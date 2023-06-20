Bahçeli: Üniversite sınavlarını kaldıracağımız günler çok uzak değil - Son Dakika
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Bahçeli: Üniversite sınavlarını kaldıracağımız günler çok uzak değil

Bahçeli: Üniversite sınavlarını kaldıracağımız günler çok uzak değil

20.06.2023 10:55

MHP lideri Devlet Bahçeli, grup toplantısında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Öğrencileri yakından ilgilendiren bir çıkışta bulunan Bahçeli, "Ümit ediyorum ki üniversite sınavlarını kaldıracağımız günler çok uzak değiller" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

"SINAVI KALDIRACAĞIMIZ GÜNLER ÇOK UZAK DEĞİL"

Milyonlarca öğrenciyi heyecanlandıran bir açıklama yapan Bahçeli, "Ümit ediyorum ki geniş bir mutabakat sağlayarak üniversite sınavını kaldıracağımız günler uzak değildir." ifadelerini kullandı.

"REHAVETE KAPILAMAYIZ"

Seçim sonuçlarını da bir kez daha değerlendiren MHP lideri, "Parti olarak seçim sonuçlarını değerlendirdik. Stratejik hedeflere ulaşmanın memnuniyeti dile getirilmiştir. Parti olarak rehavete kapılamayız. Hız kesmeden çalışmalara devam edeceğiz. Zaman, çalışma zamanıdır. Bir günümüzün diğeriyle aynı olmamasına özellikle dikkat ve özen gösteriyoruz." dedi.

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Devlet Bahçeli, MHP, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bahçeli: Üniversite sınavlarını kaldıracağımız günler çok uzak değil - Son Dakika


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