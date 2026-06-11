Başarır: İhraç Kararını Tanımıyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başarır: İhraç Kararını Tanımıyoruz

Başarır: İhraç Kararını Tanımıyoruz
11.06.2026 16:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li Ali Mahir Başarır, kesin ihraç talebine karşı çıkarak kararın tanınmayacağını açıkladı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, kendisinin de aralarında olduğu 9 milletvekilinin kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine ilişkin, "8 arkadaşımı ve beni bağlayan 86 milyon ve 2 milyon parti üyemizdir. O yüzden ihraç kararını tanımıyoruz, tanımayacağız" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM'de basın mensuplarına açıklamada bulundu. Başarır, CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kararıyla kendisi hakkında verilen ihraç kararına ilişkin, "Beni ihraç edemezler, beni ancak millet ihraç edebilir. CHP olarak öncelikle milleti en tepeye koyarız, sonrasında yetkili kurullarımız vardır; en yetkili kurul kurultay, Parti Meclisi ve milletvekili grubudur. Bakın delegelerimizin yüzde 90'ı, 'Kurultay yapalım' diyor. Bugün itibariyle Parti Meclisi düştü. 60 kişilik Parti Meclisi 29'a düştü. Bu da bir kurultay sebebidir ve milletvekili grubunun yüzde 90'ı, 'Kurultay' diyor. Bunlara rağmen saray tarafından yönetilen bir kişi; millete, Parti Meclisi üyelerine ve TBMM grubuna karşı direnç gösteriyor. Bizleri ise ihraç edecekmiş. Üzülerek söylemek isterim ki, bu AKP ile iş birliği yapılarak bizlere uygulanan bir kumpastır. Bu kişi partimize vasi olarak atanmıştır. Hukuku, parti tüzüğünü, Meclis iç tüzüğünü hiçe saymıştır. Ben yanında bir avuç bulunan o arkadaşlara sesleniyorum; daha fazla suç işlemeyin, millete kötülük yapmayın, millet sizden daha fazla nefret etmesin. Bu yüzden gelin kurultayı toplayın. Sizler bizi ihraç ettiğinizi düşünürsünüz ama bu millet bizi ihraç etmez. 8 arkadaşımı ve beni bağlayan 86 milyon ve 2 milyon parti üyemizdir. O yüzden ihraç kararını tanımıyoruz, tanımayacağız" ifadelerini kullandı.

'KİMSE SİZİ MUHALEFET OLARAK KABUL ETMİYOR'

