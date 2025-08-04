Bakan Kacır, Bingöl\'ün Kalkınma Vizyonunu Tanıttı

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Önümüzdeki dönemde de Bingöl'ü kalkındıracak eserleri ve hizmetleri inşallah süratle devreye alacağız. İnanıyorum ki terörsüz Türkiye ile bu topraklar önümüzdeki dönemde daha da bereketlenecek. Kazanan Bingöl, kazanan bölgemiz, kazanan Türkiye olacak" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bir dizi açılış ve ziyaretlerde bulunmak üzere Bingöl'e geldi. Çeltiksuyu köyü mevkisinde faaliyet gösteren Sütaş Entegre Tesisleri'ni ziyaret eden Bakan Kacır, Ekinyolu köyündeki Tarım Makinaları Parkı ve Silaj Paketleme Tesisi'nde düzenlenen toplu açılış törenine katıldı. Törende; Bakan Kacır'ın yanı sıra Vali Ahmet Hamdi Usta, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, AK Parti İl Başkanı Yılmaz Seven, MHP İl Başkanı Osman Baran ile davetliler yer aldı.

'HEYBEMİZ DOLU GELDİK'

Burada konuşan Bakan Kacır, "Kadim kültürüyle, tarihiyle, eşsiz coğrafyasıyla ve tabii güzellikleriyle derelerin gönlüne su veren Bingöl'ü bir başka seviyoruz. Bugün de şehrimize yeni yatırımlar kazandırmak üzere hamdolsun heybemiz dolu geldik. Şehrimizin kalkınmasına ve büyümesine katkı sağlayacak 12 projeyi Fırat Kalkınma Ajansımız eliyle Bingöl'e kazandırıyoruz. Şehrimizi yeni yatırımlarla ihya etmeye, bölgemizin parlayan yıldızı haline getirmeye inşallah hep birlikte devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 23 yıla asırlık başarılar sığdıran büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ettik. Hayalleri gerçek, imkansız denileni mümkün kıldık. Ar-Ge'yi ve yüksek katma değerli üretimi önceleyen kalkınma modelimizle Türkiye'yi dünyanın önde gelen üretim ve teknoloji geliştirme üstleri arasına taşıdık. Savunma sanayisinde dünyada emsal teşkil eden bir ülke konumuna yükseldik. Kendi SİHA'larını, eğitim uçaklarını, helikopterlerini, deniz platformlarını, kara araçlarını, uydularını geliştiren, üreten bir ülkeyiz" dedi.

'BİNGÖL'Ü KALKINMANIN SİMGE ŞEHRİ HALİNE GETİRİYORUZ'

Bakan Kacır, "Milletimizin 60 yıllık yerli ve milli otomobil hayalini elektrikli ve akıllı aracımız Togg'la gerçeğe dönüştürdük. 23 yıl önce 36 milyar dolar olan yıllık ürün ihracatımızı gelişmiş sanayi altyapımız esnek üretim kabiliyetimiz ve lojistik avantajlarımızla 269,5 milyar dolara ulaştırdık. Artık güneş panelinden ticari araçlara, beyaz eşyadan demir çeliğe, pek çok alanda Avrupa değer zincirlerinin en önemli halkalarından biriyiz. Bu başarı hikayesini 81 şehrimizi yatırım, istihdam, üretim ve ihracatla buluşturarak elde ettik. Bereketli topraklarıyla, kadim tarihiyle Bingöl'ümüzde kalkınma ve büyüme yolculuğumuzda vizyon projelerimizin merkezinde yer alıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak yatırım ortamını güçlendiren teşviklerimizle, planlı sanayi alanlarıyla, KOBİ'lerimize sağladığımız imkanlarla ve bölgesel kalkınma projelerimizle Bingöl'ü kalkınmanın simge şehri haline getiriyoruz. Bakınız; geçtiğimiz 23 yılda şehrimizdeki planlı sanayi altyapısı güçlendirmek için Bingöl Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) üretime geçmesini sağladık. OSB'mizde 1200'den fazla istihdam oluşturduk. Bingöl OSB'nin 92 hektarlık genişleme alanının altyapı işlerini ve arıtma tesisini tamamlayarak en kısa sürede sanayicilerimizin hizmetine sunacağız. Bingöl'ün büyüme ve kalkınmasında söz sahibi KOBİ'lerimize KOSGEB eliyle son 23 yılda 969 milyon lira destek verdik. Yatırım teşvik sistemimizle şehrimizde gerçekleşecek 54 milyar lira yatırımın ve 14 binden fazla istihdamın önünü açtık. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz mayısta Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla yeni teşvik sistemimiz yürürlüğe girdi. Bingöl'de hayata geçecek yatırım projelerini güçlü teşvik unsurlarıyla desteklemeye, üretimi ve istihdamı büyütmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

'MARKALAŞMAYI HIZLANDIRACAĞIZ'

Bingöl'de hayata geçirilen yatırımların, bölgenin kalkınma potansiyelini harekete geçirecek çok daha büyük adımların habercisi olacağını belirten Bakan Kacır, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla yürürlüğe giren Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejimizde her bir ilimize özgü kalkınma reçeteleri oluşturduk. Stratejimiz kapsamında Bingöl'de başta süt hayvancılığı çiftlikleri ve süt üretimi, kaba yem üretimi ile tarım makineleri imalatı gibi sektörleri öncelikli alanlar olarak belirledik. Önümüzdeki dönemde bu alanlarda katma değer artışını, ölçek büyütmeyi ve markalaşmayı hızlandıracağız. Tarımda yenilikçi uygulamaları geliştirecek ve tarımsal faaliyetlerin gençlerimiz için cazip hale gelmesini sağlayacağız. Bingöl'de yüksek katma değerli üretim altyapısını güçlendirmek ve yerel kalkınmaya ivme kazandırmak amacıyla çok sektörlü yatırım alanlarını destekleyeceğiz. Önümüzdeki dönemde de Bingöl'ü kalkındıracak eserleri ve hizmetleri inşallah süratle devreye alacağız. İnanıyorum ki terörsüz Türkiye ile bu topraklar önümüzdeki dönemde daha da bereketlenecek. Kazanan Bingöl, kazanan bölgemiz, kazanan Türkiye olacak. İnşallah bu topraklarda doğanlar önümüzdeki dönem yüzlerini yeniden memleketlerine dönecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak gençlerimizin hayallerini bu topraklarda gerçeğe dönüştürecekleri iklimi inşa etmeyi kararlılıkla sürdüreceğiz."

Bakan Kacır ve beraberindekiler, daha sonra hazırlanan platformda açılış kurdelesini kesti. Kacır, kurdelenin kesildiği sırada Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile telefon görüşmesi yaptı. Yılmaz, projelerin kente hayırlı olmasını diledi.