidin küçüğü büyüğü, tehlikenin önemlisi önemsizi olmaz, olamaz. Bugün hafife alınan bir alarm, küçümsenen bir provokasyon yarınlarda korkunç badireleri doğuracaktır. Şayet vatanımızda, Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti halinde bağımsız, bağlantısız, bir ve bütün olarak yaşamanın sonsuza kadar şeref yeminini tutacaksak, etrafımızdaki her sarsıntıya, her saldırganlığa, her kanlı oyuna karşı proaktif şekilde hazırlıklı ve dirayetli hareket etmek durumundayız.

'Bize bir şey olmaz' diyemeyiz. 'Abartmaya gerek yok, kim saldıracakmış, bırakın bu masalları' diyen müflis, müşrik ve münafık zihniyetlere itibar edemeyiz. Çünkü bizim öngörümüz tarih hafızamızda mahfuzdur. Çünkü bizim dersimiz ecdadımızın hatıralarıyla mahuttur. Önümüze bakarken geçmişimizin izinden yürüyüp yeni yüzyıla önayak olmakla mükellefiz. Sağduyunun saf ışığı ve taze nefesi ne kadar gerekliyse, yeri ve zamanı geldiğinde mukadderat namusunu muhafaza etmenin, milli güvenliği müdafaa onurunun ihtiyaç duyduğu cesaret ve gözü karalık da o kadar gerçek ve gerekli bir davranış kalıbı mevkiinde somutlaşacaktır. Kader gayrete meftundur. Gayretimiz milli gayemize yöneliktir."

"İsrail'in İran'a saldırısı haksızdır ve barbarlıktır"

MHP lideri Bahçeli, Türkiye'nin muazzam jeopolitik mirasına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Nasıl yönetebileceğini öngörmüş ve öğrenmiş tecrübi devlet aklından, burada nasıl var olabileceğini artık iyice kavramış milli alışkanlık ve milli kültürden, kimin dost kimin düşman, kimin maznun kimin mazlum, kimin hain kimin kahraman olduğunu bilen yüksek ferasetten, bin yılın savaş, isyan, kan ve gözyaşıyla yoğrulmuş ağır sonuçlarından, bu vatana yönelen tehditlere karşı birer birer kazandığımız zaferlerden, bin yılı her anıyla derinden yaşamış ve hissetmiş olan insanımızın yüksek seciyesinden ve kuşkusuz, tarih içinde yaşanmış acı hatıralardan arta kalan derslerden tek tek damıtıp süzülerek çıkarılmıştır. Bu vatana yönelen tehditlere karşı birer birer kazandığımız zaferlerden, bin yılı her anıyla derinden yaşamış ve hissetmiş olan insanımızın yüksek seciyesinden ve kuşkusuz, tarih içinde yaşanmış acı hatıralardan arta kalan derslerden tek tek damıtıp süzülerek çıkarılmıştır."

Ziya Paşa'nın "Pek çok müneccim gökyüzünde yıldız ararken, önlerinde kuyu olduğunu görmezler" dizelerini hatırlatan Bahçeli, "Biz o kuyuları görüyoruz. Yalnızca görmekle kalmıyor, aynen Merhum Necip Fazıl Kısakürek'in söylediği gibi söylüyor ve şöyle sesleniyoruz; 'Durun kalabalıklar, bu cadde çıkmaz sokak. Haykırsam, kollarımı makas gibi açarak. Durun, durun, bir dünya iniyor tepemizden, çatırtılar geliyor karanlık kubbemizden.'" diye konuştu.

Çatışma ve savaşların birbirine eklemlenerek küresel ve bölgesel temelde kaos düzenini ikmal ettiğini işaret eden Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bundan da oldukça kaygı duyuyoruz. Öncelikle düşünmemiz gereken Türkiye'mizdir. İsrail'in İran'a saldırısı haksızdır ve barbarlıktır. 22 Haziran'da ABD'nin İran'ın sözde üç nükleer tesisini bombalamasıyla savaşan ülkeler hattına aktif olarak girdiği açıktır. Buna karşılık İran misilleme üstüne misilleme yapmaktadır. Burada savaş muhabirlerine benzer şekilde silahlı saldırıları tek tek anlatacak ve sırayla açıklayacak değilim. Ancak yeni bir dünya savaşıyla ilgili tahmin ve kanaatlerin yoğunlaşmasından dolayı çok boyutlu krizlere seferberlik ruhuyla odaklanmanın ertelenmez bir mecburiyet olduğunu düşünüyorum.

