Politika

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş: "Çocuklarımız reşit olduktan sonra devlet ile gönül bağı kopmayacak"

Kayseri'de Çocuk Evleri Sitesi Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımı ile açıldı

KAYSERİ - Kayseri'de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlanan Çocuk Evleri Sitesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla düzenlenen tören ile açıldı. Açılışta konuşan Bakan Göktaş, "Çocuklarımız reşit olduktan sonra devlet ile gönül bağı kopmayacak" dedi.

Düzenlenen açılış törenine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, protokol üyeleri, aileler ve çocuklar katıldı.

Çocukları toplumda oluşabilecek risklere karşı korumayı hedeflediklerini söyleyen AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, "İstiyoruz ki çocuklarımız sorunlarla karşılaşmasın. Çocuklarımızı tehdit eden, gelecekleri için risk oluşturan faktörler olmasın. Böyle bir toplum oluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu konuda büyük çaba sarf eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız, 12 yıllık Avrupa siyasetindeki deneyimi ve ardından uluslararası ilişkilerdeki tecrübesi ve şimdi de Türkiye'nin çocuklarına yönelik aileyi korumak, çocukları korumak ve önümüzdeki yüzyılda çocukları bekleyen pek çok riske karşı önlem alma noktasında yaşlılarımıza yönelik politikalarıyla yeni bir hizmetin açılışı için şehrimizde Çocuk Evleri Sitesi'yle çocuklarımızı ve toplumda onları tehdit eden risklere karşı korumayı hedefliyoruz" dedi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de, "Sayın bakanım, sizlerin olduğu yerde hiçbir çocuğumuz kimsesiz değil. Bizler de sizlerin bizlere çizdiğiniz vizyon çerçevesinde çocuklarımızı sahipsiz bırakmayacağız. Burayı Kayseri'ye yaptığınız için şükranlarımızı sunuyoruz. Çocuklarımızı sizin çocuklarınız olarak, emanet olarak aldık ve inşallah onların en iyi şekilde yetişmelerini sağlayacağız. Onları da nice başarılı yerlerde göreceğiz diyorum" ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da çocuklara sorunsuz ve adil bir dünya bırakmanın görevleri olduğunu söyleyerek, "Bugün çocuklarımızın kendilerini güvende hissedecekleri yaşam alanlarının bir yenisini daha ekleyecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnanıyoruz ki bu merkez, kalplerine sevgi ile dokunduğumuz her çocuğumuz için birer dönüm noktası olacak. Onların umutlarına, hayallerine ve yarınlarına şahitlik edecek bu site içerisinde sağlıklı ve huzurlu bir şekilde büyümeleri en büyük arzumuz. Hepimizin bildiği gibi herhangi bir sebeple ailesinden uzak düşmüş ve korunma ihtiyacı olan çocuklarımızı devlet koruması altına alarak onlara sahip çıkıyoruz. Çünkü onlar bu ülkenin evlatları, bizim evlatlarımız. Bugün 64'ü ihtisaslaşmış olmak üzere 180 Çocuk Evleri Sitesi ve bin 185 çocuk evinde güven içerisinde çocuklarımıza bakıyoruz. Çocuklar ve gençler bizim geleceğimiz. Onlara sorunsuz ve adil bir dünya bırakmak bizlerin görevi. Fiziksel, psikolojik ve sosyal açıdan desteklenen çocuklar sayesinde ülkemizin ilerlemesi ve gelişmesi inanıyorum daha kolay. Türkiye'nin geleceğini inşa edecek bu çocuklarımız ve gençlerimizin sağlıklı bireyler olarak topluma kazandırılması bu anlamda çok önemli. Devlet koruması altında yetişen çocuklarımız her alanda eksiksiz hizmetten faydalanıyor. Karşılaştıkları zorlukları, devletimizin kendilerine sundukları imkanlarla aşmaktadırlar. Bu çocuklarımızın azim ve inançla çıktıkları hayat yolculuklarında birçok başarıya imza attığına şahit olduk. Bunlar arasında başarılı bürokratlarımız, kıymetli kaymakamlarımız, devlet büyüklerimiz, sanatçılarımız ve pek çok alanda akademisyenlerimiz çıkmakta. Bunlar gerçekten bizleri gururlandırıyor" dedi.

Çocuklar reşit olduktan sonra da devletle gönül bağlarının son bulmayacağını söyleyen Bakan Göktaş, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Devletimizin sizinle kurduğu gönül bağı, reşit olmanızla son bulmayacak. Bizler, kurumlardan ayrıldıktan sonra her zaman sizlerin ailesi olmaya devam edeceğiz. Bizler sizlere her türlü destek olmaya devam edeceğiz. Bakanlık olarak çocuklarımıza daha iyi bir gelecek sunmak için hep birlikte var gücümüzle var gücümüzle çalışıyoruz. Burada sizlere de büyük görevler düşüyor. Devletimizin sunduğu imkanlardan sonuna kadar yararlanmanızı, kendinizi geliştirmenizi, "Ülkem için nasıl faydalı olabilirim?" düşüncesi ile hareket etmenizi istiyorum. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Çocuk Evleri Sitesi, okuma alanları, spor alanları ile hobi ve yeteneklere yönelik atölyeler de mevcut. Çocuklarımız, gençlerimiz, kadınlar ve bakıma ihtiyacı olan tüm insanlarımız için gerekli yatırımları yapmaktan geri durmuyoruz. Tüm bu yatırımlarımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Konuşmaların ardından kesilen kurdele ile Çocuk Evleri Sitesi'nin açılışı yapıldı.