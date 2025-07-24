Bakan Tunç: "Türkiye yüzyılında terörün her türlüsünün sona erdiği bir döneme giriyoruz" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Bakan Tunç: "Türkiye yüzyılında terörün her türlüsünün sona erdiği bir döneme giriyoruz"

Bakan Tunç: "Türkiye yüzyılında terörün her türlüsünün sona erdiği bir döneme giriyoruz"
24.07.2025 13:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Terör örgütünün feshi ve silahları yakmasıyla beraber önemli bir sürece girdik.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Terör örgütünün feshi ve silahları yakmasıyla beraber önemli bir sürece girdik. Bu süreç inşallah kalıcı hale gelir. Devletimizin tüm kurumları bu noktada koordinasyon içerisinde adımları atmaya devam edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi ilgili komisyon çalışmalarına başladığında süreç titizlikle izlenecek ve milletimizin menfaatine yapılmaya devam edecek" dedi.

Bakan Tunç, merkez Yüreğir ilçesinde yapımı başlayan Adana Adli Tıp Grup Başkanlığı binasının temel atma törenine katıldı.

"Bu tesis, adaletin erken tecelli etmesine çok büyük hizmet sunacak"

Açılışta konuşan Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Adli Tıp Grup Başkanlığı'nın öneminden bahsederek, "Bir devleti cesaret ve kahramanlıkla kurarsınız ancak onu devam ettirecek dağıttığı adalettir. Adalet çok önemli. Adaleti hızlandıracak, erken tecellisini sağlayacak bileşenlerden birisi Adli Tıp Kurumu. Bu tesis, adaletin erken tecelli etmesine çok büyük hizmet sunacak" ifadelerini kullandı.

"Yangınları engellemek için hepimize önemli görevler düşüyor"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Eskişehir'de şehit olan 10 orman işçisi için üzüntüsünü dile getirerek, "Adana'ya doğru yola çıktığımızda Ankara'da gece üzücü bir haber aldık. Şu anda DNA çalışmaları devam ediyor. 10 orman kahramanımızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Eskişehir'de çıkan orman yangını Afyonkarahisar'a sirayet etmişti. Yangınlarda 10 işçimiz şehit oldu. Allah rahmet eylesin. Rabbim bir daha böyle acılar bizlere yaşatmasın. Onlar, yeşil vatanımızı korumak için canlarıyla mücadele ederken hayatlarını kaybettiler. Son zamanlarda orman yangınlarının artmış olması, ülkemizin değişik yerlerinde ormanların yanması hepimizi derinden üzüyor. Orman yangınlarının engellenmesi için hepimize önemli görevler düşüyor. Tedbirler almamız gerekiyor ve büyük bir gayrete teşkilatlarımız çalışmalarını yapıyorlar. Böyle üzücü hadiselerle de karşı karşıya kalıyoruz. Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" diye konuştu.

"Adana için ne yapsak azdır"

Adana Adli Tıp Grup Başkanlığı'nın bölgeye önemli hizmetler vereceğini anlatan Bakan Yılmaz Tunç, "Adana Adli Tıp Grup Başkanlığı'nın temel atma törenini gerçekleştireceğiz. Bu birim, bölgemize hizmet edecek. Osmaniye ve Mersin'e de bu bina hizmet verecek. Kağıt üzerinde 500 gün ama müteahhit firmanın gayretleriyle zamanında tamamlayarak hizmete açmayı Rabbim nasip eylesin. Adana, Türkiye'nin en önemli şehirlerinden bir tanesi. Adana'mız kadim bir şehir, üretimi, tarımı ve sanayisiyle öne çıkan, önemli bir şehrimiz. Adana için ne yapsak azdır" dedi.

