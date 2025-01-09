Bakan Kurum: Umutsuzluğa Yer Yok, Eser Vermeden Destek Beklemeyin - Son Dakika
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Politika

Bakan Kurum: Umutsuzluğa Yer Yok, Eser Vermeden Destek Beklemeyin

Bakan Kurum: Umutsuzluğa Yer Yok, Eser Vermeden Destek Beklemeyin

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Siyasette millete hizmet etmeden teveccüh bekleme, eser vermeden destek bekleme devri artık sona ermiştir.

09.01.2025 17:37  Güncelleme: 17:40
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ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Siyasette millete hizmet etmeden teveccüh bekleme, eser vermeden destek bekleme devri artık sona ermiştir. Depremzede kardeşlerimize umutsuzluk vermeye çalışarak hizmetleri, buradaki eserleri gölgeleme dönemi de artık tamamen kapanmıştır. Çok açık söylüyorum. Türkiye'nin istikbalinde, umutsuzluğa yer olmadığı gibi umutsuzluk siyasetine de asla ve asla yer yoktur" dedi.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Kahramanmaraş'a gelen Bakan Kurum, 'Kapalı Çarşı ve Toptancılar Sitesi Yenileme Töreni'ne katıldı. Programa Bakan Kurum'un yanı sıra TOKİ Başkanı Levent Sungur, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, milletvekilleri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Programda konuşan Bakan Kurum, Kahramanmaraş için önemli bir mekanın temelinin atıldığını ve burada verdikleri bir sözü daha tuttuklarını söyledi.

'SÖZÜMÜZÜ TUTUYORUZ'

Bu eserin esnaf için hayırlı olmasını dileyen Bakan Kurum, "Kahramanmaraş için önemli iki mekanın birisi özellikle Kapalı Çarşımız ve Toptancılar Sitemizin temel atma törenini inşallah bugün gerçekleştireceğiz. Tabii bu şehrin evlatları, 6 Şubat 2023 tarihinde belki de bu topraklarda meydana gelmiş en büyük afeti yaşadılar. O günden bu yana Kahramanmaraşlı kardeşlerimizle yedinci kez kucaklaşıyoruz. Hepinize bir önceki buluşmamızda, Maraş'ta tarihi bir ihya projesinin başlayacağının sözünü vermiştik. Bir sonraki gelişimizde Kapalı Çarşımızın yapım töreninde buluşacağız demiştik. İşte bugün tören meydanındayız. Verdiğimiz her sözü tuttuğumuz gibi bu sözümüzü de tutuyoruz. Toptancılar Sitemizin yenileme çalışmalarına başlıyoruz" dedi.

'YENİ YENİ YERLEŞİM ALANLARI KURUYORUZ'

Bakan Kurum, "Sizlere 2024 yılı sonunda 200 bin yuvamızı bitirip, teslim edeceğimizi söylüyorduk. Çok şükür şu ana kadar bu rakamı da aşma başarısını gösterdik. İnşallah kısa bir süre sonra yine Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 201 bininci yuvamızın anahtarlarını vatandaşlarımıza teslim etmenin haklı, mutluluğunu, gururunu yaşayacağız. Maraşlılar bilsin ki şehrimizde sizlere söz verdiğimiz tüm konukları inşası başlamış durumda. Allah'ın izni ile yine milletimizin destekleriyle, dualarıyla 2025 yılı sonuna geldiğimizde, Maraş'ta söz verdiğimiz 74 bin 187 evimizi, iş yerimizi bitirip Kahramanmaraş'ı kardeşlerimize teslim edeceğiz. Tabii burada yeni yeni yerleşim alanları kuruyoruz. Şimdiden emeği geçenlerin ellerine, yüreklerine sağlık diyorum. ve buradaki yüklenici firmalarımızdan da özel bir ricam var. Projemiz çok kıymetli, çok değerli, bizim için Kahramanmaraş için, o yüzden bize söz verdikleri tarihten daha önce teslim etmeyi Maraş halkı adına onlardan istiyorum, bekliyorum. Rica ediyorum" diye konuştu.

'GÖNÜL BİRLİĞİ YAPALIM, GÜÇ BİRLİĞİ YAPALIM'

Bakan Kurum, "Gittiğimiz her yerde onca acıya rağmen her kardeşinizim yüzünde vakarlı bir duruş görüyoruz. Devletimize güven görüyoruz. Mutlu günler için artık sayılı saatlerin sayıldığı bir zaman diliminde acıyı bölüşmek yerine buradaki umutları kırmak için, çalışanları, yapılanları takdir etmek yerine güneşi balçıkla sıvamaya çalışanları görüyoruz. Şurası çok açık, bir kesim, deprem kesimindeki yuvaların süratle teslim edilmesinden, şehirlerimizin hızla ayağa kalkmasından ciddi manada rahatsız olmaktadır. Ama şunu bilsinler altını çizerek ifade ediyorum. Siyasette millete hizmet etmeden teveccüh bekleme, eser vermeden destek bekleme devri artık sona ermiştir. Depremzede kardeşlerimize umutsuzluk vermeye çalışarak hizmetleri, buradaki eserleri gölgeleme dönemi de artık tamamen kapanmıştır. Çok açık söylüyorum. Türkiye'nin istikbalinde, umutsuzluğa yer olmadığı gibi umutsuzluk siyasetine de asla ve asla yer yoktur. Deprem bölgesinin geleceğinde karanlığa yer olmadığı gibi karanlık siyasete de yer yoktur. Gönül birliği yapalım, güç birliği yapalım. Gelin Adıyaman'ın Kahramanmaraş'ın, Hatay'ın derdiyle bir dertlenelim. Gelin Malatya'nın, Gaziantep'in, Kilis'in yarasına hep birlikte merhem olalım. Onlar milletin uzattığı bu eli tutsun veya tutmasın. Çok net söylüyorum. Hiç fark etmez. Aziz milletimizin yanındayız, kim hangi hesap içinde olursa olsun fark etmez. Milletimizin hizmetkarı olmaya devam edeceğiz. 6 Şubat sabahı buradaydık. Bugün buradayız. Yarın da evelallah burada olmaya devam edeceğiz. Tüm yuvalarımız kurulana, çarşılarımızdaki tüm dükkanlar açılana kadar deprem bölgesinden ayrılmayacağız. ve bu söz, öyle boş bir söz değildir. Bu söz bizim sözümüzdür. Bu söz 22 yıldır sözünü tutanlarındır. Bu söz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sözüdür" dedi.

Kaynak: DHA

İklim Değişikliği, İnsan Hakları, Murat Kurum, Politika, Deprem, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Kurum: Umutsuzluğa Yer Yok, Eser Vermeden Destek Beklemeyin - Son Dakika

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