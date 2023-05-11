Bahçeli'nin sesi alanı inletti! Seçim sürecinde ilk defa böyle görüntülendi - Son Dakika
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Bahçeli'nin sesi alanı inletti! Seçim sürecinde ilk defa böyle görüntülendi

11.05.2023 19:00

Seçim çalışmaları esnasında Tokat'ta yurttaşlara hitap eden MHP lideri Devlet Bahçeli, konuşmasının sonunda sesinin tonunu bir hayli yükseltti. Bu seçim döneminde ilk kez bu kadar yükseldiği gözlenen Bahçeli'nin sesi adeta alanı inletti.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 14 Mayıs öncesi mitinglerine hız kesmeden devam ediyor. Tokat'ta vatandaşlara hitap eden Bahçeli, konuşmasının sonunda sesinin tonunu bir hayli yükseltti. Bu seçim döneminde ilk kez bu kadar yükseldiği gözlenen Bahçeli'nin sesi adeta alanı inletti.

"ADAYIMIZ RECEP"

Konuşmasının son bölümünde "Başarıya da birlikte ulaşılacaktır. Yolunuz, bahtınız açık olsun inşallah. Her birinizi Cenab-ı Allah'a havale ediyorum. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a desteklerinizi bekliyoruz. Hans'a Johny'e Anadolu çocuğu Recep'i ezdirmeyiz." diyen Bahçeli, ses tonunu yükselterek "Adayımız Recep, adayımız Recep, adayımız Recep." diye vatandaşlara seslendi.

Seçim sürecinde Bahçeli'yi ilk kez böyle gördük! Sesi adeta alanı inletti

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Türkiye tarihinin en kritik seçimleri 14 Mayıs'ta yapılacaktır. Ya huzur kazanacak ya hüsran ipi göğüsleyecek. Ya Türkiye kazanacak ya da zillet kazançlı çıkacaktır. Ya Tokat kazanacak ya da milliyetsizler istikbalimiz karartacak. Artık rezalet serüvenleri kapanmalı. İhanetin perdesi yırtılıp atılmalı. İhmalle geçecek zaman kalmamıştır.

"YENİ BİR TÜRK ASRININ KAPISI AÇILMIŞTIR"

Yeni bir Türk asrının kapısı açılmıştır. Milli gelecek hedeflerini kanatlandırmıştır. cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile Türkiye kriz üreten parlamenter sistemin prangalarından kurtulmuştur. Cumhur İttifakı şartlar ne kadar ağır olsa da bekayı esas almıştır. Cumhur İttifakı dünyada Türk mührünün müjdecisidir. Demokratik hesap günü görülmüştür. Bugüne istikrar yarına huzur diyorsak hep birlikte başarırız. Elbette yaparız, hep birlikte başarırız.

Seçim sürecinde Bahçeli'yi ilk kez böyle gördük! Sesi adeta alanı inletti

"14 MAYIS'TAN SONRA ESER SİYASETİ YARIDA KALMAMALI"

Deprem, yangın, sel ve su taşkınlarında hayatlarını kaybetmiş vatandaşlarıma rahmetler niyaz ediyorum. Gün yaralarımızı sarma günü, acılarımızı paylaşma günüdür. Fırsatçılık yapanların kanında leke vardır. Türkiye güçlü bir devlettir. Her müşkülatın üstünden gelecektir. Yeter ki tek nefes halinde hareket edelim. Deprem ölgesinde ilk etapta 105 bin konut için harekete geçilmiştir. Cumhur İttifakı'nın sözü sözdür. Türkiye'nin önü açıktır. 14 Mayıs'tan sonra eser siyaseti yarıda kalmamalı.

"REJİM DEĞİŞTİ DİYENLER GAFİLLERDİR"

Rejim değişti diyenler gafillerdir. Yegâne değişen yönetim sistemidir. Rejim başka, hükümet ve yönetim sistemi başkadır. Cumhuriyet ile cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi milli bekanın, milli hedeflerle perçinleşmiştir.

Seçim sürecinde Bahçeli'yi ilk kez böyle gördük! Sesi adeta alanı inletti

"TERÖR ÖRGÜTLERİNİN ADAYI KILIÇDAROĞLU'DUR"

Kılıçdaroğlu, Türkiye'de demokrasi olmadığını söylüyor. Kaçak halde nutuk atan belediye başkanları ile terörle mücadele edeceğini söylüyor. Terörle mütakereden başka bir şey yapamaz. Terör örgütlerinin adayı Kılıçdaroğlu'dur. Tokat bayraksızları güldürmeyecektir. Zillet cephesi Türkiye karşıtıdır. 14 Mayıs'ta cumhurun muhteşem zaferine hep birlikte omuz vereceğiz.

"BİZ TEK DEVLETİN, TEK VATANIN TARAFINDAYIZ"

Bizim için hiçbir siyasi, hedef ve proje Türk milletinin varoluşundan daha önemli ve öncelikli değildir. Biz ekonomik teröristlere karşı ekmeğimizin, alın terimizin tarafındayız. Biz tek devletin, tek vatanın tarafındayız. Feda edilecek tek bir insanımız yoktur. Küresel komplolara karşı devletin tarındayız. Ülkümüzle ülkemizin huzurlu yarınlara ulaşması için aziz milletim sıra sende.

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Milliyetçi Hareket Partisi, Devlet Bahçeli, Türkiye, Tokat, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bahçeli'nin sesi alanı inletti! Seçim sürecinde ilk defa böyle görüntülendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bahçeli'nin sesi alanı inletti! Seçim sürecinde ilk defa böyle görüntülendi - Son Dakika
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