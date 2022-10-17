Bakan Ersoy: "Ordu'nun turizm, kültür ve sanat olarak potansiyeli çok fazla" - Son Dakika
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Bakan Ersoy: "Ordu'nun turizm, kültür ve sanat olarak potansiyeli çok fazla"

17.10.2022 18:42

Bakan Ersoy: "Ordu'nun turizm, kültür ve sanat olarak potansiyeli çok fazla" Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ordu'nun kültür ve turizm potansiyeline değinerek, "Kültür ve sanat konusunda halkı da çok istekli ve katılımcı.

Bakan Ersoy: " Ordu'nun turizm, kültür ve sanat olarak potansiyeli çok fazla"

ORDU - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ordu'nun kültür ve turizm potansiyeline değinerek, "Kültür ve sanat konusunda halkı da çok istekli ve katılımcı. Bu da bizim aslında hem turizm olsun, hem de kültürel faaliyetler olsun elimizi çok kolaylaştırıyor. Amacımız, hem kültür ve sanatla Orduluların ve vatandaşlarımızın daha hızlı ve etkili şekilde buluşmasını sağlamak, hem de sektörel yatırımlarla Ordu'nun turizmden de çok istediği, hak ettiği geliri, payı almasını sağlamak" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Ordu'da Valiliği ziyaret etti. Burada turizmciler ile basına kapalı olarak toplantı gerçekleştiren Bakan Ersoy, sonrasında ise Sırrı Paşa Caddesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştirerek, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'i ziyaret etti.

Arsından Ordu Büyükşehir Belediyesi Kültür Otağı'nda düzenlenen ve önceki dönem milletvekilleri, il başkanları, ilçe başkanları ile partililerin katıldığı programda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Ersoy, Bartın'da yaşanan patlama sonucu hayatını kaybeden maden şehitlerinin yakınlarına başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diledi.

"Belediyemizle ortak bir şekilde projeleri netleştirip aynı vizyonda, aynı çizgide paralel şekilde devam ettirmek istiyoruz"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler'in kent ile ilgili hazırlamış olduğu projeleri yerinde incelediklerini, bu projeleri netleştirip aynı vizyonda devam ettirmek istediklerini söyleyen Bakan Ersoy, "Partimizin buluşma etkinliği esnasında hem sivil toplum kuruluşlarıyla buluşma fırsatı bulduk, hem turizm sektörünün önde gelen temsilcileriyle buluşma fırsatı yakaladık. Aynı zamanda Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'in Ordu ile ilgili hazırlamış olduğu projeleri ve sunumları detaylı inceleme fırsatını yakalamış olduk. Zaten başkanımız sağ olsun yıllardır defaten Ordu ile ilgili projeleri bize bilgilendiriyordu. Biz de belediyemizle ortak bir şekilde bu projeleri netleştirip aynı vizyonda, aynı çizgide paralel şekilde devam ettirmek istiyoruz. Bu bağlamda bir noktaya kadar gelmiş olan yatırımlarla ve projelerle ilgili yerinde tespitlerimizi yapma fırsatı bulduk" dedi.

"Ordu'nun turizm, kültür ve sanat olarak potansiyeli çok fazla"

"Şimdi hızlı bir şekilde sivil toplum kuruluşlarımızın ve sektör temsilcilerimizin görüşlerini de buna ekleyerek kısa, orta, uzun vadeli bir yol haritasını belediye başkanımızla birlikte netleştirdikten sonra hızlı bir şekilde öncelikli olan kalan yatırımların tamamlanması, sonrasında şehrin kültür ve sanat adına yapılması gereken ilave projelerin sonuçlandırılması yolunda bir yol haritasını beraber takip edeceğiz" diyen Bakan Ersoy, "Ordu, açıkçası Karadeniz hattında doğal özelliklerini en iyi şekilde korumayı başarmış şehirlerimiz başında, ilk sırada geliyor. Kültür ve sanat konusunda da halkı çok istekli ve katılımcı. Bu da bizim aslında hem turizm olsun, hem de kültürel faaliyetler olsun elimizi çok kolaylaştırıyor. Amacımız, hem kültür ve sanatla Orduluların ve vatandaşlarımızın daha hızlı ve etkili şekilde buluşmasını sağlamak, hem de sektörel yatırımlarla Ordu'nun turizmden de çok istediği, hak ettiği geliri, payı almasını sağlamak. Tabi bu stratejiyi ve yatırımları da belediyemize ortak geliştireceğiz. Ben Ordu'nun hem turizm olsun hem kültür ve sanat olarak potansiyelinin çok fazla olduğunu ve geleceğin değişen koşullarında özellikle pandemi sonrası koşullarında doğa turizmine olan ilginin, kültür ve sanata olan ilginin de ön planda olduğu bir sektörde Ordu'nun hızla turizmden şu anki gelirinin çok üzerinde bir gelir alacağını düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.

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Bakan Ersoy: 'Ordu'nun turizm, kültür ve sanat olarak potansiyeli çok fazla' Bakan Ersoy: 'Ordu'nun turizm, kültür ve sanat olarak potansiyeli çok fazla' Seyir halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi Seyir halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi
Kaynak: İHA

Mehmet Hilmi Güler, Mehmet Nuri Ersoy, Ordu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Ersoy: 'Ordu'nun turizm, kültür ve sanat olarak potansiyeli çok fazla' - Son Dakika

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