Tahran'a, Bağdat'a, Şam'a, ezcümle diğer komşu ülke başkentlerine atılan bombaların Ankara'ya etkisi olmayacağını iddia etmek için ya cahil ya da görevli bir işbirlikçi olmak kafidir. İsrail, İran'a saldırarak Gazze soykırımını perdelemek istemiş, Terörsüz Türkiye'nin tekerine çomak sokmayı tertip etmiş, korku uyandırarak komşu coğrafyaların siyonist-emperyalist kurguya göre yeni baştan tanzimini ve tasnifini planlamıştır. Coğrafyaların bombalanarak silkelenmesi, altının üstüne getirilmesi barışçıl diyalogları köstekleyecek, huzur ve istikrar özlemlerini köreltecek, vekalet savaşlarını kızıştıracak, sonu gelmeyen çalkantılar dönemini başlatacaktır."

"BM aciz, atıl; dilim varmıyor söylemeye ama korkaktır"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "üçüncü dünya savaşının" çıkması halinde insanlığın ve dünya medeniyetinin kendi kendini yiyip bitiren, yakıp yok eden canavar bir organizma durumuna düşeceğini söyleyerek, "Ne yazık ki, adaletsizliğin kökleşmesi, ahlaki iflas, manevi erime, insani felaket yer kürenin her köşesine nüfuz etmiş ve saltanat kurmuştur. Zora ve zorbalığa dayalı haksız güç kullanan mütehakkim ülkelerin suçu ve suçluyu, caniyi ve cinayeti kayıran subjektif hukuk dalaveresi, güçsüzlerin haysiyeti ve insan hakları üzerine katliam şantiyesi kurmuştur. Katliam makinesi, soykırım çetesi siyonist barbarlığın bugüne kadar durmayışı, insanlık adına ve uluslararası hukuk namına hiçbir tazyik, tenkit, telin ve telkine aldırmaması yalnızca bir utanç anıtı gibi karşımızda değil, azami ölçüde uyanık olmamızı gerektiren ibret verici bir saldırganlık ve haydutluk anarşizmidir." ifadesini kullandı.

İsrail tehdidinde tüm eşiklerin aşıldığını, sözün hükmünün aşındığını dile getiren Bahçeli, "Otokontrolünü kaybeden sözde bir devlet, şiddetin bütün düğmelerine gözü kapalı halde basmaktadır." dedi.

Bahçeli, İsrail'in, uluslararası hukukun evrensel ilkelerine göre devlet olma vasfından hızla koptuğunu; bir cinayet aygıtına, bir ölüm mangasına, bir terör örgütüne dönüştüğünü vurgulayarak, "İsrail'in hiçbir yaptırım ve cezai takibata uğramaması, alçaklığının, korkunç azgınlığının, hak ve hukuk tanımayışının başlıca motivasyonu ve moral deposudur. Birleşmiş Milletler aciz, atıl; dilim varmıyor söylemeye ama korkaktır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kahredici sessizliğe ve tepkisizliğe gömülü vaziyettedir." diye konuştu.

Uluslararası toplumun derhal harekete geçmesi gerektiğine işaret eden Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İslam ülkeleri üç maymunu oynamaktan vazgeçerek ahlaki tavrını ve tarafını erdemli ve eylemsel adımlarla berrak şekilde göstermeli, kolektif bir devreye girmelidir. Sorarım, bugün değilse ne zaman ümmet ve millet bilinci diriliş emaresi gösterecektir? Bu ne aymazlıktır? Bu ne yaman bir çelişkidir? Bu zulüm ve eşkıya düzeni nereye kadar sürüp gidecektir? Siyonist-emperyalist vandallığın azı dişini söküp atmaktan ödü patlayan bir özgüvensizliğin ve hatta sinmişliğin Ruzi Mahşer'de vereceği hesabı düşünen hiç yok mudur? Elbette böyle gidemez, akan kanlara hiçbir surette seyirci kalınamaz, insanlık ve İslam vicdanının heder ve helak olmasına daha fazla iradesiz durulamaz. Birleşmiş Milletler derhal kuvvet kullanmalı, suçlular tarih ve adalet önünde cezalandırılmalıdır. Vakit kaybetmeksizin İsrail terör devletine karşı ortak bir direniş hattı kurulmalıdır."

