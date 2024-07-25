AK Parti İzmir İl Başkanı Saygılı: CHP, sokak köpeği sorununu çözmek yerine büyüttü

Politika

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, düzenlediği 'Gündem İzmir' basın toplantısında hem ulusal hem de yerel konulara değindi. İzmir'deki sokak köpeği konusuna da değinen Saygılı, "CHP belediyeciliği sorunu çözmek yerine günlük ve popülist politikalarla bu problemi İzmir'de çığ gibi büyüttü. Büyükşehir ve ilçe belediyelerine çağrımdır; barınak yapmak istiyorlar ve yerleri yoksa dosyalarını hazırlayıp gelsinler, yer tahsisi konusunda bizzat takipçisi olacağız ve elimizden gelen desteği vereceğiz. Ayrıca ben de yakın zamanda 2 tane sokak hayvanı sahipleneceğim" dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanlığı binasında 'Gündem İzmir' toplantısının ikincisi düzenlendi. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı başkanlığında düzenlenen toplantıda hem ulusal hem de İzmir özelindeki konulara değinildi.

"Barınak yapmak istiyorlar ve yerleri yoksa dosyalarını hazırlayıp gelsinler"

Son günlerde gündemde olan sokak hayvanları konusunda görüşlerini dile getiren Başkan Saygılı, "İzmir'de 480 bin sokak köpeği popülasyonu var. Almanya'da, Hollanda'da, Fransa'da gelişmiş ülkelerde sokak köpekleri yok. Neden yok? Ben bizzat kendim gittiğim ziyaretlerde olmadığını gördüm. Bu sorunu yerel yönetimler büyümeden çözmeliydi.

Ama CHP belediyeciliği sorun çözmek yerine günlük ve popülist politikalarla bu problemi İzmir'de çığ gibi büyüttü. Bazı kesimlerin evinden işine, işinden evine araçla, çocuklarının da okula servisle gittiği için yaşamadıkları bir travmayı; halkın yüzde 80'i sokaklarda bizzat yaşıyor. Sokaklarda yürüyerek ya da toplu ulaşım kullandığı anlarda, bu popülasyonun saldırısına maruz kalan vatandaşlarımızı; 'zırlayan zıplayan' belli bir gruba ezdirmek hak mıdır? Hukuk mudur? Sokakta köpeklerinin işgal ettiği bölgelerde insanlar yürüyemiyor! Çocukların parçalandığı bir dünyada, bir insan canı bu kadar mı değersiz? Hiçbir canlının itlaf edilmesine razı değiliz ama kuduz, saldırgan ve öldürme riski taşıyan bir köpeğin itlaf edilmesi kaçınılmazdır. İzmir'de Büyükşehir Belediyesi ve ilçelerin geneli sizde değil mi? Eyleme katılmayın kardeşim, iş üretin, çözüm üretin. Büyükşehir ve ilçe belediyelerine çağrımdır; barınak yapmak istiyorlar ve yerleri yoksa dosyalarını hazırlayıp gelsinler, yer tahsisi konusunda bizzat takipçisi olacağız ve elimizden gelen desteği vereceğiz. Ayrıca ben de yakın zamanda, 2 tane sokak hayvanı sahipleneceğim" dedi.

"Mustafa Kemal Atatürk ve Türk bayrağımızın böyle bir konuya alet edilmesini kınıyoruz"

Geçtiğimiz günlerde Türk Eğitim Vakfı (TEV) İzmir Şubesi öncülüğünde Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda eğitim yararı için düzenlenen konserde sahne alacak olan Yunan sanatçı Despina Vandi, sahnede olan Atatürk posteri ve Türk bayrağının indirilmesini isteyince kriz yaşanmış, isteği yerine getirilmeyen Vandi, konsere çıkmaktan vazgeçmişti. Bu konu hakkındaki görüşlerini dile getire Saygılı, "Türk sanatçı yok mu da Yunanistan'dan getirtiyorsunuz. TEV bu konuda hatalı! Sanatçıyı çağıran sizsiniz, bağıran yine siz. Hem suçlu, hem güçlü, hem arsız, hem utanmazsınız! Türkiye'nin ortak değeri olan Mustafa Kemal Atatürk ve Türk bayrağımızın böyle bir konuya alet edilmesini kınıyoruz. Çeşme Belediye Başkanı, sponsor olduğu bu gece ile ilgili yaptıkları ahmaklıktan kahramanlık çıkarmaya çalışmaktan başka bir şey yapmadı. Hızını alamayınca Milletvekilimiz Mustafa Varank ile girdiği siyaset polemiği de acemi bir politikacını kamuoyu önündeki zavallı çırpınışlarıydı" ifadelerini kullandı.

"2 milyar TL buhar olup uçtu mu"

İzmir'deki kentsel dönüşüm konusuna değinen Saygılı, "Ülkemiz ve şehrimiz için deprem hayati bir konu. Maalesef 25 yıldır İzmir'i yöneten zihniyet kentsel dönüşüm konusunda bir arpa boyu mesafe gidemedi. Hükümetimizin bu alanda çıkardığı yasalarla yerel yönetimlere tanınan geniş yetkileri CHP'nin İzmir'deki siyaset aklı değerlendiremedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi verdiği sözleri unuttu, vatandaşlar mağdur oldu. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZBETON, garantör olduğu kentsel dönüşüm projesindeki kooperatiflerle sözleşmelerini feshetti. Kentsel dönüşümü rant hesaplarıyla 'kooperatif' görünümlü 'anonim şirketlere' devreden İZBETON, Büyükşehir'e güvenerek sözleşme imzalayan bin 550 vatandaşımızı mağdur etti. Şimdi yapılacak iş; bin 550 kooperatif üyesinden toplanan yaklaşık 3 milyar TL'ye yakın paranın hesabını sorma zamanıdır? Mevcut inşaatlara harcanan para yaklaşık 1 milyar TL. Peki, geriye kalan yaklaşık 2 milyar TL buhar olup uçtu mu? Nerede bu para?" diye seslendi.

"Bir İzmirli olarak ne yazık ki utandım"

Geçtiğimiz hafta yurt dışından gelen misafirlerini Kordon'da yemeğe götürdüğünü ve Körfez'den gelen ağır koku nedeniyle misafirlerinin rahatsız olduğunu ve bölgeden ayrılmak zorunda kaldıklarının altını çizen Başkan Saygılı, "Bir İzmirli olarak ne yazık ki utandım. İzmir Büyükşehir yetkilileri Kordon'daki esnafa gidip bir konuşsa ne olduğunu öğrenecekler.

Sayın Cemil Tugay; 100 gündür, yani göreve geldiğinizden beri Körfez'deki çevre felaketi ve ağır koku problemiyle ilgili hiçbir şey yapmadınız. Tunç Soyer gibi yüzey temizliği mi yapacaksınız yoksa hakikaten temiz bir Körfez için bir inisiyatif alacak mısınız? Ne yapacaksınız, bir planınız var mı?" diye konuştu. - İZMİR