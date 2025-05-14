Bakan Bak: Obezite gerçeğini unutmamamız lazım

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Üniversitelerdeki aktivitenin artması lazım. Şimdi bizi bir tehlike bekliyor, obezite gerçeğini unutmamamız lazım. O yüzden bütün toplumu hareket ettirmemiz lazım. Bunun en önemli yerlerinden bir tanesi de üniversitedeki akademisyenlerin çizdiği vizyon çerçevesinde spor kulüplerimizle beraber aktiviteyi artırmamız lazım" dedi.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) kongre merkezinde Spor Dostu Kampüs Ödülleri Töreni düzenlendi. Saygı duruşunda bunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, sinevizyon ve halk oyunlarının gösterimi ile devam etti. Programa, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, RTEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

YÖK BAŞKANI ÖZVAR: YENİ NESİL TEHDİTLER, GENÇ NÜFUSUN SAĞLIĞINI ETKİLEMEKTE

Açılış konuşmasında Spor Dostu Kampüs Ödülleri'nin önemine değinen YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Yükseköğretim Kurulu olarak gençliğe yönelik benimsediğimiz bütüncül yaklaşımın bir yansıması olarak geçtiğimiz yıl 19 Mayıs Haftası'nda, 19 Mayıs Üniversitemizde Spor Dostu Kampüs Projesini başlattığımızı kamuoyuna duyurmuştuk. Şimdi yine bir Gençlik Haftası'nda, Spor Dostu Kampüs ünvanını almaya hak kazanan üniversitelerimizi kamuoyuna ilan etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sporun eğitsel değeri, sadece fiziksel güçlenme ile sınırlı değildir. Spor; karar alma, disiplin, takım çalışması, zaman yönetimi, liderlik ve krizle başa çıkma gibi hayati becerilerin de kazanıldığı bir eğitim sahasıdır. Bu nedenle, üniversitelerimizin spor altyapılarını geliştirmeleri, gençlerimizin hayata hazırlık süreçlerini güçlendirmektedir. Bizler bu süreçte sporun bir eğitsel unsur olarak tüm yükseköğretim sisteminde daha fazla öne çıkmasını arzu ediyoruz. Küresel düzeyde hızla yayılan dijitalleşme, hareketsizlik, ekran bağımlılığı ve sosyal yalnızlık gibi yeni nesil tehditler, genç nüfusun fiziksel ve zihinsel sağlığını doğrudan etkilemektedir. Yapılan araştırmalar, üniversite öğrencilerinin yüzde 83'ünün sedanter yani hareketsiz yaşam tarzını benimsediğini ortaya koymaktadır. Bu veriler, yükseköğretim kurumlarının, gençlerin gündelik hayat alışkanlıklarını olumlu yönde geliştirme sorumluluğunu açıkça ortaya koyması bakımından fevkalade önemlidir. Bu proje yalnızca bir sertifika kazanımı değil; üniversitenin tüm bileşenleriyle daha sağlıklı, daha güçlü, daha katılımcı bir yaşam kültürü inşa etme iradesidir" diye konuştu.

BİLAL ERDOĞAN: GELENEKSEL SPORLARA HALKIMIZIN SARILDIĞINI GÖRDÜK

RTEÜ İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, gençlerin sadece yarısının sporla ilgilendiği ifade ederek, " Türkiye'de son 20 yılı aşkın süreçte Cumhurbaşkanımızın da spordan gelen siyasetçi, lider olması hasebiyle sporda çok ciddi ilerlemeler sağlandı. Türkiye, Dünya çapında birçok uluslararası spor müsabakasına başarıyla ev sahipliği yaparak da bu alandaki rüştünü ispat etti. Türkiye'deki bu altyapı güçlenmesi sadece yoldan, köprüden, toplu konuttan, hastaneden okulda ibaret değil. Spor sahasında da çok ciddi mesafe alındı. Şimdi mesele toplumsal zihniyet olarak da spordaki aktivasyonu sağlamak. Bizim gençlik üzerinde yaptığımız çalışmalarda gördüğümüz tabloda; gençlerin yarısı sporla ya iştigal ediyor ya takip ediyor. Yarısı onu da yapmıyor. Gençlerin yarısının izleyip, takip etme ne de icra etme anlamında sporla irtibatı olmadığını görüyoruz. Son dönemde yapılan yatırımlarla gençlerin ilk 3'te saydıkları sporlar arasına, yüzmenin girdiğini görüyoruz. Gençlerin icra ettikleri sporlar arasında yüzmenin ciddi anlamda yükseldiğini görüyoruz. 2015 yılında kurduğumuz Dünya Etnospor Birliği olarak da Türkiye'de geleneksel sporların güçlenmesiyle ilgili yaptığımız çalışmalar var. Biz burada da ciddi anlamda geleneksel sporlara halkımızın sarıldığını gördük. Yani yağlı güreşte, cirit sporunda mevcut tabanda ciddi bir teveccüh vardı. Şimdi geleneksel okçuluk ve onun uzantısı olan olimpik okçuluk da lisans sporcu sayısında 5 katı aşan bir büyüme olduğunu gördük. Geleneksel spor branşlarında 2019 yılında kurulan Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu'nun lisanslaşması ve kulüp sayısı anlamında son 6 yılın en hızlı büyüyen federasyonu oldu. Dolayısıyla inanıyorum ki geleneksel sporların da güçlenmesi, spora mesafeli olan kesimleri sporla yeniden ilişki kurmak için bir fırsat sunmuş oluyor" ifadelerini kullandı.

