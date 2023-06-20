Bahçeli: Üniversite sınavlarını kaldıracağımız günler çok uzak değil

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

"SINAVI KALDIRACAĞIMIZ GÜNLER ÇOK UZAK DEĞİL"

Milyonlarca öğrenciyi heyecanlandıran bir açıklama yapan Bahçeli, "Ümit ediyorum ki geniş bir mutabakat sağlayarak üniversite sınavını kaldıracağımız günler uzak değildir." ifadelerini kullandı.

"REHAVETE KAPILAMAYIZ"

Seçim sonuçlarını da bir kez daha değerlendiren MHP lideri, "Parti olarak seçim sonuçlarını değerlendirdik. Stratejik hedeflere ulaşmanın memnuniyeti dile getirilmiştir. Parti olarak rehavete kapılamayız. Hız kesmeden çalışmalara devam edeceğiz. Zaman, çalışma zamanıdır. Bir günümüzün diğeriyle aynı olmamasına özellikle dikkat ve özen gösteriyoruz." dedi.