Bakan Kacır: "Bin 200\'e yakın denetçimizle sanayimizin kaliteli, güvenli ve rekabetçi üretimini tesis ediyoruz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak 81 ilde örgütlenmiş teşkilatımız ve bin 200'e yakın denetçimizle sanayimizin kaliteli, güvenli ve rekabetçi üretimini tesis ediyoruz. 'Türk Malı' damgasının marka değerini güçlendiriyoruz" dedi.

Piyasaya güvenli ürün sunulması, ürünlerin ilgili teknik düzenlemeye göre üretilmesi ve buna göre üretildiğinin test edilmesi, belgelendirilmesi ve piyasa gözetimi ve denetimine (PGD) tabi tutulması için çalışmalarını sürdüren Piyasa Gözetimi, Denetim ve Ürün Güvenliği Değerlendirme Kurulu, Ticaret Bakanlığı'nın ev sahipliğinde toplandı. Dokuz kamu kuruluşu tarafından yürütülen kurulda bugüne kadar ilgili kuruluşların işbirliğiyle PGD sisteminin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütülürken, insan sağlığı ve güvenliğini tehdit eden ürünlerin vatandaşa zarar vermesini önlemek için adımlar atılacağı belirtildi.

Toplantıda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, son 21 yılda tesis edilen siyasi istikrar, genç ve dinamik işgücü, yatırımcı dostu uygulamalar ile birlikte Türkiye'nin bölgesinin önde gelen bir üretim üssü konumuna geldiğini ifade etti. Bakan Kacır, ticari araç, güneş paneli, beyaz eşya ve çimento üretiminde Avrupa'da lider olan, 21 yıl içinde Organize Sanayi Bölgesi sayısını 192'den 353'e çıkaran, OSB'lerde üretimde faal sanayi alanı sayısını 11 binden 58 bine, istihdamı 415 binden 2,5 milyona yükselten bir Türk sanayii inşa ettiklerini belirterek, imalat sanayi ihracatını yaklaşık 8 kat artırarak 33 milyar dolardan 240 milyar dolar seviyesine çıkardıklarını söyledi.

"Bin 200'e yakın denetçimizle sanayimizin kaliteli, güvenli ve rekabetçi üretimini tesis ediyoruz"

Bakan Kacır, güçlü üretim altyapısını korumanın ve geliştirmenin önemli bileşenlerinden birinin nitelikli ve dünya standartlarında üretim yapılmasını sağlayan ve bu yolda sanayicilere rehberlik eden piyasa gözetimi, denetimi ve ürün güvenliği sistemi olduğunu dile getirerek, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak 81 ilde örgütlenmiş teşkilatımız ve bin 200'e yakın denetçimizle sanayimizin kaliteli, güvenli ve rekabetçi üretimini tesis ediyoruz. 'Türk Malı' damgasının marka değerini güçlendiriyoruz. Piyasa gözetimi ve denetimi açısından en fazla ürün grubundan sorumlu kurum olarak, Avrupa Birliği standartlarına uygun mevzuatımız ve sahadaki denetim faaliyetlerimizle haksız rekabeti önlüyoruz" açıklamasında bulundu.

"Yılda 6 binin üzerinde gözetim ve bilgilendirme faaliyeti icra ediyoruz"

Vatandaşların can ve mal güvenliğini en yüksek seviyede koruduklarına dikkati çeken Kacır, "Yılda 6 binin üzerinde gözetim ve bilgilendirme faaliyeti icra ediyoruz. Son 3 yılda gerçekleştirdiğimiz 100 binin üzerindeki gözetim ve denetim, tüm Avrupa ülkelerinin 1 yılda gerçekleştirdiği fiziki toplam denetim sayısının çok üzerinde" dedi.

"Güvensiz ürünleri piyasaya süren firmalara 70 milyon liranın üzerinde para cezası uyguladık"

2023 yılı içerisinde motorlu karayolu araçları, elektrikli ekipmanlar başta olmak üzere pek çok sanayi ürün grubunda 30 binden fazla denetim yaptıklarına vurgu yapan Bakan Kacır, "Güvensiz ürünleri piyasaya arz eden firmalara 70 milyon liranın üzerinde idari para cezası uyguladık. Güvenlik açısından risk oluşturan ürünlerin piyasadan çekilmesini gerçekleştirdik. 2014 yılından bu yana gönüllü geri çağırma faaliyetlerini destekleyerek 5 milyon ürünün geri çağrılmasını sağladık" diye konuştu.

