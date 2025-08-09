Bakan Yerlikaya: "Terörsüz Türkiye için yorulmadan yürüyeceğiz"

Bir dizi ziyaret kapsamında Denizli'ye gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti İl Başkanlığında yaptığı açıklamada, suç ve suçlularla mücadelede kararlı olduklarını ifade ederek, vatandaşlara "Siz ihbarda bulunun biz gereğini yapalım" dedi. Terörsüz Türkiye konusunun vicdani sorumluk taşıdığını vurgulayan Bakan Yerlikaya, "Terörle mücadele kolay verilmedi. Bugün Terörsüz Türkiye'den bahsediyorsak, bu uğurda fedayı can eyleyen aziz şehitlerimizin, kahraman gazilerimizin ve ailelerinin fedakarlıklarını asla unutamayız" dedi.

Denizli'de Güvenlik ve Asayiş Toplantısına katılan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hıdır Ayçiçek ve sorumlu birim amirleri katıldı. Güvenlik ve Asayiş Toplantısının ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Denizli Valiliğini ziyarette bulundu. Valilik anı defterini imzalayan Bakan Yerlikaya, daha sonra Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun'dan bilgiler aldı. Denizli Valiliğindeki ziyaretin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti Denizli İl Başkanlığını ziyaret ederek burada partililer ile buluştu. Denizli'ye bugüne kadar 117 milyar lirayı aşkın kamu yatırımı yapıldığını ifade eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu yatırımların 1 milyar 471 milyon lirası son kabine döneminde olmak üzere 3,5 milyar lirası İçişleri Bakanlığı yatırımı olduğunu ifade etti. Denizli Valiliği, 4 ilçenin Hükümet Konakları, 13 Emniyet Hizmet Binası, Kale İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD Hizmet Binası ve AFAD Lojistik Deposunun tamamlandığını belirten Bakan Yerlikaya, "Pamukkale Hükümet Konağı, Çivril ve Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğü binaları ve Denizli İl Jandarma Komutanlığı ek binası inşaatı devam etmektedir" dedi.

"Terörün sona erdiği, annelerin evlat acısıyla sınanmadığı bir Türkiye için yürümeye devam edeceğiz"

Türkiye'nin gücünden korkanların 40 yılı aşkın süredir terör belasını Türkiye'nin üzerine saldığını vurgulayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kendilerinin başaramadıklarını, kardeşi kardeşe kırdırmaya çalışarak yapmaya çalışıldığını ancak başaramadıklarını ve başaramayacaklarını vurguladı. Terörsüz Türkiye konusunda tarihi bir eşiğe gelindiğini ifade eden İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Terörün her türlü yüzüne karşı, milletçe yürüttüğümüz mücadele, bugün bütün şer odaklarını hizaya getirmiştir. Hamdolsun, bugün Terörsüz bir Türkiye yolunda tarihi bir eşiğe geldik. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Terörsüz Türkiye kararlı duruşun adı olmuştur. Biliyorsunuz dün Gazi Meclis'imizin çatısı altında, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ikinci toplantısı gerçekleşti. Bu komisyon Terörsüz Türkiye hedefimiz yolunda atılmış tarihi bir adımdır. Gazi Meclisimizin çatısı altında başlayan bu çalışmalar, sadece bugünün değil, yarınların da umudunu yeşertecek; çocuklarımızın huzurla büyüdüğü, milletimizin güven içinde yaşadığı bir geleceğin temellerini atacak vicdani bir sorumluluk taşımaktadır. Terörle mücadele kolay verilmedi. Bugün Terörsüz Türkiye'den bahsediyorsak, bu uğurda fedayı can eyleyen aziz şehitlerimizin, kahraman gazilerimizin ve ailelerinin fedakarlıklarını asla unutamayız. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Makamları ali olsun. Biz, onların emanetine her daim sahip çıktık, çıkmaya da devam edeceğiz. Uğruna can verdikleri bu aziz toprakları, terörden arındırılmış bir gelecekle buluşturmakta kararlıyız. İnşallah artık terörün gölgesinin düştüğü bir ülke değil, birliğin kökleştiği, kardeşliğin güçlendiği, refahın yükseldiği büyük ve güçlü Türkiye'yi konuşacağız. Cumhurbaşkanımız dün ne dedi? "Ülkesi ve milleti için hayal gören, bu ülkenin istikbalini düşünen herkesten bu hayırlı adıma samimi destek vermesini rica ediyorum." El ele verip, gözyaşlarının dindiği, terörün sona erdiği, hiçbir annenin evlat acısıyla sınanmadığı bir Türkiye için, kararlılıkla yorulmadan yürümeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"26 ayda suç aydınlatma oranı yüzde 68'den yüzde 82,3'e yükseldi"

