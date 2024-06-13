Bakan Yerlikaya: Emniyette hukuksuz dinleme iddialarıyla ilgili müfettiş görevlendirdik

Politika

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, emniyette hukuksuz dinleme iddialarıyla ilgili mülkiye başmüfettişlerini görevlendirdiğini, aynı zamanda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da eş zamanlı olarak soruşturma başlattığını söyledi. Yerlikaya, "Müfettişleri görevlendirdim, bitmek üzere, götürüp Ankara Başsavcılığı'na vereceğiz. Başsavcılık da bunları aydınlığa kavuşturacak" dedi.

Bakan Yerlikaya, 1 yıllık görevi döneminde terör, uyuşturucu, siber suçlar, suç örgütleri, asayiş ve göçmen kaçakçılığı konularda yapılan çalışmalara ilişkin basın toplantısı düzenledi. Yerlikaya, terörle durmadan mücadele ettiklerini söyledi. Yerlikaya, 1 yılda PKK/KCK terör örgütüne yönelik 31 bin 994 operasyon yapıldığını, bin 22 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti. Yerlikaya, yerli ve milli hava unsurlarının 2016'da envantere katılmasıyla güçlendiklerini söyleyerek, hava unsurlarının 46 bin 678 saat uçuş yaptığını kaydetti. Yerlikaya, bölücü terör örgütüne katılımın da en düşük seviyeye geldiğini belirterek, 2023'te 56 katılım olduğunu belirtti. Yerlikaya, 1 yılda FETÖ'ye yönelik 5 bin 543 operasyon yapıldığını, 1595 şüphelinin tutuklandığını, DEAŞ'a yönelik bin 607 operasyonda, 903 kişinin tutuklandığını belirtti. Yerlikaya, sol terör örgütlere yönelik de 614 operasyon gerçekleştirildiğini kaydetti. Yerlikaya, tüm terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 1 yılda 49 üst düzey teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti. Yerlikaya, 1 yılda 119'u bombalı olmak üzere 160 terör eyleminin engellendiğini söyledi. Yerlikaya, terörün finansmanı, parasal kaynağı olmadığı zaman nefes alamadığına dikkat çekerek, "Terör örgütlerine 1 liranın gitmesine bile tahammül edemeyiz. Bu kapsamda 1 yılda 52 milyon 525 bin lira ele geçirildi" dedi.

'585 ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ'

Bakan Yerlikaya, organize suç örgütleriyle mücadele ilişkin de "Şehir eşkıyalarının sokaklarımızda, asil milletimize şekil yapmasına, onların iradesinin üzerinde hakim kılmalarına, helal kazançlarının üstüne söz söylemelerine fırsat veremeyiz. Suç işlemekte sözüm ona kibirlenen bu yapılanmaların da kararlılıkla üzerlerine gidiyoruz. 1 yılda organize suç örgütlerine yönelik 1451 operasyon yapıldı, 10 bin 285 kişi gözaltına alındı, 3 bin 891'i tutuklandı, 585 organize suç örgütü çökertildi. 106 milyar liralık mal varlığına el konuldu" diye konuştu. Yerlikaya, Türkiye'nin gri listeden çıkmasıyla ilgili de işi sıkı tuttuklarını, attıkları bu adımların her birinin gri listeden çıkmaya giden kilometre taşları olduğunu vurgulayarak, "Gri listeden çıkmamamız için hiçbir neden yok. Bu listeden çıkacağız" dedi. Yerlikaya, sınır aşan suçlarla da mücadele ettiklerini, bu kapsamda 344 kırmızı bülten çıkarıldığını belirtti.

CEZAEVLERİNDEKİLERİN YÜZDE 30'U UYUŞTURUCUDAN

Bakan Yerlikaya, uyuşturucunun küresel bir felaket olduğunu ve seferberlik ruhuyla mücadele etmek gerektiğini belirtti. Yerlikaya, 1 yılda uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik 44 bin 937, kullanıcılara yönelik 246 bin 491 operasyon yapıldığını, imal ticarete ilişkin operasyonlarda 31 bin 792 şüphelinin tutuklandığını belirtti. Yerlikaya, bu operasyonlarda 178 ton, 63 milyon adet ve 163 milyon kök uyuşturucu ele geçirildiğini kaydetti. Yerlikaya, cezaevlerindeki 337 bin hükümlü ve tutuklunun yüzde 30'unun uyuşturucudan yattığı bilgisini de verdi.

RUHSATSIZ SİLAH TASARISI MECLİS'TE

Yerlikaya, kişilere karşı işlenen 10 önemli suçta geçen yıla göre yüzde 3,8 azalma olduğunu, bu 10 suçta aydınlatma oranlarının da yüzde 87,2 olduğunu kaydetti. Yerlikaya, 1 yılda 108 bin 323 ruhsatsız silah ele geçirildiğini söyleyerek, "Bu konuda Meclis'te bir tasarımız var; ruhsatsız silahla ilgili caydırıcılığı tekrar gözden geçirebilir miyiz, tasarımız bu ruhu taşıyor. Yakın zamanda Meclis'imizin kabul buyurmasıyla yürürlüğe girdiğinde, bizim caydırıcılık gücümüz, çok daha ileri boyuta gidecek" dedi. Yerlikaya, siber suçlarla mücadelede 1 yılda suç unsuru olduğu değerlendirilen 209 bin 414 sosyal medya hesabının incelendiğini, 39 bin 671 hesabın terörle iltisaklı olduğunun belirlendiğini, bunlardan 297'sinin tutuklandığını kaydetti.