"CHP'nin durduğu yer, Türk milletinin durduğu yer değildir"

Birleşmiş Milletlere, operasyonel askeri gücünü sahaya sürme çağrısında bulunan Bahçeli, "Bunu, bölge ve dünya barışı için acilen yapmalıdır. Sadece Orta Doğu değil, dünyanın geneli bıçak sırtında, diken üstünde, belirsizliğin kapsama alanındadır. Nitekim çok dikkatli olmamız gerekmektedir. MHP, hem içimizde hem de dışımızda barış havasının, barış kuşağının egemen olmasını dilemektedir. İsrail'in Orta Doğu'da tarihi bir hüsran ve hezimete mahkum olması kaçınılmazdır. Bu gelişmeler ortadayken, CHP yönetiminin gelişmeler karşısındaki ilkesiz, ilgisiz, ikircikli ve iltihaplı siyaseti gerçekten de endişe verici boyutlardadır." ifadesini kullandı.

"Mahalle yanarken CHP'nin ısrarla havanda su dövmesi, kaçak güreşmesi, polemik ve dedikodu değirmenine su taşıması ayıplı bir siyasetin ucuz numaralarından başka bir şey değildir" diyen Bahçeli, "Muhalefetin Türkiye'ye yabancılaşması, milli birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyulan dönemde hezeyan nöbetine girmesi, siyaset ve demokrasi hayatımız için şiddetli bir sancıdır. İsrail ve sırtını dayadığı ülkeler terörizmin ana sponsorudur. Bunu yok saymak demek, köleliğe razı olmak, küfre diz çökmek, zillete yaka iliklemek demektir." şeklinde konuştu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, CHP'nin durduğu yerin, Türk milletinin durduğu yer olmadığını ifade ederek, "CHP'nin baktığı yer Türkiye'nin milli hedefleriyle bir ve aynı değildir. En temel milli meselelerde uzlaşmaya yanaşmamak, düşman emellerinin vatanımıza ulaşmasına aleni çanak tutmaktır. Muhalefetin omurgası kırık, çürük ve çöküktür. Omurgasız vücut cesetten ibarettir. Biz ceset olmaya değil, aziz milletimiz, cennet vatanımız ve geleceğin Türk evlatları için dipdiri olmanın heyecanındayız." dedi.

Tarihin sararmış ve solmuş yapraklarından araya araya bulup çıkardıkları nice acı veya parlak hatıranın ivmesiyle istikbalin yol haritasını çizmenin, istiklali ve milli varlığı canları pahasına korumanın derdinde ve peşinde olduklarını dile getiren Bahçeli, şunları kaydetti:

"Tarih, geçmiş olayların pul koleksiyonu yapar gibi toplanmasıyla sınırlı gösterilemez, takdim ve teşhir edilemez. Kim ne yaparsa yapsın, hangi müfteriliğe heves ederse etsin, hukukumuzu, düşünce ve ifade hürriyetini kimler çarpıtırsa çarpıtsın, iç cephemiz düşmeyecek, surda gedik açılamayacaktır. Bunun güvencesi Türk milletinin tarihi kucaklaşması ve birbirine bağlığıdır. Her partinin Türkiye'yi önceliğine alması, yabancı başkentlerin gözüne ve kumandası altına girmek için ortam yoklamasından geri dönmesi herkesin çıkarınadır."

Bahçeli, bir çağrısını tekrar etmek istediğini söyleyerek, "Gün, birleşme günüdür. Gün, dayanışma günüdür. Bu topraklara 'Vatanım' diyen herkes, bu insanlara 'Milletim' diyen herkes, 'Bu bayrak benim', 'Bu ülke benim' diyen herkes, biliniz ki, herkes eşittir, Türkiye'dir." sözlerini sarf etti.

Öte yandan Bahçeli'nin "Tanrı Türk'ü Korusun" ifadesinin bulunduğu rozet ve yüzük taktığı görüldü.

(Bitti)