Bakan Kacır, ithal ürünlerin iç piyasadaki denetimine ağırlık verdiklerini, bu doğrultuda yıl boyunca toplam 3 bin 600 uygunsuz ürünün piyasada dolaşımını engellediklerini aktardı.

"Güvenilir bir e-ticaret ekosistemi oluşturmak için Ticaret Bakanlığı ile iş birliği içerisinde çalışıyoruz"

Bakan Kacır, başta bilişim ürünleri ve elektrikli araçlar olmak üzere yeni ürün gruplarına yönelik denetim süreçleri oluşturduklarını açıklayarak, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak, sürdürülebilir ve güvenilir bir e-ticaret ekosistemi oluşturmak için Ticaret Bakanlığı ile iş birliği içerisinde çalışıyoruz. E-PGD mevzuatı ile internet satış ilanları vasıtasıyla piyasaya arz edilen ürünlerin imalatçı ve ithalatçı bilgilerini, uygunluk işaretlerini takip edeceğiz. İnternetin vitrini konumundaki aracı ve hizmet sağlayıcı sitelerden kayıt dışı ürünlerin kaldırılmasını sağlayacak güvenli bir e-ticaret deneyimi tesis edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Siber dünyada vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini koruyacağız"

Dijital dönüşümün gündeme getirdiği en önemli konulardan birinin siber güvenlik olduğunu söyleyen Bakan Kacır, sözlerine şöyle devam etti:

"İhracatının yüzde 40'ından fazlasını Avrupa Birliği'ne yapan bir ülke olarak bu alanda Avrupa Birliği'nin 2024 yılında yayımlayacağı ve 2028 yılında tüm bileşenleri ile uygulamaya alacağı Siber Dayanıklılık Yasası'nı yakından takip ediyoruz. Yazılım ve donanım dahil dijital ürünlerin tasarımı, geliştirilmesi, üretimi ve piyasaya arz edilebilmesinde gerekli siber güvenlik standartlarının çerçevesini çizen bu düzenlemeyi, ülkemiz mevzuatına kazandıracağız. Bu bağlamda mevzuatın uyumlaştırılmasından standartların belirlenmesine, onaylanmış kuruluşların yetkilendirilmesinden test laboratuvarlarının tesis edilmesine kadar uçtan uca bir hazırlık yaptık. Bakanlık olarak teşkilatımızla TÜBİTAK ve TSE'nin güçlü altyapılarını kullanarak, siber güvenlikte etkin piyasa gözetimi ve denetimini tesis ederek, siber dünyada da vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini koruyacağız."

"Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için piyasa gözetimi ve denetiminde etkin yaklaşımımız devam edecektir"

Milletin menfaati, selameti ve güvenliğinin kendileri için her zaman öncelikli olduğunu belirten Bakan Kacır, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için piyasa gözetimi ve denetiminde etkin ve kapsayıcı yaklaşımımız devam edecektir. Bu kapsamda başta Piyasa Gözetimi, Denetimi ve Değerlendirme Kurulunun diğer üyeleri olmak üzere tüm paydaşlar ile yakın bir iş birliği içerisinde çalışacağız. Piyasa Gözetimi, Denetimi ve Değerlendirme Kurulu üyelerinin yol haritası vazifesi gören Piyasa Gözetimi ve Denetimi Ulusal Eylem Planı doğrultusunda özellikle ikiz dönüşümün etkin bir ithalat ve iç piyasa denetimi için çalışmalarımızı yürüteceğiz" dedi.

Toplantı, 9 kurum ve kuruluşa ait verilerin ele alınıp değerlendirildiği ve 2024-2025 dönemi çalışmalarının temelini oluşturacak olan yeni Ulusal Piyasa Gözetim ve Denetim Eylem Planı'nın kabul edileceği basına kapalı görüşme ile devam etti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katıldığı Kurul toplantısında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait veriler ele alınacak. - ANKARA