191 BİN 450 GÖÇMENİN GEÇİŞİ ENGELLENDİ

Yerlikaya, 1 yılda göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik 7 bin 599 operasyon yaptıklarını, 4 bin 493 kişinin tutuklandığını, 191 bin 450 düzensiz göçmenin sınırdan geçişinin engellendiğini belirtti. Yerlikaya, 1 yılda 103 bin 45 Suriyelinin gönüllü ülkesine döndüğünü, 2016 -2023 arasında geri dönen Suriyeli sayısının 658 bin 463 olduğunu kaydetti. Yerlikaya, Türkiye'de 3 milyon 114 bin 99 geçici koruma altında Suriyeli, 1 milyon 125 bin 623 ikamet izni, 234 bin 528 uluslararası koruma altında olmak üzere toplam 4 milyon 474 bin 250 yasal kalış hakkı olan yabancı olduğunu da kaydetti. Bakan Yerlikaya, bayram tatili boyunca günlük 37 bin 810 olmak üzere, toplam 66 bin 92 personelin görev yapacağını, 1063 radar, 290 ortalama hız ihlal tespit sistemi, 318 elektronik denetim sisteminin 24 saat esaslı olarak çalışacağını da bildirdi.

'BENİM TARZIM BU'

Soruları da yanıtlayan Yerlikaya, operasyonları her gün sosyal medya hesabından açıklamasıyla ilgili soru üzerine, "Herkesin huzuru için var bakanlığımız. Böyle bir organize suç örgütünün varlığından en çok rahatsız olan benim. Söylemeden mi yapalım? Siz bunlara meydan okumak zorundasınız. Ama devlet diliyle. Benim tarzım bu. 'Sizin nefesinizi keseceğiz' diyorum, 'cesaretiniz varsa buraya gelin.' 500'e yakın kırmızı bültenle adamları yakalamışız. Bunu söylememiz lazım, meydan okumamız lazım, 'cesaretiniz varsa, gelin'. Kişiselleştirmek hiç adetim değil. Emniyetimiz, jandarmamız, aile ruhu vermediğimiz sürece bunu yapamayız. Vatandaşın da güvenlik güçlerinin böyle bir duruş sergilediğini bilmesini istiyorum" dedi.

'KİMSE DEMOKRASİYE TUZAK KURMASIN'

Yerlikaya, Hakkari Belediye Başkanlığı'na kayyum atanmasıyla ilgili soruya da "Demokrasinin terörle yan yana olmasını düşünemeyiz. Demokrasi, özgürlük varsa bunun olduğu ortamı korumak da devletin hakkı. Seçimle gelen, hizmet edecek belediye başkanları, belediye meclis üyelerinin teröre destek olmak, propagandasını yapmak, belediyenin kaynaklarını onlara bir şekilde kullandırmak durumu söz konusu oluyorsa; bizim ülke olarak demokrasimiz korunaksız değildir. Durduk yerde bir belediye başkanının görevden geçici olarak el çektirilmesi söz konusu değil" diye konuşu.

Belediye Kanunu'nun 45 ve 46'ncı maddelerine işaret eden Yerlikaya, "Terör örgütüyle ilgili destek olmak, yöneticisi olmak, propagandasını yapmakla ilgili kovuşturma, soruşturma süreci başlamışsa, bizim gereğini yapmakla ilgili yasal yetkimiz var. Hakkari'de mahkeme süreci var, gözaltı süreci var ve bunu yapmak zorunluluğu ortaya çıkıyor. Adaylar belirlenirken her parti, en iyi, en çok oy alacağı, herkesin beğeneceği, hep bu şekilde aday belirleme süreci yapar. Davaları olan insanların aday edilmesi ile ilgili aslında ne yapılmak istenmektedir. 'Aday yapılacak hiçbir sorunu olmayan, adli süreci olmayan bir sürü alternatif varken niye aday ettiniz' diye söyleyen, ona oy veren insanlar var. 'Bunu böyle yapacağım.' Hiç kimse demokrasiye tuzak kurmasın" dedi.

'SON SÖZÜ SÖYLEYEN MAHKEMEDİR'

Bakan Yerlikaya, emniyette hukuksuz dinlemelerle ilgili soru üzerine de Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Ankara Valiliği'nin, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden, sosyal medyada hukuksuz dinleme iddialarının araştırılması ile ilgili talepleri olduğunu söyleyerek, "Ben de bunu uygun gördüm, mülkiye başmüfettişlerini görevlendirdim. Çalışma bitmek üzere. Hemen bunu Ankara Başsavcılığımıza vereceğiz" dedi. Yerlikaya, aynı zamanda eş zamanlı olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da soruşturma başlattığını söyleyerek, "Eğer adli, savcılıkla bizim mülkiye müfettişlerimizin idari soruşturması ikisi aynı anda başlıyorsa, burada esas olan adli soruşturmanın gidişatıdır. Bu işi yaptık daha önce, götürdüm teslim ettim. Onu açıklamadım. Çünkü dava devam ediyor. Esas olan eğer mahkemeye intikal etmişse konu, artık dilimizi tutup mahkemenin doğru bir şekilde süreci gerçekleştirmesine katkı sunmak. Sosyal medya mecralarında teraziler kuruluyor, onlar bunlar yapılıyor. Son sözü söyleyen mahkemedir. Dinlemeyle ilgili meselede müfettişleri görevlendirdim, bitmek üzere, götürüp Ankara Başsavcılığına vereceğiz. Başsavcılık da bunları aydınlığa kavuşturacak" diye konuştu.