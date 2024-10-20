Bakan Işıkhan: Bizim coğrafyamızda güçlü olmanın bedeli ağırdır

Politika

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, " Gazze'den dalga dalga yükselen bir ateş var ve o ateşin dumanı, hepimizi boğuyor. Tarih bize bir gerçeği çok defa gösterdi. Birlik olmazsak, kardeşçe kenetlenmezsek, ateş bizi yakar. İsrail'in devlet terörüne karşı dünya siyasetinin nasıl suskun kaldığı hepimize ibret ve ders olmalı. Bu bile bize gösteriyor ki, bu coğrafyada güçlü olmak zorundayız. Bizim coğrafyamızda güçlü olmanın bedeli ağırdır" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Sur ve Yenişehir ilçe başkanlıklarının olağan kongrelerine katılmak için Diyarbakır'a geldi. Bakan Işıkhan, ilk olarak Bağlar ilçesindeki bir düğün salonunda gerçekleştirilen AK Parti Sur İlçe Başkanlığı'nın 6. Olağan Kongresi'ne katıldı. Bakan Işıkhan'a, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak da eşlik etti. Kongrede tek aday olarak gösterilen mevcut ilçe başkanı Davut Yıldız yeniden göreve seçildi. Kongre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajı ile başladı.

'AK PARTİ'Yİ DİĞER SİYASİ PARTİLERDEN AYIRAN DA İŞTE BU KARDEŞLİK ŞUURUDUR'

Kongrede konuşan Bakan Işıkhan, "İnanıyorum ki bu tazelenme hem AK Parti'nin hem de Türkiye'nin 23 yıllık büyük yürüyüşünü daha da hızlandıracak, motivasyonunu perçinleyecektir. Diyarbakır'a, Sur'a yeni bir soluk getirecektir. Biliyorsunuz ki kongreler bizim teşkilatlarımızın şölenidir, bayramıdır. Çünkü AK Parti, davamızın lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da sık sık vurguladığı gibi, gönül birliği için bir araya gelmiş memleket sevdalılarının kurduğu bir partidir. AK Parti; 'sen, ben değil; biz varız' diyerek yola çıkmış ve 23 yıldır da bu anlayışından hiç taviz vermemiş bir Anadolu hareketidir. Çözülemez denilen ne varsa tek tek çözdük, yapılamaz denilen ne varsa bir bir yaptık. İnşallah bundan sonra da milletimizin desteğiyle bizi Türkiye Yüzyılı'na taşıyacak bütün hedeflerimizi adım adım gerçekleştirmeye devam edeceğiz" dedi. 'BU TOPRAKLARA VEFA BORCUMUZ VAR'

Türkiye'nin dünyanın her yerinde umudun adı olduğunu ifade eden Işıkhan, "AK Parti, kuruluşundan bu yana, sadece milletimizin değil, tarihi, kültürel ve gönül bağlarıyla bağlı olduğumuz mazlum ve mağdur coğrafyalardaki milletlerin de umudu olmuştur. Çünkü AK Parti Türkiye için, yüzyıllarca 3 kıta 7 iklime hükmetmiş kadim devletimizin hakikati ile buluşma ve yeniden öze dönüş parolası olmuştur. Bugün Orta Doğu'dan Balkanlar'a, Orta Asya'dan Afrika'ya kadar, nereye giderseniz gidin Türkiye, umudun adıdır. Birliğin, beraberliğin ve kurtuluşun adıdır. Türkiye'nin güçlenmesi demek, daha adil bir dünya umudunun yeniden yeşermesi demektir. Hem içeride hem de dışarıda Türkiye'ye diş bileyen, tuzak kuran, tökezlemesini bekleyenler de bu gerçeğin en az bizim kadar farkındadır. Maalesef ki güçlü olanın, dünyanın gözü önünde masum insanların diri diri yakılmasına sebep olsa dahi, sorgusuz sualsiz haklı olarak görüldüğü bu dünya düzeninde, hakkın ve adaletin tesisi için evvela daha da güçlenmemiz gerekiyor. Ben Mardin'in bağrından kopup gelmiş bir kardeşinizim, hemşehrinizim. Bizleri yetiştiren bu topraklara vefa borcumuz var. Bunu hiçbir zaman unutmadık, Allah'ın izniyle unutmayacağız da. Diyarbakır bu coğrafyanın garantisidir. Diyarbakır, AK Parti hizmet anlayışı sayesinde artık terörün değil huzurun merkezi haline gelmiştir" diye konuştu.

'GAZZE'DEN DALGA DALGA YÜKSELEN BİR ATEŞ VAR'

Bu coğrafyada ülke olarak güçlü olunması gerektiğini vurgulayan Bakan Işıkhan, şunları söyledi:

"Bu şehrin; terörle, kaosla anıldığı günlere geri dönmesine asla izin vermeyeceğiz. Bunu sizlerle birlikte başaracağız. Bildiğiniz gibi hemen güneyimizde; dünya tarihinin en büyük katliamlarından biri yaşanıyor. İnsanlık onuruna aykırı bu saldırılar, sadece o toprakları değil, tüm İslam coğrafyasını, hatta insanlığı yaralıyor. Gazze'den dalga dalga yükselen bir ateş var. ve o ateşin dumanı, hepimizi boğuyor. Kimse kusura bakmasın ama 'Hayır, beni boğmuyor' diyenin vicdanında sorun vardır. Ayrıca, bu ateşi yarın bizim topraklarımıza sıçratmak isteyenlerin olduğunu da iyi bilmemiz lazım. Tarih bize bir gerçeği çok defa gösterdi. Birlik olmazsak, kardeşçe kenetlenmezsek, ateş bizi yakar. İsrail'in devlet terörüne karşı dünya siyasetinin nasıl suskun kaldığı hepimize ibret ve ders olmalı. Bu bile bize gösteriyor ki, bu coğrafyada güçlü olmak zorundayız. Bizim coğrafyamızda güçlü olmanın bedeli ağırdır. Bunu zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği mücadeleden biliyoruz. Ama bu topraklarda zayıf olmanın bedeli çok daha ağırdır. Bakın Filistin'e, bakın Suriye'ye, Bakın Irak'a, Lübnan'a. Şu son yarım asırda neler yaşadılar? Oysa bu topraklar, son 1500 yıl boyunca adaletin, merhametin ve kardeşliğin beşiği olarak anılırdı. Biz, bu kadim medeniyetin mirasçıları olarak, Selahaddin Eyyubi'nin torunları olarak geleceğimizi, bölgenin geleceğini kardeşlikle, adaletle ve birlikle inşa edeceğiz. Şu bilinsin; bizim birliğimiz, düşmanlarımızın en büyük korkusudur. Ülkemizin, bölgemizin, Diyarbakır'ın gelecek güzel günleri için çalışmaya, çabalamaya devam edeceğiz."