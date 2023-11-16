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Milli Savuma Bakanı Yaşar Güler'den CHP'li vekilin ''S400'leri niye kullanmıyorsunuz?'' sorusuna yanıt: Bu çamaşır makinesi mi? - Son Dakika

Milli Savuma Bakanı Yaşar Güler'den CHP'li vekilin ''S400'leri niye kullanmıyorsunuz?'' sorusuna yanıt: Bu çamaşır makinesi mi?

16.11.2023 20:28  - Güncelleme: 21:54

Milli Savuma Bakanı Yaşar Güler, CHP Milletvekili Veli Ağbaba'nın ''S400'leri niye kullanmıyorsunuz?'' sorusuna ise ''Bu çamaşır makinesi mi?'' şeklinde cevap verdi.

TBMM'de katıldığı Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Milli Savuma Bakanı Yaşar Güler'e CHP Milletvekili Veli Ağbaba tarafından "S400'leri niye kullanmıyorsunuz?" diye soruldu. Bakan Güler, "Bu çamaşır makinesi mi?" dedi.

Milli Savunma Bakanı Güler'den CHP'li vekilin S400 sorusuna olay yanıt: Çamaşır makinası mı bu?

BAKAN GÜLER, MİLLETVEKİLLERİNİN SORULARINI YANITLADI

Milli Savuma Bakanı Yaşar Güler, TBMM'de katıldığı Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekilleri tarafından yönlendirilen soruları cevapladı. Bakan Güler, 6 Şubat tarihinden meydana gelen depremlerde TSK'nın icra ettiği faaliyetleri saat saat aktardı.

"S400'E İHTİYAÇ DUYDUĞUMUZ ANDA DÜĞMEYE BASARIZ"

Bakan Güler, S400 hava savunma sisteminin faal durumda olup olmadığına ilişkin soru üzerine, "Bizler 7 gün 24 saat, 365 gün bu memleketin güvenliği için çalışıyoruz. S400'ü alıp bir fabrikanın köşesine teslim edemeyiz. Böyle bir şey yok. S400'e ihtiyaç duyduğumuz anda düğmeye basarız" diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı Güler'den CHP'li vekilin S400 sorusuna olay yanıt: Çamaşır makinası mı bu?
Milli Savuma Bakanı Yaşar Güler

"BU ÇAMAŞIR MAKİNESİ Mİ?"

CHP Milletvekili Veli Ağbaba'nın "Niye kullanmıyorsunuz?" sorusuna ise Bakan Güler, "Bu çamaşır makinesi mi?" cevabını verdi.

Milli Savunma Bakanı Güler'den CHP'li vekilin S400 sorusuna olay yanıt: Çamaşır makinesi mi bu?
CHP Milletvekili Veli Ağbaba

"40 TANE EUROFİGHTER ALMAYI PLANLIYORUZ"

"Elimizdeki muharip uçakların şu anda yükümlü olduğumuz görevleri karşılayıp karşılamayacağına dair bir soru vardı. Elimizdeki uçaklarımız F-16'larımız ve F-4'lerimiz bizim yapacağımız görevler için yeterlidir" diyen Bakan Güler konuşmasına şöyle devam etti: "Biz tabii ki ileriye bakıyoruz, başlangıçta F-35'e müracaat etmiştik. Bakın F-35'te birtakım problemler çıktı. Onun da alternatiflerini çalışıyoruz. Block-70 denen Viper uçaklarıyla 40 taneyi hazır alacağız, 79 taneyi de kendi TUSAŞ fabrikamızda biz yapacağız. Eurofighter'larla ilgili çalışmamız var. İngiltere ve İspanya'yla görüşüyoruz. Hem İngiltere hem İspanya evet diyor, Almanya'yı ikna etmeye çalışıyorlar. Onlar çalışıyor biz çalışmıyoruz. Olursa oradan da 40 tane Eurofighter almayı planlıyoruz. Ama bizim için asıl olan 2 tane uçağımız var. Hürjet'imiz var; eğitim uçağımız olacak aynı zamanda bir muharip uçak olacak. Asıl hedefimiz KAAN, milli muharip uçağımız; bu yılın sonunda ilk uçuşunu yapacak. Bu beşinci nesil bir uçak bugün başladık yarın da bunu bitireceğiz öbür gün de piste çekeceğiz diye bir kaide yok. 2028'de yerli motoru vereceğiz. En geç 2031-2032 kendi motorumuzla uçuyor olacak."

Milli Savunma Bakanı Güler'den CHP'li vekilin S400 sorusuna olay yanıt: Çamaşır makinası mı bu?

S400 KRİZİ NEDİR?

Ankara'nın Rus yapımı S400 hava savunma sistemlerini satın almasının ardından Pentagon, daha önce görülmemiş bir şekilde Türkiye'yi F-35 savaş uçağı projesinden çıkarmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise 2021'de bir açıklamasında "Bize F-35 vermiyorlar, aldığımız savunma sistemlerine tepki gösteriyorlar, saçma sapan konulara kadar varan ambargolar uyguluyorlar. Açıkçası hiçbiri umurumuzda değil" demişti.

NATO ülkesi Türkiye'nin Rusya'dan S400 alması, muhalefet ve iktidar kanadında tartışmalara neden olmuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Milli Savuma Bakanı Yaşar Güler'den CHP'li vekilin ''S400'leri niye kullanmıyorsunuz?'' sorusuna yanıt: Bu çamaşır makinesi mi? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Milli Savuma Bakanı Yaşar Güler'den CHP'li vekilin ''S400'leri niye kullanmıyorsunuz?'' sorusuna yanıt: Bu çamaşır makinesi mi? - Son Dakika
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