Partisine kumpas düzenlendiğini öne süren Başarır, "Türkiye'nin, muhalefetin, bu ülkeyi seven insanların önünden çekilin. Eğer illa bir kurulu bir yerde toplayacaksınız, sarayın bin 116 odası var, gidin orada işinize bakın. Artık bu parti ve Meclis'te kimse sizi muhalefet olarak kabul etmiyor. Kemal Bey utan diyeceğim ama şu ana kadar göremedim. Evinin önündeki bankta oturma, Kızılay'da, Kuğulu Park'taki bankta otur, bakalım millet sana ne diyor? Arkadaşlarımız ve bizler, bu partiye yıllarımızı verdik. Kemal Bey bu partinin üyesi bile değilken Umut Akdoğan afiş asıyordu. Ben ise 17 yaşında 92 açılış kurultayındaydım. Şimdi sen mi bana ömür biçeceksin" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ali Mahir Başarır, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Başarır: İhraç Kararını Tanımıyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ayşegül D.d. Ayşegül D.d.:
    ya bu işlerin sonu nereye varacak belli değil! partinin içindeki çekişmeler her geçen gün daha da kötüleşiyo! millet bu kavgalara mı bakacak yoksa ekonomisine mi bakcak! bu partilerin işleri çözmesi lazım artık! bakalım bundan sonra neler olacak! 0 0 Yanıtla
  • Muhammed Sibel Muhammed Sibel:
    şöyle bi bakarsanız parti içindeki bu tartışmalar uzun süredir devam ediyo zaten kurultay meselesi de söz konusu yapıldığı gibi çözülmesi gerekebilir bu işlerin 0 0 Yanıtla
  • Evrim Baycan Evrim Baycan:
    bakın bu işin hangi tarafı haklı bilemedim daha ama partinin kendi içinde bu kadar bölünmesi hiç iyi bir şey değil gibi geliyor bana tedirgin oldum açıkçası neler olacak bakalım 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
35 yıllık kolonya koleksiyonuna daire parası teklif ettiler, satmadı 35 yıllık kolonya koleksiyonuna daire parası teklif ettiler, satmadı
Türkiye’de sadece 2 tane var: Mahalle konağını gören bir daha dönüp bakıyor Türkiye'de sadece 2 tane var: Mahalle konağını gören bir daha dönüp bakıyor
Tanju Özcan hakkında “cinsel saldırı“ suçundan soruşturma başlatıldı Tanju Özcan hakkında "cinsel saldırı" suçundan soruşturma başlatıldı
Adana’da 12. kattan düşen kız çocuğu hayata tutundu: Düşme anı kamerada Adana'da 12. kattan düşen kız çocuğu hayata tutundu: Düşme anı kamerada
Trump: İran’ı bugün çok sert bir şekilde vuracağız Trump: İran'ı bugün çok sert bir şekilde vuracağız
Montella’dan Ferdi Kadıoğlu ve Kenan Yıldız kararı Montella'dan Ferdi Kadıoğlu ve Kenan Yıldız kararı
Davinson Sanchez geleceğiyle ilgili kararını verdi Davinson Sanchez geleceğiyle ilgili kararını verdi
İsrailli gazeteciden skandal soru Trump tuzağa düşmedi, Erdoğan’a laf ettirmedi İsrailli gazeteciden skandal soru! Trump tuzağa düşmedi, Erdoğan'a laf ettirmedi
Lionel Messi 45 saniyede tarihe geçti Lionel Messi 45 saniyede tarihe geçti
Aziz Yıldırım’ın İstediği 2 yerli futbolcu ortaya çıktı Aziz Yıldırım'ın İstediği 2 yerli futbolcu ortaya çıktı
Trump, skandallarla anılan Demokrat Partili ismi domuza benzetti Trump, skandallarla anılan Demokrat Partili ismi domuza benzetti

16:26
Erden Timur için tahliye kararı verildi
Erden Timur için tahliye kararı verildi
16:22
Trump’ın ülkeye sokmadığı hakeme UEFA’dan kıyak
Trump'ın ülkeye sokmadığı hakeme UEFA'dan kıyak
16:08
“Yılın ekonomi yorumcusu“ ödülünü alan isim, en düşük emekli maaşı için rakam verdi
"Yılın ekonomi yorumcusu" ödülünü alan isim, en düşük emekli maaşı için rakam verdi
15:59
A Milli Takım devleri geride bıraktı İşte dünyanın en değerli milli takımları
A Milli Takım devleri geride bıraktı! İşte dünyanın en değerli milli takımları
15:42
Aykut Kocaman’ın raporu sızdı Takımdan gönderilecek isimler bomba
Aykut Kocaman'ın raporu sızdı! Takımdan gönderilecek isimler bomba
15:32
Son 3 şampiyonu bilen Dünya Kupası kahininden sürpriz tahmin
Son 3 şampiyonu bilen Dünya Kupası kahininden sürpriz tahmin
15:27
Trump: İran’ı bu gece çok sert vuracağız, yakın zamanda İran petrolü elimize geçecek
Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız, yakın zamanda İran petrolü elimize geçecek
15:25
Evli adama kaçan kıza yapılan muamele Müge Anlı’yı çıldırttı
Evli adama kaçan kıza yapılan muamele Müge Anlı'yı çıldırttı
15:18
CHP Parti Meclisi’nden istifa eden 28 üyenin ismi belli oldu
CHP Parti Meclisi'nden istifa eden 28 üyenin ismi belli oldu
15:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu’ya hak ettiği cevabı verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu'ya hak ettiği cevabı verdi
14:40
Üç kuruş için yaptığı rezilliğe bakın “Kaymakamlığa bildirelim“ dediler ama...
Üç kuruş için yaptığı rezilliğe bakın! "Kaymakamlığa bildirelim" dediler ama...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2026 16:52:52. #7.12#
SON DAKİKA: Başarır: İhraç Kararını Tanımıyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.