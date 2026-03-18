Bakan Memişoğlu: Dünyamızda birçok katliam, birçok kötülük var

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, "Ramazan ayı her şeyiyle insanın, çevresinin bir arada kendini kontrol ettiği, hesabını kendi kendine sorduğu bir ay. Maalesef bakıyorsunuz dünyamızda birçok katliam, birçok kötülük var. Bunun üstesinden gelmek için de ramazanlarda olduğu gibi, bu sofralarda olduğu gibi bir olacağız, birlikte olacağız" dedi.

Rize'de bir düğün salonunda düzenlenen Çaykur Rize spor iftar buluşmasına Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı İbrahim Turgut, kulüp yöneticileri, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda taraftar katıldı. Kur'an-ı kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı İbrahim Turgut, birlik beraberlik mesajı verdi. Turgut, "Çok sevdiğimiz Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın vekillerim, sayın başkanlarım, bu mübarek ramazan gecesini, iftarımızı bizle paylaştığınız için hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Rizespor denince akla futbolun dışında birliğin, beraberliğin, kardeşliğin gelmesini hep hedefledik ve bu doğrultuda uğraşlarımızı, çalışmalarımızı devam ettirmeye çalışıyoruz. Az önce Hasan Bey kardeşim Rizespor'un borcu olmadığını, işte Süper Lig'deki yeri, bunlara değindi. Biz her şeyden önce çok kıymetli dünya liderimiz, benim de şahsen canımdan çok sevdiğim, kıymetli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hepsini borçluyuz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bize destekleri, bize himayeleri olmasa bunların birçoğu gerçekleşmezdi. Allah başımızdan eksik etmesin" dedi.

Program konuşan Bakan Memişoğlu ramazan ayının maneviyatına dikkat çekerek, "Şimdiden iki gün sonra idrak edeceğimiz Ramazan Bayramı'nızı kutluyorum. Dualarınızın, ibadetlerinizin kabul olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Ramazan insanların birbirini anladığı, kendini hesaba çektiği, paylaştığı ve bu tür sosyal anlamda bir araya gelip de kardeşliğin, dostluğun arttığı Allah'ın bize verdiği bir nimet. Esasında ramazan ayı her şeyiyle insanın, çevresinin bir arada kendini kontrol ettiği, hesabını kendi kendine sorduğu bir ay. Maalesef bakıyorsunuz dünyamızda birçok katliam, birçok kötülük var. Bunun üstesinden gelmek için de ramazanlarda olduğu gibi, bu sofralarda olduğu gibi bir olacağız, birlikte olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi diri olacağız, kuvvetli olacağız, üreteceğiz" diye konuştu.

'RİZE'YE ŞU ANDA 1053 YATAKLI ŞAHESER BİR HASTANE KAZANDIRMA YOLUNDAYIZ'

Rize'de yapılan sağlık yatırımlarına değinen Bakan Memişoğlu, "Elimizden geldiğince sağlıkta da Rize'mize hizmet etmeye çalışıyoruz. Bir Rizeli olarak buraya hizmet etmek benim için büyük bir borç, mesuliyet. Biz Rize'ye şu anda 1053 yataklı şaheser bir hastane kazandırma yolundayız. İnşallah 2026'nın sonunda inşaatını bitireceğiz, şu anda yüzde 70'te. 2027'nin başında da milletimizin hizmetine bu hastaneyi sunacağız. Bunun yanında sayın başkanım ifade etti; bayramın birinci günü saat 16.00'da Tenzile Erdoğan annemizin adını taşıyan Güneysu Devlet Hastanemizi de resmi olarak Sayın Cumhurbaşkanımız hizmete açacak. Çayeli'nde biliyorsunuz bir hastane yapıyoruz, inşallah onu da yakında bitireceğiz. Fındıklı ve Hemşin'de, Çamlıhemşin'de hastane planlamasını, yatırıma aldırdık; inşallah kısa zamanda onların da inşaatını başlatacağız. Ardeşen'de de bir sağlık kompleksi yapacağız. Orada sağlık hizmetinin en iyi şekilde sürülmesini sağlayacağız. Biz Rize'ye elimizden geldiğince iyi hizmet etmeye çalışıyoruz sağlıkta ama ben sizlerden bir şey istiyorum. Hastalanmadan bedenimizin kıymetini bilelim. Onun için de lütfen sağlıklı beslenelim; tütün, sigara gibi kötü alışkanlıklardan uzak duralım" ifadelerini kullandı.

'RİZESPOR SÜPER LİG'DEKİ KULÜPLERE ÖRNEK OLAN BİR YAPI İÇİNDE'

Aynı zamanda eski bir Rizespor yöneticisi olduğunu hatırlatan Bakan Memişoğlu kulübün centilmenliğine ve mali disiplinine dikkat çekerek, "Biz Rizespor olarak esasında sporu mutluluk ve sağlık için yapmamız gerekir. Tamam, mücadele olacaktır belki, kazanma hırsı olacaktır ama işte Rizespor sadece mali olarak fair-play'de değil esasında. Davranış olarak, kulübün duruşu olarak, futbolcusunun, yönetiminin prensipli olmasından kaynaklanan esasında bir spor kulübünün fair-play'inin sahibi. Rizespor sadece mücadele etmiyor, Rizespor esasında spor kulüplerine, özellikle Süper Lig'deki kulüplere örnek olan davranış ve mali yapı içinde. Onun için bunda emeği geçen herkese, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere sizin huzurunuzda şükranlarımızı arz ediyorum. Bir Rizespor taraftarı olarak şunu söylüyorum. Lütfen maçlara Rizeliler olarak gidelim, orada mutlu olmak, eğlenmek ve dostluklar edinmek için gidelim. Aynı zamanda iyi futbolla Rizespor'u da başarılı kılalım diyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyor, saygılar sunuyorum" diye konuştu.