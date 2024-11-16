Politika

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, "12 bin polis memuru alımı gerçekleştiriyoruz. 8 bin 160'ı erkek, bin 440'ı kadın olmak üzere lisans mezunlarından toplam 9 bin 600 polis almak istiyoruz. Ön lisans mezunlarından 2 bin 40'ı erkek, 360'ı kadın olmak üzere 2 bin 400 polis almak istiyoruz" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir dizi programa katılmak üzere Muğla'ya geldi. Muğla AFAD İl Müdürlüğü'nde düzenlenen güvenlik toplantısına katılan Bakan Yerlikaya, ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, "12 bin polis memuru alımı gerçekleştiriyoruz. 8 bin 160'ı erkek, bin 440'ı kadın olmak üzere lisans mezunlarından toplam 9 bin 600 polis almak istiyoruz. Ön lisans mezunlarından 2 bin 40'ı erkek, 360'ı kadın olmak üzere 2 bin 400 polis almak istiyoruz. Toplam 12 bin polis memurumuz emniyet teşkilatımıza bu ilan edilen sınavla birlikte alınacak ve emniyet teşkilatımızın gücüne güç katacak. Şimdiden polis adaylarımıza başarılar dilerim" dedi.

'OLAY SAYISI YÜZDE 3,2 AZALMIŞ'

Bakan Yerlikaya, "Muğla; polis, jandarma ve sahil güvenlik bölgesinde. 1480 kilometrelik kıyı şeridimiz var. Sahil Güvenlik'in çok büyük bir görevi var. Asayişle ilgili kişilere karşı suçlarla ilgili Muğla'da yapmış olduğumuz bu değerlendirmede, yılın ilk 10 ayı olay sayısı 13 bin 85'ten, 12 bin 972'ye düştü. Olay sayısı yüzde 3,2 azalmış. Güvenlik birimlerimiz önleyicilikle ilgili performanslarını yüzde 3,2 azaltarak göstermişler. Mal varlığında geçen yılın ilk 10 ayında 4 bin 345 olan olay sayısını 3 bin 486'ya; yüzde 19, 8'e düşürmüşler. Aydınlatma oranı da yüzde 64,9'dan yüzde 76,6'ya yükselmiştir. Aydınlatma oranında Türkiye ortalaması yüzde 29,7. Bunun sebeplerini inceledik. Bu yılın ilk 10 ayında mal varlığına karşı işlenen suçları geçen yılın 10 ayıyla kıyasladığımızda 5 hırsızlık türünde olay sayısını yüzde 48 düşürdük. Bu rakama Muğla'da yüzde 30,8 oranında. Türkiye ortalamasının biraz gerisindeyiz ama arkadaşlarımızın daha iyi noktaya çıkaracağına da inanıyoruz" diye konuştu.

'GÖZ AÇTIRMADAN ÇALIŞIYORLAR'

Bakan Yerlikaya, "Türkiye genelinde olduğu gibi Muğla'da da hakkında yakalama kararı olan kişilerle ilgili polisimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz göz açtırmadan çalışıyorlar. Arkadaşlarımız, yılın ilk 10 ayında bin 664'ü emniyet, bin 319'u jandarma olmak üzere 2 bin 989 hapis yakalamasını gerçekleştirdi. Bu yıl içerisinde ilk 10 ayda UYAP'a düşen hapis yakalamalarının yaklaşık yüzde 89'unu Muğla güvenlik birimlerimiz yakalamış. Bu konuda performanslarının altını çizmek istiyorum" dedi.

MUĞLA'DA 13 ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ

Bakan Yerlikaya, şöyle devam etti: "Ruhsatsız silahlarla ilgili çalışmalar hiç durmadan devam ediyor. İçişleri komisyonundan geçti, önümüzdeki hafta içerisinde inşallah bu yasa tasarısı Gazi Meclis'imizin önlerine gelecek. Onların destekleriyle bu yasalaştığı zaman ruhsatsız silahla ilgili caydırıcılık gücümüz kat ve kat artacak ama buna rağmen şu anda yılın ilk 10 ayında 739 silah Muğla'da yakalanmış, 980 kişiye işlem yapılmış. Yasalaştıktan sonra 980 kişi içerisinden ne kadarının bu yeni kanunla tutuklandığını da bundan sonra vatandaşlarımız duyacak. Muğla'da şehir eşkıyalarıyla, organize suç örgütleriyle, organize suç işlemekle kibirlenenlerle ilgili yılın ilk 10 ayında emniyet ve jandarma arkadaşlarımız 13 organize suç örgütünü çökertip adalete teslim etti, 186 gözaltı, 124 tutuklu, 44 adli kontrol kararı verildi. Kaçakçılıkla ilgili arkadaşlarımız amansız mücadele ediyorlar. 470 operasyon, 11 tutuklu, 2 adli kontrol var. 22 milyon dolar 914 bin liralık vergi kaybının da önüne geçtiklerini belirtmek istiyoruz."

