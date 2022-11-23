Bakan Çavuşoğlu: "(Rusya-Ukrayna savaşı) Öyle ya da böyle bu savaş masada bitecek"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin, "Öyle ya da böyle bu savaş masada bitecek. Sahada askeri kazanımlarla biteceğini düşünmüyoruz. Böyle bile olsa on yıllar sürebilecek bir savaş riski var" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da Bilkent Üniversitesi'ndeki "Girişimci ve İnsani Türk Dış Politikası" konulu konferansa katıldı. Konferansın açılış konuşmasını yapan Çavuşoğlu, "Türk dış politikasını anlamak için kullandığımız 'yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesini tamamlayıcı bir şekilde ana kavramlarımız var. Bunun başında girişimci ve insani diplomasi var. Zorlu bir coğrafyada yaşıyoruz. Etrafımız krizlerle çevirili. Dünyadaki çatışmaların yüzde 60'ı bizim yakın coğrafyamızda" diye konuştu.

Dünyadaki sınamalar ve beraberinde getirdiği fırsatlar karşısında sorunları büyümeden çözmenin bir tercih değil zorunluluk olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, küresel aktör olarak küresel sorunlara çözüm getirmek için bir dış politika izlediklerinin altını çizdi. Batı'nın ekonomik üstünlüğünü kaybettiğini belirten Çavuşoğlu, "Hegemon gücünü yitiriyor. Çünkü düşünsel üstünlüğünü kaybediyor. Düşünsel üstünlükten kastım nasıl düşünüleceğini, yeni kuralları koyan bir üstünlük. Bugün Batı merkezli okuma yerine alternatifler ortaya çıkıyor" dedi.

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nda arabuluculuk eş başkanlığını yürüten tek ülke olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Rusya-Ukrayna savaşında çabalarımızı tüm dünya görüyor. İstanbul Tahıl Mutabakatı küresel gıda krizini önledi. Dün Medeniyet İttifakları Toplantısı için Fas'taydık. Herkes artan ırkçılıktan, hoşgörüsüzlükten, yabancı düşmanlığından bahsederken tahıl krizinin bu anlamda çözümünü de vurguluyorlar. Çünkü krizler birbirini besliyor" açıklamasında bulundu.

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin Çavuşoğlu, "Öyle ya da böyle bu savaş masada bitecek. Sahada askeri kazanımlarla biteceğini düşünmüyoruz. Böyle bile olsa on yıllar sürebilecek bir savaş riski var. Tarafları biz önce Antalya'da bir araya getirdik, daha sonra İstanbul'da bir araya getirdik. İstanbul'da bir araya getirdiğimizde taraflar ateşkes için çok yaklaşmıştı. Sonra sihirli eller değdi ve tarafların masadan uzaklaştığını gördük" ifadelerini kullandı. - ANKARA