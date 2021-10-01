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Bakan Çavuşoğlu: "Çok taraflı bir dış politika izliyoruz" - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu: "Çok taraflı bir dış politika izliyoruz"

01.10.2021 18:13
Bakan Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki toplantının ardından Efeler ilçesinde düzenlenen Aydın İş Dünyası ve Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması toplantısına katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki toplantının ardından Efeler ilçesinde düzenlenen Aydın İş Dünyası ve Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması toplantısına katıldı. Bakan Çavuşoğlu burada yaptığı konuşmada, çok taraflı bir dış politika izlediklerini, ekonominin gücünün Asya'ya kaydığını ifade ederek, "Yeniden Asya'ya dönmemiz lazım" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aydın Valiliği ziyaretinin ardından katıldığı toplantıda yaptığı konuşmada, dünyada dış politikalarda bir değişim olduğundan bahseden Bakan Çavuşoğlu, "Güç dengelerinde değişiklik var. Öncelikler ve tercihler değişmeye başladı. Bizim vatandaşımız ve dünya halkları için geçerli. Dünyadaki sorunları çözmekte uluslararası sistemde sıkıntı var. BM gibi ana kuruluşlar sorunları çözmek için uğraşırken, bölgesel olarak Türkiye'nin inisiyatif aldığı gibi sorunların bölgesel olarak ta çözülmesi gerekiyor. Sahada güçlü olmak gerekiyor. Bazen diplomasi yeterli olmuyor. Bazen sahaya inmek gerekiyor. Azerbaycan 30 sene süren sorununu 44 gün süren muharebe ile topraklarını geri alarak çözdü" dedi.

"Milli bir dış politika izlemek zorundayız"

Türkiye'nin Milli bir dış politika izlediğini belirten Bakan Çavuşoğlu, "Biz nasıl bir dış politika izliyoruz. Politikalarımızı hangi aktörlerle uygulayacaksınız. Dış politika olarak tüm bakanlıklarımızla, kurumlarımızla sizlerin birlikteliği ile bunu aşacağız. Dünyadaki gelişmeler çerçevesinde pandemi döneminde milli dış politika izlemek zorundayız. Çıkarımız nerdeyse oraya gitmek zorundayız. İş insanları sizler bize öncelik yapıyorsunuz. Girişimci olmamız lazım. İnsanınızın gittiği her yere bizim gitmemiz lazım" dedi.

Tek taraflı dış politika sisteminin Amerika Birleşik Devletleri eski Başkanı Trump'la birlikte bittiğini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "Dünyada kalıplar duvarlar yıkıldı. Yıkılan duvarlar ittifakları değiştiriyor. Avrupa birliği içinde bir ayrım var. Amerika'ya bağımlığımızı azalanlar ile Amerikasız bir şey yapamayız diyenler var. En büyük sorun terör. Ama bunda seçmeci olmamak lazım. Bir taraftan NATO üyesiyiz. Bir taraftan Rusya ile ilişkilerimiz var. Biz niye birinden birini seçmek zorunda kalalım. Benim ihtiyacım olduğunda NATO bana o ürünü vermiyor. Neden? PKK YPG ile mücadele ettiğimiz için. Biz ne yapıyoruz. Farklı seçeneklere gidiyoruz" diye konuştu.

"Kurumlarımızı güçlü kılmamız lazım"

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin bugün Afrika'da Kafkaslar'da Akdeniz ve Balkanlar'da ana oyunculardan birisi olduğunu ifade ederek, "Bizim değerlerimizi yansıtan kurumlarımızı sahada güçlü kılmamız lazım. TİKA dünyanın her yerinde var. Dünyanın her yerinde okullar açıyoruz. Biz bu okulları o ülkenin kurumlarına sızmak için FETÖ gibi kullanmıyoruz. O ülkenin güçlenmesi için kullanılıyor. Son zamanlarda dizilerimiz ile onlar bizim dizilerimizi izliyor. Bizim yapımcılarımızın da Türk kültürünün tanıtımını iyi yapması lazım. 253 misyonumuz var yakında 254 olacak. İhtiyacı olan ülkelerde başkonsolosluklar açacağız" ifadelerini kullandı.

Türk dış politikasının aynı zamanda yenilikçi olduğunu da ifade eden Bakan Çavuşoğlu, "Dijital diplomaside öncü bir ülkeyiz. Ekonominin gücü Asya'ya kayıyor. Asya gücün merkezi olmaya başladı. Köklerimiz orda mı orda. Sağlam köklerimiz ile Asya'ya yeniden dönmemiz lazım. Bütüncül bir yaklaşımla projelerle tüm kurumlarımızla bizim Asya' da olmamız lazım. O yüzden yeniden Asya diyoruz. Sağlam basıyoruz. ve dünyanın her yerine gücümüzle gidiyoruz" şeklinde konuştu. - AYDIN

Bakan Çavuşoğlu: Çok taraflı bir dış politika izliyoruz
Bakan Çavuşoğlu: Çok taraflı bir dış politika izliyoruz
Bakan Çavuşoğlu: Çok taraflı bir dış politika izliyoruz
Bakan Çavuşoğlu: Çok taraflı bir dış politika izliyoruz
Bakan Çavuşoğlu: Çok taraflı bir dış politika izliyoruz
Bakan Çavuşoğlu: Çok taraflı bir dış politika izliyoruz
Bakan Çavuşoğlu: Çok taraflı bir dış politika izliyoruz

Mevlüt Çavuşoğlu, Politika, Aydın, Asya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Çavuşoğlu: 'Çok taraflı bir dış politika izliyoruz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Çavuşoğlu: "Çok taraflı bir dış politika izliyoruz" - Son Dakika
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