"Kapasiteleri arttıracağız"

Adli Tıp Grup Başkanlıklarının ülke için önemli olduğunu vurgulayan Bakan Tunç, "Adli Tıp Kurumu dediğimiz zaman bu kurum bir bilirkişilik kurumu. 200 yıllık bir geçmişi var. Adli Tıp Kurumu'muzun çeşitli ihtisas daireleri var ve dünyaya örnek olan bir kurum. Yargımızın en önemli başvurduğu kurum Adli Tıp Kurumu'dur. Adli Tıp Kurumu'nda gerçek ortaya çıkar. Kapasitesini gün geçtikçe arttırıyoruz. 2002 yılında sadece 25 ilimizde vardı, artık 81 ilde var. Adli Tıp Kurumu'nun kapasitesini daha çok arttırmak için Denizli, Bursa ve Samsun'da Adli Tıp Grup Başkanlığı binalarını hizmete açmış bulunuyoruz. Ankara'da da inşaat çalışmaları devam ediyor. Yarın da Gaziantep bölge başkanlığı temelini atacağız. Adli Tıp Kurumu'nun fiziki kapasitesini arttırarak vatandaşlarımızın yargı hizmetlerinden aldığı hizmetin kapasitesini daha çok arttırmış olacağız" ifadelerini kullandı.

"Gerekli tedbirleri aldık"

Deprem bölgelerindeki çalışmalardan da bahseden Bakan Tunç, "Deprem bölgelerine şu ana kadar 2,6 trilyon lira harcandı. Bu senenin bütçesinden 584 milyar lira deprem bölgesindeki illerimizin inşası için ayrıldı. Adana'da 7 binden fazla konut teslim edilmiş. Yıl sonuna kadar bu sayı 12 bin konuta çıkması bekleniyor. Depremle birlikte 7 gün 24 saat esasına göre bilirkişilik hizmetleri yapıldı. Hasar tespit çalışmaları yapıldı. Yargı hizmetlerinin aksamaması için 10 bine yakın adalet personeli dışarıdan bölgeye görevlendirildi. İdari yargıda şehirlerimizin inşası gecikmemesi için yargı değişikliğine gidildi. İdari yargılama usulü kanununa geçici madde ekledik. O kanun çerçevesinde hizmetler yürüdü. Bölgeye yeni mahkemeler açmamız gerekiyor. Giderek artan bir dava yüküyle karşı karşıyayız. Bölgeye 568 adli, 29 idari olmak üzere ilk derece mahkemesinin kurulmasını sağladık. Bunların büyük bir kısmı faaliyete geçti. İstinafta da 43 yeni istinaf dairesi kurarak mahkemelerin sayısını arttırdık. 246'dan 350'e yükselttik hakim sayısını. Adli yargı ilk derece ve istinafta da 2 bin 942 hakim savcı sayısını 3 bin 337'e yükseltmiş olduk. Gerekli tedbirleri almış olduk" şeklinde konuştu.

"112 bin 336 dava açıldı, 78 bin 174 dosyada karar verildi"

Deprem bölgesinde 112 bin 336 dava açıldığını anlatan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bugüne kadar deprem bölgesinde 112 bin 336 dava açıldı. 78 bin 174 dosyada karar verildi. Eğer bu tedbirler alınmasıydı, hakim savcı sayısını arttırmasaydık 112 bin dosyanın 78 bininin bu sürede karara bağlanması mümkün olmazdı. Ağır hasar tespiti için vatandaşlarımız davalar açtılar. Bir kısmı benim binam yıkılmasın veya yıkılsın diye hepsi yargıya başvurdu. Bu konuda 42 bin 449 dava açıldı, 38 bin 255'i yani yüzde 90'ı karara bağlanmış durumda. Bu yıkım kararları gecikseydi inşa süreçleri gecikmiş olacaktı" dedi.

"Geciken adalet, adalet değildir diyoruz"

Adaletin gecikmeksizin tecelli etmesi gerektiğine de vurgu yapan Bakan Tunç, şunları söyledi:

"Adalet, mülkün temelidir. Adalet devletin temelidir. Toplumsal barış ve huzurun teminatı adalettir. Adaletin olmadığı yerde huzur olmaz, kaos olur. Herkes kendi hakkını kendisi almaya çalışırsa orada düzen olmaz. Adalet, herkese hakkını verebilmek için ulvi bir makamdır. Adaletin tecellisi gecikmeksizin önemlidir. Geciken adalet, adalet değildir diyoruz. Adalet herkese hakkını vermektir, insan hukukunu korumaktır. Adaletin hakkıyla tecelli edebilmesi için ihtiyaç duyulan 3 temel unsur var. Fiziki mekanlar, ihtiyaca cevap veren mevzuatın olması ve insan unsuru. Hepsi bir arada olursa yargı hizmetleri vatandaşın memnuniyetini sağlayacak şekilde olur. Adaleti tecelli edebilmek içinde yasama, yürütme ve yargısıyla hukuk devletinin düzen ve intizam içerisinde çalışması gerekir."

