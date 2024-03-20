Politika

Bakan Fidan: "İnancımız, Avrupa Birliği kurumlarıyla Türkiye arasındaki ilişkilerin daha pozitif gündemle, daha ileriye taşınması"

Bakan Fidan, İspanya Dışişleri Bakanı Albares ile ortak basın toplantısı gerçekleştirdi

ANKARA - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB üyeliğinin Türkiye için stratejik bir hedef olmaya devam ettiğini ve Türkiye'nin AB üyelik sürecinin bazı üyelerin kısır politik gündemlerine bırakılamayacak kadar önemli olduğun belirterek, "İnancımız, Avrupa Birliği kurumlarıyla Türkiye arasındaki ilişkilerin daha pozitif gündemle, daha ileriye taşınması" dedi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Ankara'da İspanya Dışişleri, AB ve İşbirliği Bakanı Jose Manuel Albares Bueno ile bir araya geldi. İki bakan görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

İspanya ile Türkiye'nin yakın iş birliğine sahip olduğunu belirten Fidan, "Halklarımızın arasındaki yakın dostluk bağları giderek güçlenmekte. Siyasi ilişkilerimiz de gittikçe en üst düzeye çıkmakta. 2019 yılında başlattığımız Türkiye-İspanya Hükümetler Arası Zirve'sinin 7'ncisini 2021 yılında düzenlemiştik. 8'nci Zirveyi, haziran ayında Cumhurbaşkanımız ve İspanya Hükümet Başkanı Başkanlıklarında İspanya'da düzenleyeceğiz. Bugünkü görüşmemizde zirve hazırlıklarını ele alma fırsatımız oldu. İspanya aynı zamanda Avrupa Birliği içerisinde en büyük ticaret ortaklarımızın başında gelmekte. İspanya ile ticaret hacmimiz hedef olarak 20 milyar doları bulmaktı, geçen yıl itibariyle bu hedefe ulaşmayı başardık gibi, 19 milyar doları aşan bir ticaret hacmimiz var şu anda" ifadelerini kullandı.

"Güvenlik iş birliğimizi geliştirmeye özel önem veriyoruz"

Türkiye ve İspanya'nın Akdeniz'in iki önemli ülkesi olduğunu ve terör, düzensiz göç, çatışmalar, terörizm ve iklim değişikliği gibi sınamalarla karşı karşıya olduğunu vurgulayan Bakan Fidan, "Akdeniz'in doğu ve batı uçlarında yer alan Türkiye ve İspanya bu krizleri yakından hissetmekte. Yıllardır terörle mücadele eden iki ülke olarak güvenlik iş birliğimizi geliştirmeye özel önem veriyoruz. Güvenlik alanında atabileceğimiz adımları da etraflıca ele aldık. Ayrıca NATO bünyesindeki güçlü iş birliğimizi de tekrar gözden geçirdik. Bunun bir yansıması olarak İspanya 2015'ten bu yana Adana'da Patriot Bataryasını konuşlandırmakta, müttefiklik ruhuna uygun bir davranış, memnuniyet vericidir. Ayrıca iki müttefik olarak savunma sanayi iş birliğimizi de somut projelerle daha ileriye taşımak istiyoruz" diye konuştu.

İspanya'nın Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecine samimi bir şekilde destek veren ülkeler arasında yer aldığını aktaran Bakan Fidan, "AB üyeliğinin bizim için stratejik bir hedef olmaya devam ettiğini bugün meslektaşıma bir kez daha ifade ettim. Türkiye'nin AB üyelik sürecinin bazı üyelerin kısır politik gündemlerine bırakılamayacak kadar önemli olduğunu yineledim. AB içerisinde Gazze konusunda ilk günden beri ilkeli bir tutum izleyen ve Filistin halkının yanında olan ülkelerden biridir İspanya. İspanya'nın takdire şayan bu tutumu Filistin meselesinin dini ve etnik kimliklerinin üstünde evrensel bir dava olduğunun da ispatı niteliğindedir" dedi.

Filistin-İsrail çatışmaları çerçevesinde acil ateşkes ilan edilmesi ve insani yardımların kesintisiz bir şekilde ulaştırılması hususunda Bakan Albares ile fikir birliğinde olduklarını belirten Fidan, ayrıca görüşmelerde Rusya-Ukrayna savaşının da konuşulduğunu ve Ukrayna'nın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne olan desteğin yinelendiğini söyledi.

"Avrupa ülkeleriyle geliştirdiğimiz ilişkiler daha kolay"

Sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlandıran Fidan, Türkiye'nin AB üyeliği sürecindeki bir sonraki adımın ne olacağına dair yöneltilen soruyu, "Avrupa ülkeleriyle birebir ayrı ilişki geliştiriyoruz. AB ile kurumsal başka bir ilişkimiz var. Avrupa ülkeleriyle geliştirdiğimiz ilişkiler daha kolay ama AB ile geliştireceğimiz zaman orada konsensus olarak alınması gereken kararlar var bu da lehimize işlemeyebiliyor" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin AB üyeliği konusundaki stratejik niyetinin ve vizyonunun aynı kaldığını ifade ettiğini hatırlatan Fidan, bu hususta irade beyanı beklenilen yerin AB'nin kilit ülkeleri olduğunu söyledi. AB'nin 2004-2005 yıllarında siyasi irade ortaya koyduğunu ancak sonrasında bu iradenin erozyona uğradığını ve giderek ortada kalktığını ifade eden Fidan, AB ile Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, vize serbestesi, ticari imtiyazlar, göçle mücadele gibi konularda yoğun bir şekilde çalışılması gerektiğini ifade etti.

