Vodafone İzmir Veri Merkezi Açıldı - Son Dakika
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Vodafone İzmir Veri Merkezi Açıldı

Vodafone İzmir Veri Merkezi Açıldı
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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, " Son çeyrek asırda, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyoner liderliğinde başlattığımız altyapı hamleleriyle Türkiye'yi dijital dönüşümün güçlü aktörlerinden biri haline getirdik" dedi.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, " Son çeyrek asırda, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyoner liderliğinde başlattığımız altyapı hamleleriyle Türkiye'yi dijital dönüşümün güçlü aktörlerinden biri haline getirdik" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İzmir programı kapsamında Gaziemir'de Vodafone İzmir Veri Merkezi açılış törenine katıldı. Törende İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay, AK Parti İzmir milletvekilleri Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ceyda Bölünmez Çankırı, Mahmut Atilla Kaya ve Yaşar Kırkpınar, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, DAMAC Kıdemli Başkan Yardımcısı Ma'an Manna ve sektör temsilcileri yer aldı. Açılışta konuşan Bakan Uraloğlu, "Yeni çağın en stratejik kaynağı veri yani bilgidir. Veri artık yalnızca arşivlenen bir yığın değil; üretimin ham maddesi, güvenliğin kalkanı, ekonominin motoru ve egemenliğin temelidir. Yapay zeka, bulut bilişim, nesnelerin interneti, otonom sistemler ve yüksek performanslı hesaplama çağında bir ülkenin gücü; veriyi üretebilme, kendi topraklarında tutabilme, işleyebilme, koruyabilme ve değere dönüştürebilme kabiliyetiyle ölçülüyor. Dünyada her saniye milyarlarca veri üretilirken, bu verinin nerede barındırıldığı, hangi standartlarda işlendiği ve kimlerin kontrolünde olduğu meselesi artık yalnızca teknolojik değil; aynı zamanda stratejik, ekonomik ve milli bir meseledir" ifadelerini kullandı.

'BÖLGESEL VE ULUSLARARASI KAPASİTEYİ BÜYÜTMEYE DEVAM EDİYORUZ'

Bakan Uraloğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hiç şüphesiz verinin egemenliğini tesis eden ülkeler yarının kazananı olacak. Bu anlayışla bugün, Ege Bölgesi'nin en büyük veri merkezini devreye almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Vodafone İzmir Veri Merkezi, Türkiye'ye kazandırdığımız yeni bir dijital kalenin adıdır. Bu dijital kalelerimizin sayısını her geçen gün artırıyoruz. Temmuz ayı içerisinde de Ankara Gölbaşı'nda 35 bin 300 metrekarelik dev alanıyla Türkiye'nin en büyük veri merkezlerinden biri olacak Türksat Veri Merkezimizin temelini atmıştık. Böylece bir yanda kamunun kritik dijital yükünü taşıyacak dev bir kale yükseltirken, diğer yanda özel sektörün gücüyle bölgesel ve uluslararası kapasiteyi büyütmeye devam ediyoruz. Türkiye'nin dijital güvenlik haritasını da adım adım büyütüyoruz."

'TÜRKİYE'Yİ DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN GÜÇLÜ AKTÖRLERİNDEN BİRİ HALİNE GETİRDİK'

Türkiye'yi dijital dönüşümün güçlü aktörlerinden biri haline getirdiklerini ifade eden Bakan Uraloğlu, "Son çeyrek asırda, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyoner liderliğinde başlattığımız altyapı hamleleriyle Türkiye'yi dijital dönüşümün güçlü aktörlerinden biri haline getirdik. Bugün genişbant internet abone sayımız 101 milyona yaklaşarak ülkemizin nüfusunu yaklaşık yüzde 20 aşmış, fiber optik ağ altyapımız ise 720 bin kilometreye, yani dünyanın çevresini 18 kez dolaşacak bir uzunluğa ulaşmıştır. Bir önceki yılın aynı döneminde 637 bin kilometre olan bu uzunluğun, yalnızca bir yılda yaklaşık yüzde 13 büyümüş olması da bu alandaki büyüme hızının nasıl ivmelendiğini ortaya koymaktadır. Fiber internet abone sayımız 11 milyona yaklaşmış, sabit genişbant pazarındaki payı yüzde 51 seviyesine gelmiş durumda. Mobil tarafta tablo daha da çarpıcıdır. Makineler arası iletişim aboneleri hariç yaklaşık 87 milyon mobil gerçek kullanıcıya ulaşmış durumdayız. M2m makineler arası iletişim abone sayımız da 15,2 milyondur. 1 Nisan 2026 tarihinde ticari hizmet sunumuna başladığımız 5G'de yaklaşık 45 milyon aboneye ulaştık. Mobil internet kullanımındaki tablo ise veri trafiğinin ulaştığı boyutu göstermesi bakımından ayrıca dikkat çekicidir" dedi.