"Türkiye'nin demokratikleşme yolunda önemli adımlardı"

Son 23 yılda temel kanunlarda yapılan reformlardan bahseden Bakan Tunç, "Son 23 yıla baktığınız zaman ülkemiz genelinde 78 müstakil adalet binası varken şu anda bu sayı 382'e yükselmiş durumda. Bu mekanlarda teknolojinin tüm imkanlarını kullanıyoruz. 23 yılda temel kanunlarımızın tamamını yeniledik. Ceza kanunlarımızdan, borçlar kanununa varıncaya kadar reform gerçekleştirdik. Türkiye Büyük Millet Meclisi yoğun bir reform sürecini yargı teşkilatımıza yaşatmış oldu. Anayasada yapılan değişikliklerle hak arama yolları arttırıldı. Yargı birliğinin sağlanması, askeri yargının kaldırılması, devlet güvenlik mahkemelerinin kaldırılması, anayasa mahkemesi ve hakimler savcılar kurulunun demokratik hukuk devleti ilkesine daha uygun hale getirilmesi ve özellikle ülkemizi yüksek standartlı bir demokrasiye kavuşturmak için yapılan reformlar, yüksek askeri şuranın yapısının, milli güvenlik kurulunun yapısının değiştirilmesi, anayasamızdaki sıkı yönetim maddesinin kaldırılması, darbecilerin yargılanabileceğine ilişkin hükümlerin getirilmesi ve darbecilerin yıllar sonra millet huzurunda yargılanabilmesi tüm bunlar Türkiye'nin demokratikleşme yolunda önemli adımlardı. Bugünkü Türkiye, eski Türkiye'den çok farklı" dedi.

"Bu süreç inşallah kalıcı hale gelir"

PKK'nın silah bırakma süreci hakkında da açıklamalarda bulunan Bakan Tunç, "Terörsüz bir Türkiye diyoruz. Şiddetin olmadığı, etnik kökeni ne olursa olsun herkesin kardeşçe yaşadığı, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirerek ve Türkiye yüzyılında ülkemizde terörün her türlüsünün sona erdiği bir döneme inşallah giriyoruz. Terör örgütünün feshi ve silahları yakmasıyla beraber önemli bir sürece girdik. Bu süreç inşallah kalıcı hale gelir. Devletimizin tüm kurumları bu noktada koordinasyon içerisinde adımları atmaya devam edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi ilgili komisyon çalışmalarına başladığında süreç titizlikle izlenecek ve milletimizin menfaatine yapılmaya devam edecek. Türkiye, birlik ve beraberliğini güçlendirmiş dünyanın en güçlü ülkesi olma yolunda, Türkiye yüzyılı yolunda emin adımlarla yoluna devam edecek" diye konuştu.

"Adana'da artık huzur var"

Televizyonlara çıkan eski Adana Adliye'sinden de bahseden Bakan Tunç, "Adana'nın eski adliye binasını bilmeyen yoktur. Her akşam televizyondan izlerdik ama çok şükür artık o görüntüler geçmişte kaldı. Adana'da artık huzur var. Huzur ve güvenliğin tam anlamıyla tesis edildiği güzel bir şehirde yaşamaktan mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından binanın temeli atıldı.

