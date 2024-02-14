Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, gece müzeciliği çalışması başlattıklarını açıkladı

Politika

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Yazın çok sıcak. 50 dereceyi bulan sıcaklıklarda kimse ören yeri gezmek istemiyor. Gece müzeciliği çalışması başlattık. Turizm merkezlerine yakın olan ören yerlerin tamamını gece müzeciliği kapsamına alıyoruz. Hem daha fazla turist almamızı sağlayacak hem sezonu uzatmak istiyoruz hem de sezon içinde turist hareketliliğini arttırmak istiyoruz. Birkaç yıl içinde bu projenin olumlu sonuçlarını göreceğiz" dedi.

Bakan Ersoy, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde turizm sektörü temsilcileri ile bir araya geldi. Kuşadası'nın kendisi için ayrı bir önemi olduğunu ifade eden Ersoy, 1985 yılına sektöre başladığında ilk görev yerinin Kuşadası olduğunu anlattı. 2019'da Türkiye'nin rekor kırdığını ve hızlı büyüme planları yapıldığını kaydeden Ersoy, "Maalesef pandemiyle tüm dünya kapılarını kapattı. Çok şükür o dönemi iyi yönettik. Çünkü mümkün mertebe kapılarımızı açık tutmaya çalıştık, hava trafiğini açık tutmaya çalıştık. 2021'den itibaren pandemiden, turizm sektörü olarak en hızlı çıkan ülke olduk. 2022'de bu verilere de yansıdı. Türkiye, normalde 6'ncılığa kadar çıkmıştı. 2022'de 4'üncü sıraya kadar turist sayısında yükselme başarısını elde etti. 'Bundan sonra hep rekorlar kırarak yolumuza devam edeceğiz' dedik. 2023, zor bir yıldı. 6 Şubat depremleri ile başladı. Daha sonra savaş derken 2023 her şeye rağmen rekor bir yıl olarak karşımıza çıktı. Rakamlara bakacak olursak; 54,3 milyar dolarlık gelir, 56,7 milyonluk bir ziyaretçiyle tarihin en iyi turizm verilerini elde ettiğimiz bir yıl oldu. 2028'e kadar çok iddialı hedefler koyduk. Her sene rekorlar kırarak yolumuza devam edeceğiz. Önümüzdeki yıl itibarıyla 60 milyon ziyaretçi, 60 milyar dolar gelir hedefiyle yolumuza başladık. İlk veriler de iyi geliyor. Ziyaretçi rakamlarında artışlar var. Rezervasyonlar da iyi" dedi.

'KUŞADASI, ARKEOLOJİ CENNETİ'

Kuşadası ve Ege'nin turizm açısından çok önemli bir bölge olduğunun altını çizen Ersoy, şöyle devam etti: "Kuşadası, turizmin ilk başladığı noktalardan biri. Turizm geçmişi çok eski. Burada yetişen birçok sektör temsilcisi diğer yerlerde genel müdür ya da üst düzey yönetici olarak başladı. İnsan kaynağı yaratan bir bölgedeyiz. Aynı zamanda Türkiye'nin 'cruise' kapısı. En çok turist ağırlayan noktası. Bu yıl 560'ın üzerinde gemi ağırladınız. 2 bin 400 kapasiteli bir limanımız var. İstanbul'da Galataport'un devreye girmesiyle bu sayı hızlı şekilde artacak. Deniz, kum, güneşin yanı sıra kültür varlıklarının zengin olmasından dolayı burası çok değerli. Arkeoloji cenneti diyebiliriz. Binlerce yıl önce insanlar buraya antik şehirler kurmuş. Geniş kapsamlı yerleşimler olduğunu görüyoruz."

'BU DÖNEM HEDEFLERİ BÜYÜTTÜK'

Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak geçen dönem kazıları 12 aya çıkardıklarını belirten Ersoy, "Kazı başkanlarımızı buna alıştırdık. Türkiye'de 144 tane yerli kazı başkanlığı var. 32 tane de yabancı kazı başkanlığı var. Bunların kazı çalışma programına aşamalı şekilde yerli ve yabancılar dahil edildi. Bu dönem hedefleri büyüttük. Bütün kazı başkanlıklarını 12 aylık programa aldık" dedi. 'Geleceğe Miras' projesini başlatarak arkeolojinin altın çağı olarak iddialı bir hedef koyduklarını söyleyen Ersoy, "Bu hedef, son 60 yılda arkeolojide ne kadar iş gerçekleştirdiysek; gelecek 4 yılda aynı oranda işi Anadolu genelindeki bütün arkeolojik noktalarımızda gerçekleştirmekti. Bu bağlamda ilk açıklamayı Efes'te yapmıştım. 'Geleceğe Miras' projesine bütün arkeolojik kentleri dahil ediyoruz. Arkeoloji, Türkiye'de 1860'lı yıllarda yabancılarla başladı. 163 yıl sonra ilk defa bütün kazı başkanlıklarına koordinatör kazı başkanları atandı. Hocalarımızı atarken ekip, ekipman ve finansman desteği veriyoruz. Kuşadası için bu çok önemli. Cruise gemilerinin gelmesinin nedenlerinin başında sizin arkeolojik değerleriniz yatıyor. Türkiye geneline baktığınızda, Anadolu'nun daha yüzde 10'unun kazıldığını görüyoruz. Yüzde 90'ı hala toprak altında. Eğer kazdıklarınızı koruyamayacaksanız, restore edip, üst yapıyı oluşturamayacaksanız, toprak altında kalması da faydalı. Doğru ve düzenli kaynak aktarımı yapmanız lazım. Önce kazmalı, sonra korumalı sonra restore etmelisiniz. Bunlar bizi turizmde rakiplerimizden ayrıştıran ve cazibe noktası olmamızı sağlayan yönlerimiz" diye konuştu.

'YEREL YÖNETİMLERE DE GÖREVLER DÜŞÜYOR'

Bakanlık olarak kazı alanına çok ciddi bütçe ayırdıklarının altını çizen Ersoy, "2019'da kazı bütçemiz 36,7 milyondu, geçen sene bu rakamı 1,1 milyara çıkardık. Bu yıl da 6 milyar lira olacak. Kazı başkanları bize projeleri gönderiyor, hızlı şekilde hayata geçiriyoruz. Aydın olarak geçen yıl 3,7 milyon ziyaretçi almışsınız. Gelecek 4 yılda rakamların yükseleceğini göreceğiz. Turizm Bakanlığı'nın tanıtımı tek başına yeterli olacak değil. Burada yerel yönetimlere ciddi görevler düşüyor. Turizm genişledikçe gerekli alt yapı yatırımlarının yol, atık, su gibi yatırımların da yapılması gerekiyor. Bakanlık olarak görevimiz hava trafiklerinin oluşturulması, destinasyonların tanıtılması, turizm noktalarının doğru planlanarak gelişmesini sağlamak ve mümkünse turist trafiğini 12 aya yaymak" açıklamalarında bulundu.

'SEZONU UZATMAK İSTİYORUZ'

Ersoy, turizm sezonunu uzatmak için arkeolojiye önem verdiklerini belirtip, "Kuşadası deniz, kum, güneşten oluşan 6 aylık bir sezon ile sınırlı değil, 8-9 aylık bir sezonla anılması lazım. Burada arkeoloji devreye giriyor. Turizm sektörü paydaşları değil, şehrin tüm paydaşlarının pay alması gerekir. Arkeolojik noktaları ön plana çıkarıp, parlattığınızda turist otelden dışarı çıkmaya başlayacak. Yazın çok sıcak. 50 dereceyi bulan sıcaklıklarda kimse ören yeri gezmek istemiyor. Gece müzeciliği çalışması başlattık. Turizm merkezlerine yakın olan ören yerlerin tamamını gece müzeciliği kapsamına alıyoruz. Hem daha fazla turist almamızı sağlayacak hem sezonu uzatmak istiyoruz hem de sezon içinde turist hareketliliğini arttırmak istiyoruz. Birkaç yıl içinde bu projenin olumlu sonuçlarını göreceğiz. Kuşadası'nın marka değerini arttırmak istiyorum" dedi. 'MUSLUKLARDAN KALİTELİ SU AKACAK'

Toplantıda konuşan AK Parti'nin Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş ise "Gelişen büyüyen Türkiye'den daha fazla pay alacak bir Aydın vadediyorum. Altyapı, trafik, otopark, içme suyu problemini halletmiş bir Kuşadası ve Aydın vaat ediyorum. Hala Kuşadası'ndaki musluklardan kötü su akıyor. Sarıçay Barajı'nın ihalesi 2019 yılında Sayın Bakanımızın müdahalesiyle yapıldı. Şu anda Sarıçay Barajı yüzde 40 seviyeye geldi. 2026'da bitecek, Söke, Kuşadası, Davutlar ve Güzelçamlı'da musluklardan memba suyu kalitesinde su akacak" diye konuştu. Daha sonra sektör temsilcilerinin sorularının yanıtlandığı toplantı basına kapalı olarak devam etti.