'VERİ MERKEZİ İHTİYACIMIZ DA AYNI HIZLA ARTMAKTADIR'

Veri üretimi ve tüketiminin katlanarak büyüdüğünü dile getiren Bakan Uraloğlu, "2026 yılı ikinci çeyrek itibarıyla 3G, 4.5G ve 5G hizmetiyle birlikte mobil bilgisayardan ve cepten internet hizmeti alan mobil genişbant abone sayısı yaklaşık 80 milyona ulaşmıştır. Mobil internet kullanım miktarı ise 5 milyon 578 bin terabayt olarak gerçekleşmiştir. Sabit genişbantta aylık ortalama kullanım 324,7 gigabayta, mobil genişbantta 23,3 gigabayta yükselmiştir. İnternet trafiğinde video ve görsel içeriklerin payı da artmaya devam etmektedir. Bu rakamlar, vatandaşlarımızın dijital hizmetleri giderek daha yoğun kullandığını ve haberleşme altyapısının Türkiye'nin dijital yaşamındaki merkezi rolünü açık biçimde ortaya koymuştur. Bütün bu tablo şunu göstermektedir; veri üretimi ve tüketimi katlanarak büyürken, bu veriyi güvenle barındıracak, işleyecek ve kesintisiz hizmete dönüştürecek merkezlere olan ihtiyacımız da aynı hızla artmaktadır" diye konuştu.

'VERİ MERKEZİ ÜSSÜ OLMA HEDEFİNİ GÜÇLENDİRECEĞİZ'

"Vodafone Türkiye ve DAMAC Digital'in yüzde 50-yüzde 50 ortaklığıyla hayata geçirilen bu tesis, Vodafone Türkiye'nin altıncı veri merkezi olarak şirketin kapasitesini yeni bir seviyeye taşıyor" diyen Bakan Uraloğlu, "Yaklaşık 7 bin 500 metrekare kapalı alana sahip merkez; Gaziemir'deki konumuyla hem Ege Bölgesi'ndeki kurumsal müşterilere yakınlık hem de ulusal ve uluslararası bağlantı altyapılarına erişim avantajı sunacaktır. Colocation hizmetleriyle müşteriler kendi veri merkezi yatırımlarını yapmak yerine, kritik IT altyapılarını yüksek güvenlik ve süreklilik standartlarında barındırabilecek, 7 gün 24 saat uzaktan operasyonel ve teknik destekle sahada bulunmadan da temel kontroller, müdahaleler ve bağlantı işlemlerini gerçekleştirilebilecektir. Bugün yaklaşık 100 milyon dolarlık yatırımla devreye alınan ilk faz, çok daha büyük bir vizyonun başlangıcıdır. Tesis, uygun pazar koşulları ve müşteri talebine bağlı olarak 20 megavat seviyelerine kadar genişleyebilecek altyapıya sahiptir. Böylece toplam yatırım büyüklüğü 300 milyon doları aşacaktır. Bu yatırım yalnızca bir kapasite artışı da değildir. Vodafone'un Türkiye telekomünikasyon pazarındaki güçlü altyapısı, geniş kurumsal müşteri ağı ve deneyiminin stratejik bir ortaklık modelidir. Bu yatırım, Türkiye'nin yalnızca bir pazar değil; uzun vadeli potansiyele sahip stratejik bir teknoloji merkezi olarak görüldüğünü göstermektedir. Geleceğin dünyasında veri; hızlı olana, güvenli olana ve egemen olana ait olacak. Bu tür projeler sayesinde Türkiye, artan veri üretimi, bulut bilişim, yapay zeka ve dijitalleşme ihtiyaçlarına cevap verecek ölçeklenebilir yeni bir altyapı kazanırken; bölgesel bir dijital altyapı ve veri merkezi üssü olma hedefini de güçlendireceğiz" dedi.

'HIZLI VERİ ÜRETİM AÇISINDAN HAYATİ ÖNEME SAHİP'

İzmir Valisi Süleyman Elban ise "Dijital dünyada söz sahibi ve üretici olmak istiyorsak bu tür altyapıları çok hızlı bir şekilde yapıp hayata geçirmek mecburiyetimiz var. Burası hem güvenliğimiz hem hızlı işlem yapmak hem de dijital teknolojide çok hızlı veri üretmek açısından hayati öneme sahip merkezlerden birisi. İlimizde de bu güzel örnek hayata geçti" dedi.

'VERİ EN ÖNEMLİ GÜÇ'

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise verinin dijital dönüşüm noktasında en önemli güç olduğunu ifade ederek, böyle tesislerin çok kıymetli ve stratejik olduğunu söyledi. Kasapoğlu, "İzmir Gaziemir'de bu altyapının ilk etabının açılışı gerçekleşiyor. 100 milyon dolarlık bir yatırım ve neticelendiğinde 300 milyon dolarlık bir yatırımla devasa bir tesisi İzmir'in öncülüğünde hem Ege Bölgemize hem ülkemize hizmet edecek." diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Bakan Uraloğlu'na plaket takdim edildi. Ardından butona basılarak merkezin resmi açılışı gerçekleştirildi.

Kaynak: DHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Recep Tayyip Erdoğan, Dijital Dönüşüm, Teknoloji, Politika, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Politika Vodafone İzmir Veri Merkezi Açıldı - Son Dakika

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