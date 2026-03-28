Bakan Kurum: Sıfır Atık bir tercih değil, bir mecburiyettir

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Sıfır Atık bir tercih değil, bir mecburiyettir.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Sıfır Atık bir tercih değil, bir mecburiyettir. Biz Türkiye olarak bu düşüncemizi sadece bireysel çabalarla değil, kurumsal ve toplumsal seferberlikle destekledik. COP31 sürecinde Türkiye olarak attığımız adımların, sadece kendi ülkemizle sınırlı kalmaması; komşu ülkelerden Afrika'ya, Asya'dan Latin Amerika'ya kadar yayılarak fark yaratması için çabalayacağız" dedi.

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ABD'de 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü Anma Programı'na katıldı. BM binasında düzenlenen gıda israfı temalı programa, BM Genel Kurulu 88'inci Oturumu Başkan Yardımcısı Büyükelçi Abdulaziz Alwasel, Politikadan Sorumlu BM Genel Sekreter Yardımcısı Guy Ryder, Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 İklim Değişikliği Üst Düzey Şampiyonu Samed Ağırbaş, Birleşmiş Milletler Çevre Programı İcra Direktörü Inger Andersen, Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) İcra Direktörü Anacláudia Rossbach da katılım sağladı. Programın başında Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in video mesajları yayınlandı.

'SIFIR ATIK VE İKLİM KRİZİYLE MÜCADELEDE ATILAN ADIMLAR, YARININ DÜNYASINI ŞEKİLLENDİRECEK'

Programda konuşan Bakan Kurum, Sıfır Atık Günü Anma Etkinliği'ne ilişkin şunları söyledi:

"Bugün burada, sadece bir etkinlik için değil; insanlığın geleceğine sahip çıkmak için, doğaya ve kaynaklarımıza saygıyı hatırlamak için bir aradayız. Çünkü hepimiz biliyoruz ki, Türkiye'nin Sıfır Atık ve iklim kriziyle mücadelede attığı adımlar, yarının dünyasını şekillendirecek. Şurası çok açık. Tüketim alışkanlıklarımız değişmeden, geleceğimizi korumamız mümkün değil. Bugün ürettiğimiz atık miktarı, doğanın kendi kendini yenileme hızını aşmış durumda. Artık mesele sadece üretmek değil, nasıl tükettiğimiz. İşte Sıfır Atık tam bu noktada devreye giriyor. Çünkü Sıfır Atık; israfı reddeden, kaynağı koruyan, geleceği önceleyen bir harekettir."

'KISA SÜREDE MİLYONLARCA İNSANA DOKUNAN BİR DÖNÜŞÜM BAŞLATTIK'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sıfır Atık Hareket ile ilgili "Bu anlayışı bir politika değil, seferberlik olarak ele aldık" sözlerini hatırlatan Bakan Kurum, "Türkiye olarak kısa sürede milyonlarca insanın hayatına dokunan, alışkanlıkları değiştiren toplumsal bir dönüşümü başlattık. Çünkü doğamız yoruldu. Kaynaklarımız azaldı. Dengemiz bozuldu. Bakın, sadece 2022 yılında bile, yaklaşık 1 milyar ton gıda, yani toplam gıdanın beşte birini israf etmişiz. Sadece gıda israfının azaltılması bile; çok yüksek etki bırakabilecek bir iklim çözümü olarak önümüzde duruyor. Yani hala bir şansımız var. ve o şans, biziz. Bizim irademiz, bizim tercihlerimiz, bizim attığımız adımlar" diye konuştu.