'TAKİP SİSTEMİ GELİŞTİRDİK'

Muğla'da uyuşturucuyla ilgili yılın ilk 10 ayında 2 bin 155 gözaltı, 277 tutuklu, 80 adli kontrol kararı alındığını dile getiren Bakan Yerlikaya, "İhbar hattımız yazılım sistemimiz olan NARVAS'a da bugüne kadar Muğlalı kardeşlerimizin de 463 ihbar ettiğini belirtmemiz gerekiyor. İhbarların sayısını arttırın, birlikte daha güçlü olduğumuzu, daha hızlı olduğumuzu hep beraber görelim. Cezaevinde şu anda yatan ama cezayla ilgili süresi bitmiş, önümüzdeki hafta, önümüzdeki ay çıkacak olanlarla ilgili de bir takip sistemi geliştirdik. Bu yaptığı işi cezaevinden çıkar çıkmaz yapmayla ilgili kaldığı yerden devam edecek cesareti varsa onları göreceğiz. Eğer kendisi böyle bir istekte bulunuyorsa geldiği yere hızlıca göndermekte kararlıyız" dedi.

'MUĞLA BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'

Bakan Yerlikaya, " 10 bin 612'si Suriyeli, 20 bin 665'i ikamet izinli, 88'i uluslararası koruma kapsamında olmak üzere Muğla'da 31 bin 365 yasal düzenli yabancı olduğunu görüyoruz. Düzensiz göçle durmadan, duraksamadan, kesintisiz mücadele ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz ama bunları cesaretlendiren, sözüm ona bunların ticaretini yapan göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik bugüne kadar Muğla'da 697 başarılı operasyon yapıldığını, 578 tutuklu, 125'te adli kontrol olduğunu görüyoruz. Ege'ye bin 480 kilometre kıyımız var. Muğla bizim için çok önemli. Göçmen kaçakçılığı organizatörlerini yakalamak, nefeslerini kesmek, cezaevine göndermek noktasında duruşumuz her gün artıyor, eksilmiyor. Yılın 10 ayında 16 bin 590 düzensiz göçmen yakaladık. Bin 169 deport yaptık. 5 mobil göç aracımız var. 14 bin 188 arkadaşlarımız, göç ve güvenlik birimlerimiz kimlik kontrolü yapmaya devam ediyorlar. Bunun sayısını da arttıracağız" diye konuştu.

'10 YAŞININ ÜSTÜNDE HİÇBİR ARAÇ BIRAKMAYACAĞIZ'

Araç sayısını arttıracaklarını dile getiren Yerlikaya, "Siber Vatan'da sanal devriyelerimiz Muğla'da iş başında. Terörle iltisaklı 96 gözaltı yapılmış, şu ana kadar henüz bir tutuklu, bilişim ödeme yasa dışı bahisle ilgili 61 gözaltının 47'si tutuklanmış. Çevrim içi çocuk istismarıyla ilgili 17 gözaltı yapılmış, şimdilik bir tutuklu olduğunu da ifade etmek istiyoruz. Emniyetimizin, jandarmamızın, Sahil Güvenliğimizin kurumsal kapasitesini arttırmakla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Araç sayılarımızı bu yıl yüzde 50'nin üzerinde arttırdık ama daha da yukarı çıkaracağız. 10 yaşının üstünde hiçbir araç bırakmayacağız. Şimdilik envanterimizde bu yıl aldığımız, daha önceki yıllardan kalan 3 bin yaka kamerası var ama ASELSAN'la beraber önümüzdeki yılın ilk yarısında 70 bini aşarak vatandaşlarımıza karşı karşıya veren arkadaşlarımızın tamamında yaka kamerası sistemini tamamlayacağız. Binalarla ilgili devam eden inşaatlarımız var. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'nün 13 ayrı binada hizmet verdiğini ve verimli olmadığını arkadaşlarımız ve milletvekillerimiz ifade ettiler. Buradan da Muğlalı kardeşlerimize müjdeleyelim. Muğla'nın İl Emniyet Müdürlüğü binasını da yakın zaman içerisinde programa aldırdıktan sonra sizlerle tekrardan paylaşacağız. Turizmin en önemli destinasyonu olan Muğla'mız yüz akımız. Buranın huzuru, güvenliği ve esenliğiyle ilgili var olan emniyet ve jandarma sayılarımızı arttıracağız. Buradan söz veriyorum" dedi.

Toplantının ardından Muğla Valisi İdris Akbıyık'ı ziyaret eden Bakan Yerlikaya, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Öte yandan Yöresel kıyafet giyen çocuklar, Bakan Yerlikaya'ya çiçek verdi.