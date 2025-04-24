İstanbul'da 1756 Deprem Hasar İhbarı - Son Dakika
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Politika

İstanbul'da 1756 Deprem Hasar İhbarı

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Bakan Kurum: "İstanbul, Bursa, Balıkesir, Tekirdağ ve Yalova'daki vatandaşlarımızdan toplamda bin 756 hasar ihbarı aldık" "İstanbul'daki ihbarların yüzde 80'i Avrupa Yakası'nda toplanıyor, yüzde 20'si Anadolu Yakası'ndan geliyor" "İstanbul'un en büyük gerçeği depremdir, acilen cevap...

24.04.2025 22:54  Güncelleme: 23:00
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Bakan Kurum: " İstanbul, Bursa, Balıkesir, Tekirdağ ve Yalova'daki vatandaşlarımızdan toplamda bin 756 hasar ihbarı aldık"

"İstanbul'daki ihbarların yüzde 80'i Avrupa Yakası'nda toplanıyor, yüzde 20'si Anadolu Yakası'ndan geliyor"

"İstanbul'un en büyük gerçeği depremdir, acilen cevap verilmesi gereken sorunu depremdir"

İSTANBUL - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İstanbul, Bursa, Balıkesir, Tekirdağ ve Yalova'daki vatandaşlarımızdan toplamda bin 756 hasar ihbarı aldık. İstanbul'daki ihbarların yüzde 80'i Avrupa yakasında toplanıyor, yüzde 20'si Anadolu yakasından geliyor" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Silivri Merkezi meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremle ilgili son duruma ilişkin AFAD Koordinasyon Merkezinde açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, "Mobil araçlarımızla, sahadaki ekiplerimizle İstanbul'un hemen her noktasına ulaşarak arkadaşlarımız yoğun bir şekilde sahada çalışmalarını yapıyor. Şu ana kadar İstanbul, Bursa, Balıkesir, Tekirdağ ve Yalova'daki vatandaşlarımızdan toplamda bin 756 hasar ihbarı aldık. İstanbul'daki ihbarların yüzde 80'i Avrupa Yakası'nda toplanıyor, yüzde 20'si Anadolu Yakası'ndan geliyor. En çok ihbarlar ilçelerimizden ilk üçü Avcılar, Esenler ve Bahçelievler ilçelerimizden, diğer ilçelere nazaran daha fazla ve yoğun talep geldi. Oradaki Kaymakamlıklarımızla ve AFET Koordinasyon merkezlerimizle süreci yönetiyoruz" diye konuştu.

"İstanbul'un 39 ilçesi ve 963 mahallesinde saha çalışmaları süratle devam ediyor"

İhbarların çoğunluğunda herhangi bir hasarın oluşmadığını söyleyen Kurum, "Bu ihbarların bin 467'sinde herhangi bir hasar oluşmadığını gördük, bu deprem sebebiyle herhangi bir yapı hasarı oluşmadı. Toplamda 83 binamızın da az hasarlı olduğunu tespit ettik. Sabah da ifade ettiğim gibi, hasar tespit personelimiz İstanbul'un 39 ilçesi ve 963 mahallesinde saha çalışmalarına, süratle devam ediyor. Ekip sayımızı hızla arttırıyor ve Anadolu'daki dört bir yanından İstanbul'daki, bu tespiti yapmak için gelmeye devam ediyor. İstanbul'daki 28 bin 538 kamu yapısına dair tespitlerimiz devam ediyor. 36 öğrenci yurduna dair tespitlerimizi yaptığımızı ve bu yurtlarla ilgili herhangi bir risk bulmadığımızı, ifade etmiştim. Şuanda arkadaşlarımız hastanelerimizi de hızlı bir şekilde tarıyor. Bir taraftan vatandaşlarımızdan gelen talepleri incelerken diğer taraftan kamunun yoğun bir şekilde kullandığı alanları hem ilgili bakanlıklarımız hem de bizler yerinde tespit etmeye çalışıyoruz" dedi.

Elde edilecek saha tarama sonuçlarına göre dönüşüm projelerini geliştireceklerini kaydedin Bakan Kurum, "İstanbul genelinde yaptığımız bu hasar tespit çalışmasından çıkan sonuçlar, önceden bu yana sayılarını sürekli paylaştığım 'İstanbul Risk Tespit Raporu' muzu güncelleyecek. Bu bizim için gerçek bir veri olacak. Yapacağımız tüm dönüşüm projelerine de, altlık olacak, temel teşkil edecek. Bu manada tespitlerimizi İstanbul adına, İstanbulluların geleceği adına çok çok önemsiyoruz. Buradan, sahadan aldığımız verileri ilçe ilçe, mahalle mahalle inceleyeceğiz ve gerçekten bir alanda yoğunlaşmış mı, orada zeminle ilgili binalarla ilgili hangi riski teşkil ediyor, detaylı bir şekilde inceleyeceğiz" şeklinde konuştu.

"İstanbul'daki yapı stoğunun bir dakika bile kayba tahammülü yoktur"

İstanbul'un en büyük gerçeğinin deprem olduğunu vurgulayan Kurum, "Acilen cevap verilmesi gereken sorunu depremdir. İstanbul'umuzu deprem dönüşümünün kalbidir ve sorun, problem asla ve asla ertelenemez. İstanbul'daki yapı stoğunun bir dakika bile kayba tahammülü yoktur. Devletimiz 2012 yılından beri, bu manada tüm imkanlarını milleti için seferber etmiş, İstanbul'u depreme hazırlamak için çalışmaktadır. Çünkü şunu çok iyi biliyoruz ki, bu dönüşümü yapmazsak, binalarımızı sağlam hale getirmezsek İstanbul'un geleceği tehdit altıdandır, annelerimizi, yavrularımızın istikbali risk altındadır. Vakit daralmakta, İstanbul günden güne sıkışmaktadır. Bunu bilim insanlarımızı ve hocalarımız söylüyor. ve Allah korusun İstanbul depremi herhangi bir afet değil, Türkiye'nin bağımsızlığını dahi tehlikeye düşürecek bir mili güvenlik meselesidir" şeklinde konuştu.

İstanbul için seferberlik vaktinin geldiğini aktaran Bakan Kurum, "Artık seferberlik vaktidir. 16 milyon İstanbullunun canının ve geleceğinin söz konusu olduğu bir yerde, başka hiçbir gündeme yer yoktur ve olamaz. Bugün hep birlikte, can kaybımızın olmadığı, yaralımızın olmadığı ve binalarımızın yıkılmadığı bir depremi yaşadık. Bu hepimiz için bir uyarı ve bu uyarıyı birlikte dikkate almak zorundayız. Milletimizle el ele, İstanbul'da tek bir riskli konut bırakmayana kadar çalışma zamanıdır. Belediyelerimizden gelen tüm talepleri değerlendirmeye devam edeceğiz. İstanbul'un dönüşüm seferberliğini sürdürmeye ve bir taraftan sosyal konut yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika İstanbul'da 1756 Deprem Hasar İhbarı - Son Dakika

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