Bakan Bayraktar müjdelerini Uşak\'tan verdi

Politika

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar çeşitli temaslarda bulunmak üzere Uşak'a geldi. İsmetpaşa Caddesi'nde esnafla buluşan ve Uşak Belediyesi tarafından yeni aşevi binasında düzenlenen iftar programına katılan Bakan Bayraktar, burada yaptığı konuşmada vatandaşlara önemli mesajlar verdi.

İlk olarak yapılan Uşak Valiliği ziyaretinin ardından İsmetpaşa Caddesi'nde hizmet veren esnaflarla bir araya gelen Bakan Bayraktar, iş yerlerini gezerek esnafa hayırlı işler diledi. Uşak Belediyesi tarafından İsmetpaşa Caddesi ve çevresinde gerçekleştirilen yenileme çalışması hakkında bilgiler alan Bakan Bayraktar, esnafın yoğun ilgisi eşliğinde talep, görüş ve önerileri dinledi.

Bakan Bayraktar belediye çalışmalarını dinledi

İsmetpaşa ziyaretinden sonra Uşak Belediye Başkanlığı'nı ziyaret eden Bakan Bayraktar Başkan Çakın'la bir araya gelerek kentte yürütülen hizmetler hakkında bilgi aldı. Büyük yatırımların ve önemli projelerin adresi haline gelen Uşak'ta gerçekleşen belediye hizmetlerini takdirle karşılayan Bakan Bayraktar, Başkan Çakın'a bundan sonra yapacağı yatırımlar ve gerçekleştireceği projeler konusunda desteklerini iletti.

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası'na geçerek burada sektör temsilcileriyle bir istişare toplantısı gerçekleştiren Enerji Bakanı, Uşak ve çevresinde enerji alanında yürütülen çalışmaları anlatarak sektördeki gelişmeler hakkında konuştu.

Yeni aşevi yüzlerce vatandaşı buluşturdu

Uşak Belediyesi'nin öncülüğünde projesi oluşturulan ve Uşaklı hayırseverlerin katkılarıyla yapımı tamamlanan yeni Uşşak Aşevi, Bakan Bayraktar'ın yanı sıra Uşak Valisi Turan Ergün, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ve il protokolünün de katıldığı bir iftar programına ev sahipliği yaptı. Modern ve kapsamlı yapısıyla göz dolduran yeni aşevi binasında ilk iftar yüzlerce vatandaşı aynı sofrada buluşturdu.

Açılışı gerçekleşen Uşak Aşevi'nde sırasıyla Uşak Aşevi Yardım Kültür ve Hizmet Vakfı Başkanı Zafer Aydın, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak Valisi Turan Ergün, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar konuşmalarını gerçekleştirdi.

Konuşmasında ilk olarak katkı ve katılım sağlayan tüm vatandaşlara yönetim kurulu adına teşekkürlerini ileten Uşak Aşevi Yardım Kültür ve Hizmet Vakfı Başkanı Zafer Aydın:

"Uşşak Aşevi 1993 yılında kurulup 15-20 insana yardımcı olabilir miyiz diye başlamış bir hayır hareketidir. Sayın Belediye Başkanımız Mehmet Çakın da ihtiyaç sahiplerine daha güzel ortamda hizmet verebilmek için öncekine nazaran daha insan onuruna yakışır bu tesisin açılması için bir hareket başlattı. Bugün de Uşak Aşevi'nin hizmete girişini iftar programı ile hep beraber gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bundan sonrası için de aşevinin misyonunu daha ileriye taşımak için hep birlikte hareket edebilmeyi temenni ediyorum." ifadelerini paylaştı.