'BEN DE YAPABİLİRİM' BİLİNCİNİ OLUŞTURDUK'

Sıfır Atık Hareketi'nin başladığı 2017 yılından bu yana elde edilen kazanımları anlatan Bakan Kurum, şöyle devam etti:

"Sıfır Atık bir tercih değil, bir mecburiyettir. Biz Türkiye olarak bu düşüncemizi sadece bireysel çabalarla değil, kurumsal ve toplumsal seferberlikle de destekledik. Bugün Türkiye'de, 205 bin nokta Sıfır Atık Yönetim Sistemiyle donatılmış, geri kazanım oranımız yüzde 36'ya yükselmiş durumda. İnanın, toplumun her kesiminde, özellikle de genç ve çocuklarda bir zihniyet değişimini gerçekleştirdik, 'Ben de yapabilirim' bilincini oluşturduk. ve bunun sonuçlarını da memnuniyetle tespit ettik. 74,5 milyon ton atığı geri kazandık. 553 milyon ağacın kesilmesine engel olduk. 150 milyon ton karbon salınımını engelledik."

'SADECE SÖZLE KALMAYACAK, EYLEME GEÇMENİN YOLUNU ARAYACAĞIZ'

Emine Erdoğan'ın "Türkiye, ortak evimize karşı hissettiği yüksek sorumluluk şuuruyla, Sıfır Atık uygulamasına geçmek isteyen tüm milletlere rehber olmalıdır" sözlerinin önemine vurgu yapan Bakan Kurum, "Rehber olmalıyız, çünkü Pakistan'da bir okul atıkları ayrıştırırsa, Afrika'da bir köy temiz suya ulaşır. Eğer Endonezya'da bir ada deniz temizliği yaparsa, Karayipler'deki mercan resifleri yeniden canlanır. Eğer Almanya'da bir işletme Sıfır Atık sistemi kurarsa, Asya'daki şehirlerde hava ve su kalitesi yükselir. Şimdi küresele dair, insanlığa dair bu anlayışımızı yeni bir safhaya taşıyoruz. COP31'e ev sahipliği yapıyor, başkanlık ediyoruz. Hedefimiz, küresel çapta iklime somut katkılar sağlamak, uluslararası iş birliğini güçlendirmek ve Sıfır Atık bilincini tüm dünyada yaygınlaştırmaktır. COP31 sürecinde Türkiye olarak attığımız adımların, sadece kendi ülkemizle sınırlı kalmaması; komşu ülkelerden Afrika'ya, Asya'dan Latin Amerika'ya kadar yayılarak fark yaratması için çabalayacağız. Sadece sözle kalmayacak, eyleme geçmenin yolunu arayacağız. Kimseyi geride bırakmadan daha adil bir dünya düzeni için, 'Ortak Evimiz Dünyamız için artık hareket zamanı' diyeceğiz. İklim değişikliğine karşı artık tolerans sıfır. Sıfır noktasına gelmiş durumdayız. Bunun bilinciyle COP31'de Antalya'da tüm dünyaya en güçlü mesajı vereceğiz." ifadelerini kullandı.

'HAREKETE GEÇME ZAMANI GELDİ DE GEÇİYOR'

Bakan Kurum, bu yıl Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek COP31 zirvesi için katılımcıları Antalya'ya davet ederek, şu sözleri dile getirdi:

"Savaşların, acıların, dramların yaşanmadığı bir dünya için, barışın ve adaletin hakim olduğu yarınlar için; daha temiz bir çevre, daha yaşanabilir bir dünya için artık bekleme lüksümüz yok. Harekete geçme zamanı geldi de geçiyor. Biz, Sıfır Atık yaklaşımıyla, COP31 boyunca, gıda israfının önlenmesine dair tüm yenilikçi sistemleri ve somut taahhütler geliştirilmesini sonuna kadar destekleyeceğiz. Bugün attığımız her adım, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın geleceğini belirleyecek. Biz, insanlığın sesi ve eylemin öncüleriyiz. Ben bu duygularla; Saygıdeğer Emine Erdoğan'ın bir vicdan ve gönül inisiyatifi olarak insanlığa armağan ettiği Sıfır Atık Hareketi'nin, tüm insanlığın mutluluğuna katkı sunduğu çok daha güzel günlerde buluşma dileğiyle diyorum."

Kaynak: DHA