Güçlü devlet olmanın birinci şartının huzur ve güvenlik olduğunu ifade eden Bakan Yerlikaya, vatandaşların güvenliğine yönelik tehditlerle amansız mücadele ettiklerini vurguladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kendi bakanlığı dönemine dair suç oranlarına ilişkin verileri paylaşarak, "Bakınız bu kabine döneminde; kişilere karşı 10 önemli suçu yüzde 6,3 azalttık. Toplam 99 bin daha az suç işlendi. Yani 99 bin suçu önlemiş olduk. Aydınlatma oranımız da yüzde 98'e yükseldi. Bunun anlamı şu; Her 100 olaydan 98'ini aydınlatıp götürüp adalete teslim ediyoruz. Mal varlığına karşı suçları yüzde 46,3 azalttık. Mal varlığına karşı yapılan suçları yarı yarıya azaltmışız. Müthiş bir rakam. Aydınlatma oranımız da yüzde 82,3'e yükseldi. Bu oran daha önce yüzde 68'di" şeklinde konuştu.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Almanya ile Türkiye'deki suç aydınlatma oranlarını karşılaştıran Bakan Yerlikaya, "Şimdi yurt dışından aydınlatma oranlarını vermek istiyorum. FBI verilerine göre 2023 yılında Amerika'da mülkiyet suçlarının ancak yüzde 13,9 aydınlatılabilmiş. Örneğin, evden hırsızlık olaylarının yüzde 14,4'ü aydınlatılmış. Peki, Almanya'da durum nedir? Almanya Federal Kriminal Dairesi'nin verilerine göre 2023 yılında Almanya'da evden hırsızlık olaylarının aydınlatılma oranı yüzde 17,4. Ülkemizde evden hırsızlık olayının aydınlanma oranı ise yüzde 64, bu yıl bu oran yüzde 77'ye çıktı" diye konuştu.

"Suç örgütlerinin 3,6 milyar dolarlık malvarlığına el koyduk"

Suç örgütlerine yönelik yürütülen operasyonlar hakkında bilgiler veren Bakan Yerlikaya, "Suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonları, hedefli, stratejik ve eşzamanlı baskınlarla yürütüyoruz. Kabine dönemimizde, bin 250 organize suç örgütünü çökerttik. Bu suç örgütlerine ait; 3,6 milyar dolar mal varlığına el koyduk. Kırmızı Bülten ve Difüzyon ile yurt dışında aradığımız 427 suçluyu ortak operasyonlarla yakalayıp Türkiye'ye iadesini sağladık. Kırmızı Bültenle aranan bin 40 yabancıyı da ülkemizde yakalayıp ülkelerine iade ettik" şeklinde konuştu.

"Kendini hukukun üstünde görenleri bildirin, biz gereğini yapalım"

Türkiye ve Denizli'deki uyuşturucu ile mücadeleye dair verileri de paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Şehir eşkıyalarının, halkımızın huzurunu kaçıranların tepelerine bineceğiz. Onlara göz açtırmayacağız. Her an enselerindeyiz. Yakalayıp tek tek adalete teslim edeceğiz. Uyuşturucuyla mücadelede, torbacıdan baronuna kadar tüm zinciri hedef alan operasyonlarla süreçleri yönetiyoruz. Yine bu kabine dönemimizde; 211 ton uyuşturucu madde, 210 milyon adet uyuşturucu hap yakaladık. Göreve geldiğimiz günden, bu güne kadar uyuşturucudan 78 bin 461 kişi tutuklandı. 37 bin 874 kişiye ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Peki ya Denizli? Bu kabine döneminde Denizli'de 263 kilogram uyuşturucu madde, 83 bin 500 adet uyuşturucu hap yakaladık. Uyuşturucudan 997 kişi tutuklandı, 418 kişiye de kişiye ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Denizli'de 7 organize suç örgütünü çökerttik. Suçta kibirlenen, kendini hukukun üstünde görenleri 112 Acil Çağrı Merkezine bildirin. Biz gereğini yapalım. Ayrıca, Denizli'de kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 6,7 azalma sağladık, aydınlatma oranımız da yüzde 98,8 oldu" diye konuştu.

"Kabine dönemimizde 9 bin 836 göçmen kaçaklığı organizatörünü tutuklandı"

Türkiye'nin göç yönetiminde hukuk, insan hakları ve milli menfaatler temelinde medeniyet değerlerinden güç alarak dünyaya örnek olduğunu ifade eden Bakan Yerlikaya, "Türkiye artık düzensiz göçün hedefi olmaktan, transit göç rotası haline gelmekten ve düzensiz göçte çekim merkezi olmaktan çıkmıştır. Düzensiz göçle; doğduğu toprakları terk etmek zorunda kalan insanları istismar eden, onların hayatlarını hiçe sayan sınırı aşan suç şebekeleriyle kararlılıkla mücadele ediyoruz. Bu kabine dönemimizde 9 bin 836 göçmen kaçaklığı organizatörünü tutuklandı. 4 bin 146 sına ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Milli kalkınma hamlesini güçlendirmeyi, teknoloji ve inovasyon kapasitesini artırmayı, uluslararası alanda etkinliğini genişletmeyi ve halkın yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefleyen Türkiye Yüzyılına; Denizlili kardeşlerimin büyük katkısı olduğunu görüyoruz. Birlikte bu yolda yürüdükçe bizi durdurabilecek bir güç yok. Kutlu davada omuz omuza yürüdüğümüz, tüm teşkilat mensuplarımıza, Denizlili dava arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun" dedi. - DENİZLİ