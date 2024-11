Bakan Kurum: Deprem bölgesini istismar malzemesi yapmaya çalışanlara müsaade etmedik

Politika

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Deprem bölgesini, kirli siyasetin istismar malzemesi yapmaya çalışanlara asla müsaade etmedik, etmiyoruz" dedi.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Adıyaman'a gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ilk olarak Adıyaman Valisi Osman Varol'u ziyaret etti. Daha sonra kentte meydan ve ticaret merkezinin temel atma törenine katılan Kurum'a ziyaretleri sırasında Vali Osman Varol, milletvekilleri, belediye başkanları ve STK temsilcileri eşlik etti. Bakan Kurum, son olarak İl Koordinasyon Toplantısı'na katılarak burada açıklamalarda bulundu.

'DEPREM BÖLGESİNİ AKSATMIYORUZ'

Bakan Kurum, Türkiye'de ve bölgede her ne olursa olsun deprem bölgesindeki çalışmaları aksatmadıklarını ifade ederek, kentte yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Kurum, "Adıyaman'da sadece konutlarımızı yapmıyoruz. Milletimizin hatıralarıyla dolu tüm mekanları, mazideki o asil konumlarına yeniden kavuşturmak için de özel bir çaba içerisindeyiz. Adıyaman Meydan Projemizi de bu anlayışla ihya ediyoruz. Buradaki Kent Meydanı ve Cami Çevresi Çarşı Projelerimizi hızla tamamlayarak; toplam 757 ofis ve dükkanımızı Adıyaman'ımıza kazandıracağız. Yine; Eski Hükümet Konağı'nın bulunduğu alanda da; Ocak ayı içerisinde ticari ünitelerimizin teslimlerine başlayacağız. İnşallah burası da meydan projemizle beraber, Atatürk Caddesi'ne canlılık katacak, Adıyaman'ın cazibe merkezi olacak. Bunların yanında, Örenli Mahallemizdeki 500 kişilik, İndere'deki 2 bin kişilik camilerimizde ve Ulu Camimizde; ezan seslerinin yeniden yükselmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Adıyaman'ımız için ürettiğimiz tüm bu projeler, ayrı ayrı eserler değil; tam aksine birbirini tamamlayan bir bütünün parçalarıdır. Yani Ulu Cami'de namazını kılan bir kardeşimiz, cadde boyunca yürüyerek, adeta bir tarih ve kültür yolculuğuna çıkacak. Buradaki dükkanlarda alışverişini yapacak, sonra kütüphanesine giderek oradaki eserlerden istifade edecek. Ardından müzeyi gezecek ve gençlik merkezinde keyifle vakit geçirecek. Yani benim Adıyamanlı kardeşim, yeşilin, tarihin ve kültürün içerisinde yolculuğa çıkacak; Adıyaman'ın güzelliğini hissedecek, mutlu olacak, huzurlu olacak. Biz aslında bu eserleri yaparken; sadece depremin yıktıklarını yeniden yapmıyoruz. Şehirlerimizi, yepyeni bir vizyonla geleceğe hazırlıyoruz. Devletimizin gücüyle, deprem bölgesinin neye ihtiyacı varsa onu karşılamak için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Ülkemizde ve bölgemizde ne olursa olsun, deprem bölgesiyle ilgili çalışmalarımızı aksatmıyor, daima afetzede kardeşlerimizin yanında duruyoruz" dedi.

'DEPREM ÜZERİNDEN SİYASET YAPILMASINA MÜSADE ETMEYECEĞİZ'

Deprem üzerinden bölgede siyaset malzemesi yapılmasına müsaade etmediklerini aktaran Kurum, "Deprem bölgesini, kirli siyasetin istismar malzemesi yapmaya çalışanlara asla müsaade etmedik, etmiyoruz. Kim hangi gündem peşinde koşarsa koşsun, biz emekçi kardeşlerimizle, Adıyaman'da, İndere'de koşturmaya devam ediyoruz. Kim hangi hesabın içerisinde olursa olsun; biz yuvalarımızı 1 gün daha erken teslim etmek için çabalıyoruz. Milletimizin bizlerden, devletten, siyasilerden beklentisi hizmettir, eserdir, icraatır. ve milletimiz, herkesten de bu hassasiyeti beklemekte; birlik beraberlik duruşunu istemektedir. Bakın biz bu ülkede, Türk'ü ile Kürt'ü ile Laz'ı ile Çerkez' ile Arabı ile her inançtan insanımızla, her görüşten kardeşimizle; biriz, beraberiz, huzurluyuz. Bu huzuru bozanlarla yol yürüyenlere, insanımızı tedirgin eden gündemlerin peşinde koşanlara diyoruz ki; gelin hepimiz, Türkiye'nin birliğine destek olalım. Gelin, ayrıştırıcı değil birleştirici olalım; ayrılık ve bölücülük ateşini değil, dostluk ve kardeşlik bahçesini büyütelim. Şunu asla unutmayalım, bu devlet bugüne kadar ayrılıkçılığa ve bilhassa teröre karşı en kararlı mücadeleyi yapmış bir devlettir. Memleketin dağında da, düzünde de, yerin üstünde de altında da, her nerede terör varsa, bu devlet gider o terörü kaynağında bitirir. Sen, mecliste demokrasiye barikat kursan da bitirir, otobüsün üzerinden hukuka parmak sallasan da bitirir, milleti tehdit etsen de bitirir, bağırıp çağırsan da bitirir. Bir konunun daha altını önemle çiziyorum. Biz inanıyoruz ki; bu vatanı seven, bu milleti seven, yavrularımız için kaygı taşıyan hiç kimse; deprem bölgesini göz ardı edemez, deprem bölgesine gözlerini kapatamaz. Gelin hep birlikte Adıyaman'ın, Maraş'ın, Hatay'ın derdiyle dertlenelim. Gelin hep birlikte, Malatya'nın, Gaziantep'in, Kilis'in yarasına merhem olalım. Depremzede kardeşlerimiz şu konuda müsterih olsunlar. Biz gerçek işimizden, gerçek gündemimizden, deprem bölgesinden asla taviz vermiyoruz, vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Bakan Kurum, konuşmalarının ardından Adıyaman Meydan ve Çarşı Projesi için temel atma programında butonuna bastı.