Modern ve yüksek standartlarda hizmet sunacak şekilde projelendirilen Adana Adli Tıp Grup Başkanlığı, 15 bin 869 metrekare kapalı kullanım alanına sahip olacak. Binada 2 savcı odası, 26 uzman odası, 396 metrekare büyüklüğünde cenaze servis avlusu, morg ihtisas dairesi, biyoloji ve biyoloji ihtisas dairesi, 44 araçlık kapalı otopark ile 83 araçlık açık otopark bulunacak. - ADANA

Kaynak: İHA

Türkiye Yüzyılı, Yılmaz Tunç, Yılmaz Tunç, Güvenlik, Politika, Türkiye, Terör, Hukuk, adana, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Tunç: 'Türkiye yüzyılında terörün her türlüsünün sona erdiği bir döneme giriyoruz' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
Ayda 15 ton satıyor Memurluktan istifa edip bu işe girdi, şimdilerde paraya para demiyor Ayda 15 ton satıyor! Memurluktan istifa edip bu işe girdi, şimdilerde paraya para demiyor
Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu ’’Bu halde uçağa nasıl bindin’’ Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu! ''Bu halde uçağa nasıl bindin?''
Ağabey, miras kavgasında kardeşini pompalı tüfekle öldürdü Ağabey, miras kavgasında kardeşini pompalı tüfekle öldürdü
Hırsızlık değil, resmen sihirbazlık Kadın kuaförün 56 Bin TL’lik telefonu böyle çaldı Hırsızlık değil, resmen sihirbazlık! Kadın kuaförün 56 Bin TL'lik telefonu böyle çaldı
Okan Buruk’tan İlkay Gündoğan’a açık kapı Okan Buruk'tan İlkay Gündoğan'a açık kapı
Bakan Memişoğlu açıkladı: Sezeryan doğumda yıllar sonra düşüş başladı Bakan Memişoğlu açıkladı: Sezeryan doğumda yıllar sonra düşüş başladı
Netanyahu’ya suikast girişimi Netanyahu'ya suikast girişimi
Aselsan ve SSB arasında 170 milyon dolarlık sözleşme imzalandı Aselsan ve SSB arasında 170 milyon dolarlık sözleşme imzalandı
Ünlü şarkıcı sahnede yaşadığı kazayla yürekleri ağızlara getirdi Ünlü şarkıcı sahnede yaşadığı kazayla yürekleri ağızlara getirdi
Ali Koç transfer için uçağa atlayıp Portekiz’e gitti Ali Koç transfer için uçağa atlayıp Portekiz'e gitti

12:43
Şehit AKUT gönüllüsü Bayram Eren’in babasından yürek yakan sözler
Şehit AKUT gönüllüsü Bayram Eren'in babasından yürek yakan sözler
11:33
Sıcaktan kaçış 20 bin kişinin yaşadığı ilçede nüfus 450 bine çıktı
Sıcaktan kaçış! 20 bin kişinin yaşadığı ilçede nüfus 450 bine çıktı
10:46
10 kahraman nasıl şehit oldu Görgü tanığından vahim iddia
10 kahraman nasıl şehit oldu? Görgü tanığından vahim iddia
08:47
Rusya’da 49 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü
Rusya'da 49 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü
18:11
Sırbistan’da Müslüman nüfusa sahip şehrin kulübü Novi Pazar, ilk Avrupa maçına çıkacak
Sırbistan'da Müslüman nüfusa sahip şehrin kulübü Novi Pazar, ilk Avrupa maçına çıkacak
18:10
Özel’in “Erdoğan bize teşekkür etmeliydi“ çıkışına AK Parti Sözcüsü Çelik’ten yanıt
Özel'in "Erdoğan bize teşekkür etmeliydi" çıkışına AK Parti Sözcüsü Çelik'ten yanıt
18:04
Eski Galatasaraylılar yıllar sonra aynı takımda buluştu
Eski Galatasaraylılar yıllar sonra aynı takımda buluştu
17:41
Bir aylık bebek beşiğinde ölü bulundu
Bir aylık bebek beşiğinde ölü bulundu
17:30
Zabıtalar, seyyar satıcıyı tekme tokat dövdü
Zabıtalar, seyyar satıcıyı tekme tokat dövdü
17:10
Bu bölümden mezun olanlar hemen iş buluyor, maaşları dudak uçuklatıyor
Bu bölümden mezun olanlar hemen iş buluyor, maaşları dudak uçuklatıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2025 13:17:10. #7.12#
SON DAKİKA: Bakan Tunç: "Türkiye yüzyılında terörün her türlüsünün sona erdiği bir döneme giriyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.