BAKAN BAK: TÜRKİYE BİR SPOR ÜLKESİ OLMA YOLUNDA DEVAM EDİYOR

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise Türkiye'de tesis devrimi olduğunu söyleyerek, "Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak yaptığımız yatırımlar, devasa devrim niteliğinde. Türkiye çapında yaptığımız stadyumlar, kapalı spor salonları, yüzme havuzları ve bunun paralelindeki atletizm pistleriyle beraber inanılmaz bir tesis devrimi var. Türkiye, hızla bir spor ülkesi olma yolunda devam ediyor. Federasyonlarımız pek çok uluslararası organizasyonu başarıyla gerçekleştiriyor. Yine biliyorsunuz ki 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı İtalya ile beraber bir organize edeceğiz. Yine önümüzdeki yıl UEFA Ligi finali İstanbul'da olacak. 2027 Konferans Ligi finali Türkiye'de olacak. Pek çok uluslararası organizasyonun da katılımı Türkiye'de gerçekleşecek. Türkiye bu yönüyle inanılmaz bir sıçrama içerisinde. Üniversitelerimizin de buna eşlik etmesini istiyoruz" dedi.

'BİLİM, SANAT, SPORDA ÜSTÜN BAŞARILAR İSTİYORUZ'

Üniversite öğrencilerinden başarı istediklerini söyleyen Bakan Bak, "Gerçekten üniversite hayatına baktığınız zaman da çok yoğun bir tempo. Bu temponun içerisinde öğrencilerin dinlenebileceği, öğrencilerin mental olarak hazırlanabileceği bir ortamın da olması gerekiyor. Üniversitelerde yaklaşık 33 tesisin bakım, onarımına destek sağladık. 83 tane spor tesisi projesi devam ediyor. Yine biz gençlerimizle beraberiz. Yurt hizmetleri ile barınma hizmetleriyle yaklaşık 862 yurdumuzda, 992 bin yatak kapasitesi ile beraber gençlerimize barınma hizmeti sağlıyoruz. Gençlerimize sabah kahvaltısı, akşam yemeği ücretsiz veriyoruz. Onlarla beraberiz, burs veriyoruz. Yaklaşık 600 bin öğrencimize burs, 800 bine yakın öğrencimize kredi veriyoruz. Devletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gençlerimize çok büyük yatırımlar yapıyor. Gençlik hizmetleri noktasında çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Biz rekabet istiyoruz, üniversitede enerji istiyoruz. Üniversitelerde hem bilimde hem de sanatta hem de sporda üstün başarılar istiyoruz" diye konuştu.

'AKTİVİTEYİ ARTIRMAMIZ LAZIM'

Obezite tehlikesine dikkat çeken Bakan Osman Aşkın Bak, "Üniversitelerdeki bu aktivitenin artması lazım. Şimdi bizi bir tehlike bekliyor, obezite gerçeğini unutmamamız lazım. O yüzden bütün toplumu hareket ettirmemiz lazım. Bunun en önemli yerlerinden bir tanesi de üniversitedeki hocalarımız, akademisyenlerin çizdiği vizyon çerçevesinde spor kulüplerimizle beraber bu aktiviteyi artırmamız lazım. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bu projenin arkasındayız. Destekçisiyiz. Daha rekabetçi, daha aktif bir üniversite, ilgi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Tören, konuşmaların ardından sertifika ve ödüllerin verilmesiyle sona erdi.