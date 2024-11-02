Bakan Bayraktar: Kahramanmaraş, Türkiye'nin enerji üretim üssü - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Bakan Bayraktar: Kahramanmaraş, Türkiye'nin enerji üretim üssü

Bakan Bayraktar: Kahramanmaraş, Türkiye\'nin enerji üretim üssü

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Kahramanmaraş, Türkiye'nin enerji üretim üssü. Çünkü burada yaklaşık 5 bin megavatlık kurulu tesislerimiz var. Bunların bir kısmı lisanslı ama bir kısmı işte sanayicilerimizin kendi tüketimleri için kurduğu 600'ün üzerinde tesis var.

02.11.2024 14:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, " Kahramanmaraş, Türkiye'nin enerji üretim üssü. Çünkü burada yaklaşık 5 bin megavatlık kurulu tesislerimiz var. Bunların bir kısmı lisanslı ama bir kısmı işte sanayicilerimizin kendi tüketimleri için kurduğu 600'ün üzerinde tesis var. Maraş'ın çok ciddi bir potansiyeli var" dedi.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Kahramanmaraş'a gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ilk olarak Vali Mükerrem Ünlüer'i ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bayraktar, daha sonra Ünlüer'den şehirde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. AK Parti Kahramanmaraş milletvekillerinin de eşlik ettiği Bakan Bayraktar daha sonra Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne geçerek Başkan Fırat Görgel'i ziyaret etti. Ziyarette Görgel, belediye olarak yapılan ve planlanan çalışmalar hakkında Bakan Bayraktar'a sunum yaptı. Bayraktar, belediyeden ayrıldıktan sonra AK Parti İl Başkanlığı'na geçti. Burada açıklamalarda bulunan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın deprem bölgelerine büyük önem verdiğini ve her Kabine Toplantısı'nın bu konunun gündeme geldiğini söyledi.

'YERİNDE MÜŞAHEDE ETMEK İÇİN BUGÜN BURADAYIZ'

Deprem bölgelerinin tekrar ayağa kaldırılması ve şehirlerdeki ticari ve sosyal hayatın tekrar normale dönmesi noktasında büyük bir çaba sarf edildiğini kaydeden Bayraktar, "Dolayısıyla bu anlamda bizim burada bulunmamız, burada daha yoğunluklu çalışmaların içerisinde olmamız da önem arz ediyor. Bu nedenle buradayız. Şehrin sorunlarıyla ilgili özellikle bizim alanımızda enerji ve tabii kaynaklar alanındaki beklentiler, elektrik altyapısı, doğal gaz altyapısı, elektrik üretimi, bu alanlardaki konularda neler yapabilirizi hem il başkanımızla, valimizle, milletvekillerimizle zaten Ankara'da çok yoğun ve çok organize bir şekilde görüşüyoruz. Yerinde müşahede etmek için bugün buradayız. Hakikaten Kahramanmaraş, Türkiye'nin enerji üretim üssü. Çünkü burada yaklaşık 5 bin megavatlık kurulu tesislerimiz var. Bunların bir kısmı lisanslı ama bir kısmı işte sanayicilerimizin kendi tüketimleri için kurduğu 600'ün üzerinde tesis var. Maraş'ın çok ciddi bir potansiyeli var. Hem hidrolik kaynaklar anlamında hem kömür anlamında tabii ki ciddi bir elektrik üretimini kömürden sağlıyoruz. Dolayısıyla bütün bunları düşündüğümüz zaman Türkiye'nin enerjisine enerji katan bir şehir burası. Aynı zamanda büyük bir istihdamı, üretimi, ihracat kabiliyeti olan ama inşallah bu özelliklerini dönüştürerek daha güçlü hale getirebilecek, daha farklı kabiliyetleri de mutlaka kazanabilecek bir şehir. Böyle bir potansiyeli var" dedi.

'ŞEHRİN MESELELERİNİ BİLİYORUZ'

Depremden birkaç gün sonra bir yabancı Dışişleri Bakanı ile Kahramanmaraş'a geldiğini ve o günden bugüne şehirde çok ciddi bir ilerleme gördüğünü ifade eden Bayraktar, "Biz de burada biraz önce ifade ettiğim gibi şehrimizin sorunlarında bizim alanımıza düşen veya bizim katkı yapabileceğimiz alanlarda neler yapabilirizi uzun uzun konuştuk, istişare ettik. Buralarda yapacağımız katkıları vermeye devam edeceğiz. Şehrin meselelerini biliyoruz. Şehir adeta yeniden yapılıyor. Dolayısıyla altyapının, özellikle bizim alanımızdaki elektrik altyapısının, doğal gaz altyapısının da bu vesileyle yenilenmesi, yeniden bir tasarımla ortaya çıkması önem arz ediyor. Bütün bunları da inşallah önümüzdeki süreçte sizler de yakinen hissedeceksiniz. Belki şehrin içerisinden geçen o yüksek gerilim hatlarının deplase olduğuna şahit olacaksınız. İnşallah hep birlikte, el birliğiyle Maraş'ın bu büyük potansiyeliyle bu zorlukların üstesinden geleceğine inanıyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Alparslan Bayraktar, Alparslan Bayraktar, Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Kahramanmaraş, Politika, Ekonomi, Türkiye, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Bayraktar: Kahramanmaraş, Türkiye'nin enerji üretim üssü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:46 Bir kentimiz diken üstünde Yumurta üretimi yapan işletmede kuş gribi tespit edildi Bir kentimiz diken üstünde! Yumurta üretimi yapan işletmede kuş gribi tespit edildi
14:38 Küçük Şirin’i öldüren caninin ifadesi kan dondurdu Küçük Şirin'i öldüren caninin ifadesi kan dondurdu
13:17 9 aylık bebeği istismar eden baba, cezaevinde canına kıydı 9 aylık bebeği istismar eden baba, cezaevinde canına kıydı
10:18 Mehmet Şimşek: Notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz Mehmet Şimşek: Notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz
22:05 Gaziantep FK, Göztepe’yi 2-1 mağlup etti Gaziantep FK, Göztepe'yi 2-1 mağlup etti
21:48 Nevzat Bahtiyar’ın kardeşi konuştu Suçu üstlensin diye para teklif etmişler Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi konuştu! Suçu üstlensin diye para teklif etmişler
21:36 Fenerbahçe için tarihi anlar: Aziz Yıldırım gözyaşlarını tutamadı Fenerbahçe için tarihi anlar: Aziz Yıldırım gözyaşlarını tutamadı
21:24 Aidat kirayı geçti, rakamı duyanların dudağı uçukladı Aidat kirayı geçti, rakamı duyanların dudağı uçukladı
21:10 Shane Larkin, milli takıma geri döndü Shane Larkin, milli takıma geri döndü
20:34 Araba geçerken patlayan kablolar, bomba etkisi yarattı Araba geçerken patlayan kablolar, bomba etkisi yarattı
20:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’e dava açtı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e dava açtı
19:56 Hamza Akman’ın sözleşmesini 3 ayda feshettiler Hamza Akman'ın sözleşmesini 3 ayda feshettiler
19:49 5. kattan düşerek can veren Tuğba’nın ölümünde korkunç şüphe Profesör koca tutuklandı 5. kattan düşerek can veren Tuğba'nın ölümünde korkunç şüphe! Profesör koca tutuklandı
19:12 Mauro Icardi’yi Galatasaray’dan koparacak ihtimal ortaya çıktı Mauro Icardi'yi Galatasaray'dan koparacak ihtimal ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2024 16:07:14. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Bayraktar: Kahramanmaraş, Türkiye'nin enerji üretim üssü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.