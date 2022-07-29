Bakan Kurum: 2023 seçimleri kritik bir kavşak noktası (3)

BAKAN KURUM, TARİHİ ÇARŞI VE HANLAR BÖLGESİNİN İLK TAŞINI KOYDU

Bir dizi ziyaret ve açılış gerçekleştirmek üzere Bursa'da bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nde düzenlenen toplu açılış törenine katıldı. Video konferans yoluyla, Yıldırım ilçesinde bulunan Mevlana 7'nci Etap Kentsel Dönüşüm Projesi ile Osmangazi ilçesinde yapımı tamamlanan Hamitler Macera Parkı'nın açılışını gerçekleştiren Bakan Kurum, Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Projesi'nin ilk kilit taşını da yerleştirdi.

Tarihi Çarşı ve Hanlar Projesi çerçevesinde, 'Yeşil Bursa Tarihi Mirasıyla Geleceğe Taşınıyor' programında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bursa'nın güzel yarınları için bugün toplam yatırım bedeli 2 milyar lira olan, 3 bin 689 konut ile 541 dükkanın bulunduğu 6 projemizin temelini atıyor, anahtar teslimlerini yapıyor, 15 projemizin de açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu çerçevede, büyükşehir belediyesi ve TOKİ Başkanlığı'yla birlikte, Yıldırım Mevlana Mahallemizde 7'inci etapta kentsel dönüşüm çerçevesinde inşa edeceğimiz 644 konut ve 177 dükkanın, Kestel'de kent meydanı ve meydan altı kapalı otoparkın, Yenişehir'de Osmangazi Meydanı'nın, Büyükorhan'da atık su arıtma tesisiyle birlikte toplam 1 milyar 43 milyon liralık eserlerimizin temellerini atıyoruz. Durmuyor, Harmancığa uzanıyor, millet bahçemizin ve 22 kilometre uzunluğunda içme suyu hattımızın açılışını gerçekleştiriyoruz. Yine Gemlik'e uzanıyoruz. 432 konut ve 12 dükkanın, Orhangazi'de 292 konut, 2 dükkan ve caminin, Orhaneli'nde 148 konutun anahtarlarını teslim ediyoruz. Osmangazi'yi unutmuyoruz. Tam bin 769 konut ve 202 dükkanı hemşerilerimize teslim ederken, gençlerimize Osmangazi Belediyesi'nin kazandırdığı Hamitler Macera Parkımızı armağan ediyoruz. Bursa'nın gözbebeği Yıldırım ilçemizde yemyeşil Balaban mesire alanını ve Değirmenlikızık Osmanlı Çarşısı'nı ilçemize kazandırıyoruz. Kestel'de cadde ve sokaklarımızı en güzel şekilde dizayn ettik. Keles'in en önemli ihtiyacı olan içme suyu arıtma tesisini hizmete alıyoruz. Büyükorhan'da 41 kilometre uzunluğunda yağmur suyu inşaatını tamamladık. Yine Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafakemalpaşa'nın adını taşıyan ilçemizde güneş enerji santralinden 404 iskan konutuna, 150 adet işletmeden, okul, cami ve altyapı yatırımlarına onlarca projemizi hizmete aldık. Karacabey'de güneş enerjisi santralinden oluşan toplam 628 milyon liralık eserimizin de açılışını gerçekleştiriyoruz. Ağustos ayında inşallah Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini milletimizle paylaşacak" diye konuştu.Osmangazi Sıcaksu bölgesinde 690 konut ve 92 dükkanın çalışmalarına Eylül itibariyle başlanacağını söyleyen Bakan Kurum, Yıldırım ilçesi Mevlana Mahallesi'nde de vatandaşların yüzde 90'ı ile anlaşma sağlandığını, 8'inci Etapta 601 konutluk projeye başlanacağını belirtti. Kentsel dönüşümde yeni bir döneme girildiğini söyleyen Bakan Kurum, "Belediyelerimizin İller Bankası'ndan aldıkları kredilerin faizinin yarısını biz karşılıyoruz. Bu kararla birlikte artık belediyelerimiz dönüşümü çok daha rahat yapacak, hızlı yapacaklar" dedi.Bursa'da han, bedesten ve çarşıların yer aldığı Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nin tekrar gün yüzüne çıkarılması çerçevesinde 2 yıl önce ilk adımı attıklarını belirten Bakan Kurum, "Sizlere hayalimizi anlattık ve bir söz verdik. Bu tarihi bölgeye zarar veren, başta il müdürlüğümüzün hemen yanındaki 24 katlı Tower Plaza'yla beraber tam 37 binayı tamamen yıktık. Şimdi etrafını tamamen açtığımız bu alanda, tam 500 milyon liralık bir yatırım gerçekleştirdik. Projemiz ile Bursa'mızın tarihi kimliğini ön plana çıkaracak, Pirinç Han ve İpek Han gibi tarihi hanlarımızın görünürlüğünü artıracağız. Proje çerçevesinde toplam 2 bin metrekare büyüklüğünde 3 adet meydan, 19 bin metrekare açık ve yeşil alan, yer altında 12 bin 500 metrekare kapalı otopark yer alacak. Biz taş üstüne taş koyanların yolundayız. Birileri gibi milletin önüne, milletin işlerine, milletin hedeflerine taş koyanlardan olmadık" dedi.Bünyesinde 14 han, bir bedesten, 13 açık çarşı, 7 üstü örtülü çarşı, 11 kapalı çarşı, 4 pazar alanı, 21 cami, 177 sivil mimarlık örneği yapı, bir okul ve 3 türbenin bulunduğu Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Projesi'nin kamulaştırma ve uygulama projesi ile birlikte 500 milyon liraya mal olacak.'BURSA'DAN HODRİ MEYDAN DİYORUZ'Konuşmasında 2023 seçimlerinin önemine dikkat çeken Bakan Kurum, şöyle konuştu:

"Bu seçimler; ehliyet ile kifayetsizliğin, nitelik ile yetersizliğin, çalışkan ile tembelin seçimidir. Bu seçimler; güçlü bağımsızlık ile taşeronluğun, söz söyleyen yerine söz dinlemeyi tercih edenlerin, cesurlar ile kaçak güreşenlerin mücadelesidir. Biz buradayız ve diyoruz ki; 'Rüzgar olsanız şu ulu çınarın yaprağını bile sallayamazsınız!' Varsın küresel odaklar size masa açsınlar, varsın Türkiye düşmanları sizinle aynı dili kullansınlar, varsın millete husumetli olanlar sizinle yan yana dursunlar. Bize aziz milletimiz yeter, bize Türkiye yeter, bize Bursa yeter. Bursa'dan hodri meydan diyoruz; Kurduğunuz oyunlar boşa çıkacak, büyükelçilerin masasında yaptığınız hesaplar çarşıda bozulacak, yanlış hesabınız mutlaka sandıktan dönecektir. Aziz milletimiz büyük Türkiye'nin mimarı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nı rekor bir oyla destekleyerek sizlere gereken cevabı sandıkta verecektir."

Esra TÜRKER- Semih ŞAHİN/ BURSA,