Bakan Yumaklı: "Nisanda 'Temiz Ormanlar ve Temiz Gelecek' başlığıyla bütün Türkiye çapında yangın hassas bölgelerden başlamak üzere kampanya başlatacağız"
"Son 22 yıldaki toprakla buluşturulan fidan ve tohum miktarı 7 milyar"
"Dünyada sadece ağaçlandırma çalışmaları değil, koruma kullanma dengesini de gözeterek orman varlığımızı arttırmaya devam ediyoruz. Avrupa'da birinci, dünyada dördüncü sıradayız"
ÇANAKKALE - Çanakkale'de 21 Mart Dünya Ormancılık Günü dolayısıyla Radar Tepesi'nde fidan dikim etkinliğine katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Nisan ayında 'Temiz Ormanlar ve Temiz Gelecek' başlığında bütün Türkiye çapında özellikle de yangın hassas bölgelerden başlamak üzere bir kampanya başlatacağız. Son 22 yıldaki toprakla buluşturulan fidan ve tohum miktarı 7 milyar oldu. Dünyada sadece ağaçlandırma çalışmaları değil, koruma kullanma dengesini de gözeterek orman varlığımızı arttırmaya devam ediyoruz. Avrupa'da birinci, dünyada dördüncü sıradayız. 104 helikopterimiz, 26 uçağımız, 14 insansız hava aracımız, 5 bin kara aracımız, 776 kulemiz, 25 bin orman yangınlarıyla mücadele edecek olan kardeşim ve yaklaşık 130 bine yakın gönüllümüzle biz hazırız" dedi.
Çanakkale'de Radar Tepesi'nde 21 Mart Dünya Ormancılık Günü dolayısıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan etkinlikte, mehter gösterisi ve tanıtım filminin ardından açılış konuşmalarına geçildi. Konuşmasında Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yılını kutlayan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Tam 109 evvel bin yıllık varlığımızı müdafaa eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizi minnetle yad ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Bugün 21 Mart ve Dünya Ormancılık Günü vesilesiyle bir aradayız. Bizlerle ülkemizin çeşitli noktalarında aynı heyecanı yaşayan herkesi sevgi ve saygı ile selamlıyorum. 21 Mart Dünya Ormancılık Günü olmasının yanı sıra aynı zamanda bir uyanışın da sembolü, baharın müjdeleyicisi, tarihlerde derin izler taşıyan Nevruz. Bu sene ağaçlandırma için Çanakkale'yi seçtik, çünkü geçen sene hepimiz şahit olduk. Anlatılabilir gibi değildi, ancak Çanakkalelilerle birlikte bakanlığımızın bütün teşkilatı, devlet kurumlarımızın tamamı hiçbirisi eksik kalmaksızın omuz omuza verdik o istenmeyen hadiseyi sona erdirmiş olduk. Bugün de küllerinden yeniden doğacak şekilde bu zarar görmüş alanı yeniden yeşillendirmek için tohumları ve fidanlarımızı toprakla buluşturmuş olacağız ve her zaman yaptığımız gibi yeniden eski haline getireceğiz. Ülkemiz Akdeniz kuşağında ve iklim değişikliğinden çok fazla etkileniyor ve etkilenmeye devam edecek. Son yıllarda sadece orman yangınları değil, aynı zamanda sel ve taşkın felaketleri de bunun bir diğer örneği. Küresel anlamda tarihteki en sıcak 10 yıl oldu. Aşırı iklim olaylarında rekor artışlar yaşandı. Sıcak hava dalgaları, seller, yangınlar, orman yangınları, kuraklık, insan hayatını tehdit eder bir boyuta geldi. Milyarlarca dolarlık ekonomik zarara sebep oldu. Bu bütün dünyanın yaşadığı bir husus. Elbette bizim ülkemizde de ormanlara en çok zarar veren etkenlerin başında geldi. Kuru hava, az nem şu anda içinde bulunduğumuz alanda olduğu gibi çok şiddetli rüzgar bunların tetikleyicisi oldu. Ancak geri dönmek gerekiyor, yangınların sebebi yüzde 90 insan etkenli. Herhangi bir şekilde engellenebilecekken, bir anlamda yapılması gerekenleri yapmamasından kaynaklı diyelim biz orman yangını çıkmış ve bizim kayıtlarımıza girmiş durumda. Maalesef yine tekrar edelim insan faktörü orman yangınlarının en önemli etkeni" dedi.
139 orman şehidi olduğunu belirten Bakan Yumaklı, "Bu vatanı savunmak için gözünü kırpmadan canını feda edecek olan bir ülkeyiz, bir ülkenin evlatlarıyız. Hem ülkemizi, hem yeşil vatanı hem de mavi vatanı korumak üzere canını feda eden, şehit olan bütün şehitlerimizi de buradan minnetle, rahmetle anmak istiyorum. Çok fazla şey söylenebilir ancak bir cümle ile ifade etmem gerekiyorsa eğer orman yangınlarındaki en büyük başarı orman yangınının çıkmamasını sağlamaktır. Dolayısıyla bugün burada küçük kardeşlerimizden üniversite öğrencilerimize kadar, çeşitli toplum kuruluşlarına kadar bu konuda hassas olan bütün toplum katmanları var. Biz istiyoruz ki hep beraber yeni bir dayanışma ile nisan ayından itibaren bir kampanya başlatalım. Bunun detaylarını açıklayacağız. Bizler 'Temiz Ormanlar ve Temiz Gelecek' başlığında bütün Türkiye çapında özellikle de yangın hassas bölgelerden başlamak üzere bir kampanya başlatacağız. Ki, yeni dönemde etkenler ne olursa olsun, dezavantajlarımız ne olursa olsun yangın etkisini en aza indirecek, oluşmasını engelleyecek hususları hep birlikte idrak edelim, gerçekleştirelim. Son 22 yıldaki toprakla buluşturulan fidan ve tohum miktarının 7 milyar olduğunun tekrar altını çizerek, dünyada sadece ağaçlandırma çalışmaları değil, koruma kullanma dengesini de gözeterek orman varlığımızı arttırmaya devam ediyoruz. Bir kez daha tekrar edelim. Avrupa'da birinci, dünyada dördüncü sıradayız. Orman yangınları için kabiliyetlerimiz son derece gelişmiş vaziyette. 104 helikopterimiz, 26 uçağımız, 14 insansız hava aracımız, 5 bin kara aracımız, 776 kulemiz, 25 bin orman yangınlarıyla mücadele edecek olan kardeşim ve yaklaşık 130 bine yakın gönüllümüzle biz hazırız" diye konuştu.
Konuşmaların ardından "Orman Sevgisi" temalı şiir ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve protokol üyeleri tarafından hediyeleri takdim edildi. Bakan Yumaklı, protokol üyeleriyle dikilen fidana kürekle toprak atarak, can suyu verdi. Programda Bakan Yumaklı'ya çeşitli hediyeler takdim edildi. Etkinlik dua ve fidan dikimiyle son buldu.
Etkinliğe Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bakan Yardımcısı Abdülkadir Polat, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Sadi Akman, Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanı SG. Kıdemli Binbaşı Ercan Oran, AK Parti İl Başkanı Naim Makas, partililer, gaziler, şehit aileleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
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