Çakın: "Aşevini hayata geçireceğimizden emindik, halkımız yanıltmadı"

Ardından açılış konuşmasını yapmak üzere sahneye davet edilen Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın:

"Uşşak Aşevi Vakfımızla birlikte yeni aşevini şehrimize kazandırmak için bir araya geldiğimizde, hayırsever vatandaşlarımızla birlikte hayata geçireceğimizden emindik ve bizleri yanıltmadılar. Tek tek isimlerini sayamayacağım ama iğnesinden ipliğine kadar Uşşak Aşevi'nin yapılması hemşerilerimizin katkılarıyla gerçekleştirildi. Hepsi gerçekten de büyük bir fedakarlık örneği gösterdiler. Biz de Uşak Belediyesi olarak, başından sonuna kadar bu işin en kısa zamanda tamamlanıp, hizmete açılması için büyük bir gayretle çaba sarf ettik. Uzun yıllar boyunca şehrimizde hizmet edecek bu aşevimizde bir taraftan ihtiyaç sahiplerimize yemek hizmeti sunarken, aynı zaman da misafirhanesi, sevgi mağazası ve kütüphanesiyle şehrimize tam bir kampüs kazandırmış olduk. Ben bu güzel hizmetin bu güne gelmesinde emeği geçen Uşak Aşevi Yaptırma Derneği Başkanı Hikmet Kahraman'a, üretimdeki çalışma arkadaşlarına ve tüm hayırseverlerimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Yeni aşevimizin şehrimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor, hepinize hayırlı iftarlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Uşaklı vatandaşların hayır için yapılan her konuda hazır bulunmasından ötürü hemşerileri ile gurur duyduğunu ifade eden Uşak Valisi Turan Ergün ise, "Bu aşevi Uşak'taki dayanışmayı, kardeşliği, birliği ve karınca kararınca elinde ne varsa bir hayra vakfetmeyi gösteren en güzel eserlerden biridir." dedi.

Bakan Bayraktar'dan doğalgaz müjdesi

Uşak ziyareti kapsamında vatandaşlar ile birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Uşak Aşevi'nin tüm şehre hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulunarak aynı zamanda Sivaslı ve Karahallı ilçelerine en kısa zamanda doğalgaz hattının getirileceği ve tüm hanelerin hizmetine sunulacağı müjdesini verdi.

Bayraktar, "Bugün burada, bu mübarek Ramazan gününde sizlerle birlikte iftar yapmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Burada enerji ve tabii kaynaklar alanında, özellikle elektrik ve doğalgaz yatırımları ve yenilenebilir enerji yatırımları ile alakalı Uşak'ı ziyaret ettik. Buradan bilgiler aldık, şehrin sorunlarıyla alakalı beklentileri aldık, şimdi ise sizlerle beraber yeni aşevi açılışında iftar yapacağız. Elbette şunu ifade etmem lazım, Uşak çok kadim bir şehir. Uşak adeta bizim göz bebeğimiz, için çok değerli. Onun için buraya benim bakanlığım adına yatırım anlamında ne gerekiyorsa bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz." dedi.

"O gün 5 ilde doğalgaz varken bugün Uşak dahil 81 ilimizde doğalgaz"

Kentteki en önemli yatırımlardan birsinin doğalgaz olduğunu dile getiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Uşak'taki iki ilçemiz eksik kaldı. İnşallah onları da Sivaslı ve Karahallı'yı da en kısa sürede doğalgazla buluşturacağız. ve bu rahat, kolay yakıta bütün Uşak kavuşmuş olacak. Biz elbette ki bu doğalgaz hizmetini Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 yıl önce iktidara gelirken ortaya koyduğu hedef olarak, Türkiye'deki 81 ile, Türkiye'de ki tüm hane halkımıza götürme hedefiyle yola çıktık. O gün 5 ilde doğalgaz varken bugün Uşak dahil 81 ilimizde doğalgaz çok şükür var. Şimdi yeni bir hedefle yürüyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonunda artık bu doğalgaz arzını kendi doğalgazımız olarak, yani ithal ederek değil kendi çıkarttığımız doğalgazla sağlamak istiyoruz. Bunun için hepinizin malumu, hepinizin iftihar kaynağı olan, dünyanın en güçlü deniz filosunu kurmuş durumdayız." diyerek Fatih ve Yavuz'a işaret etti.

Karadeniz'de yeni bir sefere çıkıldığının müjdesini de veren Bakan Bayraktar, "Fatih sondaj gemimiz Gökepe1 adını verdiğimiz kuyuyu bugün itibariyle kazmaya başladı. İnşallah sizlerin duasıyla, bu Ramazan gününün bereketiyle inanıyoruz ki birkaç hafta içerisinde arzu ettiğimiz noktaya varacağız." dedi. - UŞAK