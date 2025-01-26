Bakan Bolat: Bu dayanışma ve sabrın sonu selamet olacak

Politika

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, "Bu yıl sonuna kadar deprem harcamalarının büyük bölümü tamamlanmış olacak. Gelecek yıl inşallah bütçede deprem harcamaları için tahsisat çok az olacağından bütçemizdeki imkanlar emekli, işçi, memur, çiftçi ve esnafımız için harcanması mümkün olacak. O yüzden bu dayanışma ve sabrın sonu selamet olacak" dedi.

AK Parti Sakarya Kadın Kolları 7'nci Olağan Kongresi, Serdivan ilçesindeki Serdivan Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla yapıldı. Programa Bakan Bolat'ın yanı sıra AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Fatma Ataseven, AK Parti Sakarya milletvekilleri Çiğdem Erdoğan, Murat Kaya, Ali İnci, Ertuğrul Kocacık, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Duygu Çetin, ilçe belediye başkanları ve davetliler katıldı. İstiklal marşının okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangında hayatını kaybeden 78 kişi ile Konya'da çöken 4 katlı binada ölen 2 kişi için dua edildi.

'HALKIMIZ KRİZ EDEBİYATI YAPANLARA İTİBAR ETMİYOR'

Bakan Bolat kongrede yaptığı konuşmada, gelecek seçimler için daha da çok çalışacaklarını söyleyerek, "Sürekli felaket tellallığı, sürekli kriz edebiyatı yapanlara halkımız itibar etmiyor. Etmiş olsaydı, 17 seçim üst üste 22 yıl bir AK Parti iktidarını, bir Cumhur İttifakı kadrolarını iktidarda tutmazdı. Demek ki halkımız çalışkan, güven veren halkı ile iç içe olan hizmetlerle, eserlerle şehirlerimize, ülkemize değer katan, çağ atlatan çalışkan kadroları destekliyor. Biz kendimize bakacağız, saflarımızı sıklaştıracağız ve dayanışmamızı arttıracağız. Asla eski ve yeni demeden kadim kadrolar bugün görev yapan kadrolar diye saflarımızı birleştireceğiz. Cumhurbaşkanımız yeni hedefi koydu. Yeni seçimde de yüzde 50'den aşağı almayacağız. Bunun için canla başka çalışacağız, güzel bir slogan 'canla başla ilk günkü aşkla'" ifadelerini kullandı.

'2028'E KADAR KADINLARIN ÇALIŞMA HAYATINA YÜZDE 40 KATILIMI BEKLENİYOR'

Toplumun yarısını oluşturan kadınların sosyal ve ekonomik durumlarının gelişmesi için 22 yılda büyük adımlar attıklarını ifade eden Bakan Bolat, şöyle konuştu:

"22 yılda kadınların çalışma hayatındaki payı, yüzde 28'den 2023'te yüzde 36'ya yükseldi. İnşallah 2024 rakamları çıktığında yüzde 37,5'e ulaşmasını bekliyoruz. 2028 plan hedefimiz de yüzde 40'a yükselmesi. Bunun yanında 81 vilayette kurduğumuz üniversiteler 76'dan 210'lara yükseldi ve gençlerimiz uzak diyara gitmek zorunda kalmadı."

GELECEK YIL DEPREM HARCAMALARI BÜTÇEDE DAHA AZ YER ALACAK

Türkiye'nin içeride salgın, deprem gibi dışarıda savaşlar, terör gibi sorunlarla uğraştığını belirten Bakan Bolat, "Bombaların patladığı, şehirlerimizde maalesef vatandaşlarımızın, güvenlik güçlerimizin şehit olduğu günler geride kaldı. Ordumuz, polisimiz teröristleri Türkiye topraklarından söktü attı. Şehirlerimiz huzurlu yaşanabilir hale geldi. Suriye'nin, Irak'ın kuzeyinde de teröristlere aman vermiyoruz. 2016 öncesine kadar bunlar söz konusuydu, darbe teşebbüsleri vardı. Hepsi geride bırakıldı. Cumhurbaşkanımızın güçlü, dirayetli yönetimi Cumhur İttifakı'nın Meclis'teki üstünlüğü ve getirdiği reformlarla güvenlik güçlerimizin, Allah şehitlerimizden gani gani razı olsun. O sayede huzur içinde yaşıyoruz. Dünyada büyük bir salgın oldu, salgın Türkiye'de en az kayıpla geçirildi. Büyük ülkeler bile adeta tarumar oldu ama biz salgını en az kayıpla atlattık. Rusya- Ukrayna savaşa tutuştu, enerjide, gıdada büyük bir arz sorunu, fiyat patlaması oldu. Yüksek enflasyon dünya ekonomilerini kırdı geçirdi. Allah'a çok şükür Cumhurbaşkanımızın idaresinde halkımız için, sabit gelirliler için hep enflasyonun üzerinde ücret artışları verildi ve üretim aksamadı. 2021'de yüzde 11'in üzerinde 2022'de yüzde 5,5, 2023'te yüzde 5,1, 2024'te yüzde 3,2 büyümeyi başardık. İhracatımız artmaya hep devam etti. Hiç gerilemedi. 375 milyar dolar, mallar ve hizmetlerde ihracat yaptık. Dış ticaret açığımızı 24 milyar dolar azaltıp 82 milyar dolara düşürdük. Cari işlemler açığımızı 55,5 milyar dolardan 10 milyar doların altına düşürdük. Gelecek daha iyi olacak. Deprem felaketinde 53 bin canımız şehit oldu. Topraklarımızın yüzde 13'ü, nüfusumuzun yüzde 14'ü büyük zarar gördü. Onları kaderlerine bırakmadık. 2 yılda, 2,6 trilyon lira bütçe harcaması yapılarak, 75 milyar dolardan bahsediyorum, deprem bölgeleri inşa ve ihya faaliyetlerimiz hızla devam ediyor. Aşağı yukarı 1 yılımız kaldı. Bu deprem felaketi olmamış olsaydı, bu 75 milyar dolar emekliyi rahatlatacaktı. İşçimizi, memurumuzu, çiftçimizi, KOBİ'leri daha iyi imkanlara taşımak mümkün olacaktı. Bu yıl sonuna kadar deprem harcamalarının büyük bölümü tamamlanmış olacak. Gelecek yıl inşallah bütçede deprem harcamaları için tahsisat çok az olacağından bütçemizdeki imkanlar emekli, işçi, memur, çiftçi ve esnafımız için harcanması mümkün olacak. O yüzden bu dayanışma ve sabrın sonu selamet olacak" dedi.