Bu yaz Avrupa Parlamentosu'nda seçimler olacağını hatırlatan Fidan, "Bizim inancımız parlamento seçimlerinin sonucundan bağımsız AB kurumlarıyla Türkiye arasındaki ilişkilerin daha pozitif gündemle daha ileriye taşınması" dedi. Fidan ayrıca NATO, AB ve Türkiye ilişkilerinin ise bölgesel ve küresel güvenlik alanınla neler yapılabileceği kapsamında ele alınması gerektiğini kaydetti.

Bakan Fidan, İsrail-Filistin çatışmaları kapsamında ise, Türkiye'nin üyesi olduğu bütün uluslararası platformlarda İsrail'e baskı yapılması için alınması gereken tüm tedbirlerin alınması için baskı yaptığını ve bunun sadece oradaki trajediyi önlemek için değil bölgesel savaşlar ve küresel krizlerle de bağlı olduğunu görmemek için 'çok dar görüşlü' olmak gerektiğini söyledi.

"Amacımız bütün metotları kullanarak bu zulmün durması ve kalıcı olarak çözülmesi"

Fidan, iki devletli çözüm konusunda İspanya ile hemfikir olduklarını belirterek, "Bu sorunun kalıcı bir şekilde adil bir şekilde çözülmesi için ne türden adım atılması gerekiyorsa; yaptırımsa yaptırım baskıysa baskı, uluslararası ittifak şeklinde hareket etmekse etmek, uluslararası hukuka başvurmaksa başvurmak, bütün metotları kullanarak bu zulmün durması ve bu sorunun kalıcı olarak çözülmesi amacımız bu" diye konuştu.

"Yakın Doğu'da olan zorlukları ve Gazze'de olan insani krizi de ele aldık"

Türkiye'nin AB adaylığı sürecinde desteklediklerini belirten İspanya Dışişleri, AB ve İşbirliği Bakanı Bueno ise, İspanya için Türkiye'nin önemini vurgulayarak, "Türkiye, zirveler gerçekleştirdiğimiz ender ülkelerden birisi. Ankara'da biz bunları kutladık. Artık İspanya'da sıra. İspanya'da misafir edeceğiz bir sonraki zirveyi. 2024 yılı aynı zamanda İspanya için, Türkiye için çok önemli bir tarih. Bizim birlikte Medeniyetler Birliğini başlattığımızın önemli bir işaretidir. Tekrar bu forumu bir araya getirmek istiyorum. Bizim için düşünme, bir araya gelme ve her toplumlarımızın karşılaştığı zorluklarla mücadele etmek için konuşmamız gereken bir platform. Aynı zamanda yine Yakın Doğu'da olan zorlukları ve Gazze'de olan insani krizi de ele aldık. Bunun üzerinde yine konuştuk" dedi.

Gazze'de sürekli olarak ateşkesin bir an evvel gerçekleşmesi gerektiğini Bakan Fidan'la görüşmelerinde dile getirdiklerini aktaran Bueno, şartsız koşulsuz olarak insani yardımın Gazze'ye ulaşması gerektiğini kaydetti. NATO kapsamında iki ülkenin stratejik ortaklığına değinen Bueno, güneyden gelen tehditlere karşı Bakan Fidan ile fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi. İki ülke arasındaki ticaret hacminin önemini vurgulayan Bueno, İspanyalı 700'den fazla şirketin Türkiye'de varlığına dikkat çekerek iki ülke arasında 19 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşıldığını kaydetti.

"Türkiye Avrupa'ya doğru bakmaya devam etsin"

Bakan Bueno Türkiye'nin AB adaylığına yönelik ise, "Türkiye'nin net bir şekilde adaylık duruşu vardır. Bütün Avrupa ülkeleri bunun üzerinde çalışmalıyız ve bu yolun açılması için çalışmalıyız. Bunun için bizim yol haritalarımız var. Bunu da güçlendirerek ilerliyoruz. Bununla ilgili olarak o kadar çok konu var ki Türkiye'yle bu konular üzerinde konuşmaktayız. Türkiye bizim burada gümrük birliğimizin üyesi. Bu konularda biz ikiye katlamalıyız. İspanya AB üyesi bir devlet olarak bu dinamiğin durmaması için gayret edecek. İspanya'nın arzusu şudur ki Türkiye Avrupa'ya doğru bakmaya devam etsin. Avrupa'daki geleceğine bakmaya devam etsin" ifadelerini kullandı. Gazze'deki daimi ateşkesin sağlanması için İspanya'nın bir barış konferansı düzenlemeyi planladığını belirten Bueno, konferansta Filistin Devleti'nin tanınması konusunda adımlar atılabileceğini ve İsrail'in güvenlik garantisinin alınabileceğini aktardı.