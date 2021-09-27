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Son dakika haber: Bakan Akar: "(Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler) Son zamanlarda özellikle hava taarruzlarında bir artış oldu. - Son Dakika

Son dakika haber: Bakan Akar: "(Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler) Son zamanlarda özellikle hava taarruzlarında bir artış oldu.

27.09.2021 16:34

Son dakika haberlerine göre Bakan Akar: "(Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler) Son zamanlarda özellikle hava taarruzlarında bir artış oldu.

Bakan Akar: "( Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler) Son zamanlarda özellikle hava taarruzlarında bir artış oldu. Bunun mutabakat muhtırasına uygun olmadığını da söyledik"

Milli Savunma Bakanı Akar, TSK komuta kademesinin de yer aldığı toplantıda Kosova'dan, Bosna Hersek'e, Somali'den, Libya'ya kadar yurt içi ve sınır ötesinde görevli unsurların komutanları ve ordu komutanları ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar:

"YPG tam anlamıyla PKK'nın kendisidir. İkisinin de terör örgütü olduğu, bununla ilgili sayısız delil ve görüntü olduğu da herkes tarafından bilinmektedir"

"ABD'li müttefiklerimizin, müttefiklik ruhuna yakışmayacak şekilde bunlara silah, mühimmat, araç gereç desteği sağladığını esefle görüyoruz. Başta silah, mühimmat olmak üzere verilen desteğin sonlandırılması için de her seviyede girişimlerde bulunmaya devam ediyoruz "

ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'nin kuzeyinde son dönemde yaşanan gelişmeleri dikkatle ve hassasiyetle takip ettiklerini belirterek, "Son zamanlarda özellikle hava taarruzlarında bir artış oldu. Bunun mutabakat muhtırasına uygun olmadığını da söyledik. Bununla ilgili her seviyede girişimler devam ediyor" dedi.

Savunma ve güvenlik konuları kapsamında Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, terörle mücadele harekatları ve korona virüsle mücadelede alınan tedbirlerin de ele alındığı toplantıda talimatlar veren Milli Savunma Bakanı Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri yoğun bir dönemden geçiyor. Şu ana kadar büyük bir başarıyla bize verilen görevleri yerine getirdiniz. Bundan dolayı hepinizi kutluyorum. İnşallah bundan sonra da aynı ciddiyet ve samimiyetle, diyalog ve koordinasyon içinde faaliyetleri yürütmek suretiyle bize verilen görevleri başaracağız" ifadelerini kullandı.

"En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar da faaliyetlerimiz devam edecek"

Terörle mücadelenin aralıksız süren operasyonlar ile kararlılıkla devam ettiğini belirten Bakan Akar, "Başta Irak ve Suriye olmak üzere faaliyetlerimizi tüm komşularımızın sınır güvenliğine, egemenlik haklarına saygılı olarak yerine getiriyoruz. Ancak her zaman söylediğimiz gibi vatanımızın, sınırlarımızın ve milletimizin güvenliği bizim için çok önemli. Bu nedenle Silahlı Kuvvetleri olarak bize verilen görevi yerine getirebilmek için artan bir şiddet ve tempoda, taarruzi ruhla terörle mücadelemizi sürdürüyoruz. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar da faaliyetlerimiz devam edecek" diye konuştu.

"YPG tam anlamıyla PKK'nın kendisidir"

Terör örgütü PKK ve YPG arasında bir fark olmadığına dikkat çeken Bakan Akar, "YPG tam anlamıyla PKK'nın kendisidir. İkisinin de terör örgütü olduğu, bununla ilgili sayısız delil ve görüntü olduğu da herkes tarafından bilinmektedir. Fakat ABD'li müttefiklerimizin, müttefiklik ruhuna yakışmayacak şekilde bunlara silah, mühimmat, araç gereç desteği sağladığını esefle görüyoruz. Başta silah, mühimmat olmak üzere verilen desteğin sonlandırılması için de her seviyede girişimlerde bulunmaya devam ediyoruz" dedi.

"Gelişmeleri dikkatle, hassasiyetle takip ediyoruz"

Türkiye'ye yönelik tehdit, tehlike teşkil eden Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör ve teröristlerle mücadelenin süreceğini aktaran Bakan Akar, Türkiye ve Rusya arasındaki mutabakatı hatırlatarak, "Biz bu anlaşma çerçevesindeki esaslara uyuyoruz. Bu konuda yapılması gereken ne varsa yaptık ve büyük bir gayretle bunları yerine getiriyoruz. Ancak son zamanlarda özellikle hava taarruzlarında bir artış oldu. Bunun mutabakat muhtırasına uygun olmadığını da söyledik. Bununla ilgili her seviyede girişimler devam ediyor" açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin mutabakatlar kapsamında üzerine düşen görevleri yerine getirdiğini ve getirmeye devam ettiğini vurgulayan Akar, "Bir taraftan oradaki Suriyeli kardeşlerimizin diğer taraftan birliklerimizin, hudutlarımızın güvenliği aynı zamanda da yeni bir göç dalgasına tahammülü olmayan ülkemizin korunması için orada başarılı olmamız şart. Gelişmeleri dikkatle, hassasiyetle takip ediyoruz" diye konuştu.

Sözlerinin sonunda Azerbaycan'ın öz topraklarını Ermenistan işgalinden kurtardığı "Tek Vatan Harekatı"nın başlangıcının yıl dönümünde Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'ni bir kez daha kutlayan Bakan Akar, aynı zamanda Preveze Deniz Zaferi'nin Yıl Dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelini tebrik etti.

Bakan Akar başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu katıldı.

Son dakika haber: Bakan Akar: (Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler) Son zamanlarda özellikle hava taarruzlarında bir artış oldu.
Son dakika haber: Bakan Akar: (Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler) Son zamanlarda özellikle hava taarruzlarında bir artış oldu.
Son dakika haber: Bakan Akar: (Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler) Son zamanlarda özellikle hava taarruzlarında bir artış oldu.
Son dakika haber: Bakan Akar: (Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler) Son zamanlarda özellikle hava taarruzlarında bir artış oldu.
Son dakika haber: Bakan Akar: (Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler) Son zamanlarda özellikle hava taarruzlarında bir artış oldu.
Son dakika haber: Bakan Akar: (Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler) Son zamanlarda özellikle hava taarruzlarında bir artış oldu.
Son dakika haber: Bakan Akar: (Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler) Son zamanlarda özellikle hava taarruzlarında bir artış oldu.
Son dakika haber: Bakan Akar: (Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler) Son zamanlarda özellikle hava taarruzlarında bir artış oldu.
Son dakika haber: Bakan Akar: (Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler) Son zamanlarda özellikle hava taarruzlarında bir artış oldu.
Son dakika haber: Bakan Akar: (Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler) Son zamanlarda özellikle hava taarruzlarında bir artış oldu.

Suriye, Silah, PKK, YPG, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haber: Bakan Akar: '(Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler) Son zamanlarda özellikle hava taarruzlarında bir artış oldu. - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Bakan Akar: "(Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler) Son zamanlarda özellikle hava taarruzlarında bir artış oldu. - Son Dakika
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