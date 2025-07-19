Bakan Kurum: "300 bininci konutumuzun anahtarını Malatya\'da teslim edeceğiz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya kent merkezinde yapımı süren Bakırcılar Çarşısı'nı ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Bakan Kurum, burada yaptığı açıklamada, "İnşallah 300 bininci konutumuzun anahtarını da burada, Malatya'mızda sahiplerine sunacağız. Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle önümüzdeki ay törenimizi gerçekleştireceğiz. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya kent merkezinde yapımı süren Bakırcılar Çarşısı'nı ziyaret ederek devam eden genel çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Ziyarette kentte devam eden inşa çalışmalarına ilişkin açıklamalarda da bulunan Bakan Kurum, "Şehrimize her gelişimizde 'Bakırcılar Çarşı'mızı en hızlı şekilde yenileyip esnaf kardeşlerimize teslim edeceğiz' demiş, çalışmalarımızı başlatmıştık. Tamamlandığında dükkanları, ofisleri ve konutlarıyla, Malatya'nın kalbinde bir yıldız gibi parlayacak, ticaretine ve istihdamına damga vuracak olan bu eserimizin şimdiden şehrimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Bakırcılar Çarşımızı, Kuyumcular Çarşımızı, Şire Pazarı'nı ve Yüzüncü Yıl gibi diğer önemli ticaret merkezlerimizi de hizmete açmak için büyük bir gayretle çalışıyoruz. Şehrimizin önemli manevi değerlerinden olan Söğütlü ve Yeni camilerimizde aslına uygun biçimde yeniden inşa ediyoruz. Camilerimizin minarelerinden ezan seslerini yeniden duymayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Valilik binamızda tamamlandı, Ağustos ayında hizmet vermeye başlayacak" dedi.

"Anadolu'nun en büyük inşa seferberliği"

6 Şubat 2023 depremlerinin ardından başlatılan konut seferberliğinde büyük mesafe kat edildiğini ifade eden Bakan Kurum, "6 Şubat 2023'te sadece asrın değil, bin yıllık Anadolu tarihimizin en büyük felaketini yaşamıştık. İnanın her aşamada; yeni yuvaların projelerini çizerken de temellerini atarken de anahtarlarını verirken de afetzede kardeşlerimizin hep yanında olduk. Anadolu coğrafyasının gördüğü en büyük inşa seferberliğini başlattık. 'Yuvasına kavuşmayan kimseyi bırakmayacağız' dedik. 'Bir olacağız, birlik olacağız ve birlikte güçlü yarınlara ulaşacağız' dedik. Verdiğimiz bu sözü asla yere düşürmedik. Bu şuurla geçtiğimiz Eylül ayından bu yana teslim ettiğimiz konutlarımızın üzerine tam 150 bin yeni yuva daha ekledik ve bugün 250 bin konutu aştık. Bugün 250 bin yuvamızda milyonlarca kardeşimiz güvenle yaşıyor, açtığımız on binlerce dükkanda esnafımız helal ekmeğini kazanıyor. Bölgenin büyük bölümünde ekonomimiz o afetle gelen olumsuz etkiden sıyrılıyor güçleniyor, biz de bu durumdan dolayı mutlu oluyoruz, huzur buluyoruz. Şimdi evlerimize ve dükkanlarımıza dair yeni bir aşamaya daha geçiyoruz" ifadelerini kullandı.

"300 bininci konutun anahtarını Malatya'da teslim edeceğiz"

Ağustos ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 300 bininci konutun anahtarının da Malatya'da sahiplerine teslim edileceğini kaydeden Bakan Kurum, " Kahramanmaraş'ta Cumhurbaşkanımız ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile 250 bininci konutumuzun anahtarlarını teslim ettik. İnşallah 300 bininci konutumuzun anahtarını da burada, Malatya'mızda sahiplerine sunacağız. Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle önümüzdeki ay törenimizi yapacağız. Ben şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

6 Şubat 2023 depremlerinin ardından başlatılan konut seferberliğinde büyük mesafe kat edildiğini ifade eden Bakan Kurum, "Hep söylediğim gibi çok kapsamlı, üzerine çokça düşünülmüş, bilimi, çevreciliği, tarih ve kültürümüzü koruma bilincini en yüksek seviyede ortaya koyan bir şehircilik stratejisiyle çalışıyoruz. Şu anda deprem bölgesinde, saatte 23, günde 550 konut yapıyoruz. Bu hızla yılsonuna kadar hedeflerimize ulaşacağız. 11 ilimizde 453 bin bağımsız bölümü teslim etmiş olacağız. Malatya'mızda şu ana kadar, teslim edilen 36 bin yeni yuva ve iş yerini sayısını söz verdiğimiz gibi yıl sonunda 80 bine çıkaracağız. Deprem bölgesinde gezdiğimiz her sokakta vatandaşlarımızın gözlerindeki umudu görüyoruz. Onlar bize 'Allah razı olsun' dediğinde inanın tüm yorgunluğumuz gidiyor" dedi.

"(Muhalefete) Siz önce aynaya bakın, yıl sonuna kadar 11 ide 435 bin vatandaşımızın konut ve iş yerleri teslim edilecek"

Muhalefetin deprem bölgesinde yapılan çalışmaları görmezden geldiğini ifade eden Bakan Kurum, "Maalesef bir de bu kadar emeği, yapılan işi görmezden gelen bir muhalefet var. Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel nihayet deprem bölgesini hatırlayıp buraya gelmiş. Gerçi zahmet edip ne yapılan konutları görmüş, ne bir vatandaşımızı dinlemiş. Otobüsün üstünden konuşmuş, iftiralar atmış, gitmiş. Açıkçası Özgür Özel'in deprem bölgesine dair söylediği sözlere ve yalanlara artık hayret etmiyoruz. Cumhurbaşkanımıza ve bize dönük ne iftiralar atıyor ama umursamıyoruz. Bizi üzen 11 ilin dağında taşında, yeni evler 1 saat daha erken bitsin diye canını dişine takan, 200 bine yakın mühendisimizin, mimarımızın, işçimizin hakkının yenmesidir. Özel'in iftiraları, onların emeğine karşı büyük haksızlıktır. Depremzede kardeşlerimize saygısızlıktır. Söz verdiğin halde 11 ilde tek bir konut yapmayacaksın, sonra çıkıp utanmadan binlerce emekçi kardeşimin alın teriyle, emeğiyle dalga geçeceksin. Siz önce aynaya bakacaksınız! Elinizde bir sürü belediyeniz var. Bu belediyelerin bir çoğunu 2 dönemdir yönetiyorsunuz. Yüzbinlerce konut yapacağız, hatta bir bölümünü bedava vereceğiz dediniz. Niye yapmadınız. Bırakın konut yapmayı, belediyenin en basit görevi olan çöpleri bile toplayamadınız. Sadece baklava kutularından çıkan parayla bile onlarca konut yapardınız. Siz gidin söz verip paralarını alıp İzmir'de kooperatif kurarak konut yapacağız diyerek kandırdığınız vatandaşlarımıza hesap verin. Açıkça söylüyorum, Özgür Özel sana buradan ekmek çıkmaz. Biz milletimize verdiğimiz sözleri daha önce nasıl yerine getirdiysek Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu konutları size rağmen yapacağız Malatya eskisinden daha güçlü ve huzurlu olacak. Milletimize verdiğimiz sözleri tutacağız ne söylediysek o sözlerin arkasında duracağız inşallah yıl sonuna kadarda depremde etkilenen 11 ide 435 bin vatandaşımızın konut ve iş yerleri teslim edilecek" ifadelerini kullandı.

"Konut ödeme planlarında vatandaş zorlanmayacak"

Bakan Kurum, hak sahiplerinin ödeme planlarına ilişkin de açıklamalarda bulundu. Daha önceki afet bölgelerinde olduğu gibi burada da vatandaşı zorlamayan bir ödeme planı uygulanacağını ifade eden Kurum, "Devletimiz bugüne kadar yaşanan her afette, zor günde milletinin yanında olmuştur. Bundan sonra da olmaya devam edecektir. Tüm vatandaşlarımız müsterih olsun, bugüne kadar onların istemediği bir adım atmadık, atmayız. Vatandaşımızı zora sokacak hiçbir şey yapmadık, yapmayız. Bugüne kadar yaptıklarımız da bunun teminatıdır. Van depreminde, İzmir, Elazığ, Malatya depremlerinde yapılanlar ortada. Bakın İzmir depreminden sonra 3+1 konut alan hak sahipleri bugün aylık bin 620 TL taksit ödüyor. Elazığ depreminden sonra 3+1 konut alan hak sahipleri şu anda bin 356 TL taksit ödüyor. 2020'de Giresun'da meydana gelen sel felaketinden sonra 3+1 konut alan hak sahipleri aylık bin 460 TL taksit ödüyor. Muhalefet bunca işi emeği görmeyecek ellerinden gelen tüm yalanı iftirayı ortaya atacak. Devletimiz afetzedelere ne söz verdiyse yapacaktır. Depremzede vatandaşlarımız aidat öder gibi ödemesini yapacak. Milletimiz müsterih olsun biz bugüne kadar milletimizin istemediği hiçbir şeyi yapmadık" diye konuştu. - MALATYA